বরানগর গুলি-কাণ্ড: প্রেমিকার স্বামীকে খুনে আগ্নেয়াস্ত্র জুগিয়েছিলেন 'প্রেমিক' পিসেমশাই

বরানগর গুলি-কাণ্ড: প্রেমিকার স্বামীকে খুনে আগ্নেয়াস্ত্র জুগিয়েছিলেন 'প্রেমিক' পিসেমশাই
প্রেমিকার সরকারি কর্মী স্বামীকে খুন করতে ভাড়াটে দুষ্কৃতীদের আগ্নেয়াস্ত্রের জোগান দিয়েছিলেন স্ত্রীর 'প্রেমিক' পিসেমশাই ।
Published : November 24, 2025 at 7:39 AM IST
বরানগর, 24 নভেম্বর: বরানগর গুলি-কাণ্ডে পরতে পরতে রহস্য ৷ তদন্ত যত এগোচ্ছে ততই নতুন তথ্য সামনে আসতে শুরু করেছে। গুলি-কাণ্ডের আগেই সামনে এসেছিল প্রাণে বেঁচে যাওয়া সরকারি কর্মী বিকাশ মজুমদারের স্ত্রী'র বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের তত্ত্ব ৷ আর এবার সামনে এল খুনের সুপারি দেওয়া ভাড়াটে দুষ্কৃতীদের আগ্নেয়াস্ত্রের জোগান দেওয়ার তথ্য।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পরকীয়ার পথের কাঁটা প্রেমিকার স্বামীকে সরাতে ভাড়াটে দুষ্কৃতীদের আগ্নেয়াস্ত্রের জোগান দিয়েছিলেন 'প্রেমিক' পিসেমশাই । তবে, কোথা থেকে, কত টাকার বিনিময়ে তিনি ওই আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এসেছিলেন তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা । যদিও গুলি-কাণ্ডে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র ও বাইক, কোনওটায় এখনও পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করতে পারেনি বরানগর থানার পুলিশ । এই ঘটনায় ধৃত 4 জনকে জেরা করে এই বিষয়ে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।
এই বিষয়ে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (সাউথ) অনুপম সিং বলেন, "বরানগর গুলি-কাণ্ডের নেপথ্যে আমরা তিনটি বিষয় থাকতে পারে বলে অনুমান করেছিলাম । প্রথমত, এক জনকে টার্গেট করতে এসে অন্য একজনকে ভুলবশত টার্গেট করা । দ্বিতীয়ত, ভয় দেখাতে এলাকায় গুলি চালানো । তৃতীয়ত, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের তত্ত্ব । এর মধ্যে তৃতীয় বিষয়টিই আমাদের জোরালো মনে হয়েছে । কারণ, তদন্ত করতে গিয়ে আমরা জানতে পারি এক বছর ধরে নিজেরই পিসেমশাইয়ের সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক জড়িয়ে পড়েছেন বিকাশের স্ত্রী রেখা । তাঁকে গ্রেফতার করে জেরা করতেই জট কেটে যায় । স্বামীকে হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা কবুলও করেছেন ধৃত রেখা মজুমদার ।"
তিনি আরও বলেন, "প্রেমিক (পিসেমশাই) প্রদীপের সূত্রেই মেটিয়াবুরুজের বাসিন্দা সুশান্ত আদক এবং বাসন্তীর বাসিন্দা মহম্মদ শামিম লস্করের সঙ্গে পরিচয় হয় রেখার । এই দুই দুষ্কৃতীকে খুনের বরাত দেওয়া হয় । খুনের সুপারি হিসেবে দু'জনকে দেওয়া হয়েছিল 20 থেকে 25 হাজার টাকা । খুনের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র জোগাড় করে এনেছিল রেখার 'প্রেমিক' পিসেমশাই । বাইকটি জোগাড় করেছিল ধৃত সুশান্ত । তবে, সেটি নিজের না চুরির তা এখনও জানা যায়নি। কারণ, আগ্নেয়াস্ত্রের মতো সেটিও এখনও উদ্ধার হয়নি। ধৃত প্রদীপের বিরুদ্ধে কলকাতা এবং তাঁর সংলগ্ন কোনও থানায় অভিযোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। খুনের চেষ্টার ঘটনার তদন্তে সম্পত্তিগত লোভ কিংবা বিবাদের তথ্য উঠে আসেনি। ঘটনার পিছনে অন্য কারও যোগ আছে কি না তাও দেখা হচ্ছে। তদন্ত চলছে। "
প্রসঙ্গত, গত 21 নভেম্বর ভোরে বরানগরের নর্দার্ন পার্ক এলাকায় বিকাশ মজুমদার নামে এক পরিবহণ কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ার অভিযোগ ওঠে বাইক আরোহী দুই দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। সেদিন বাড়ির কাছেই ডাস্টবিনে আবর্জনা ফেলতে বেরিয়েছিলেন তিনি। ফেরার পথে দুষ্কৃতীদের হামলার মুখে পড়েন ওই সরকারি কর্মী। দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান বছর 53-র বিকাশ। তবে, গুলির বারুদ ছিটকে জখম হন তিনি। এই ঘটনায় খুনের মামলা রুজু হয় বরানগর থানায়।
শান্ত প্রকৃতির ওই সরকারি কর্মীকে কেন গুলি করে খুনের চেষ্টা করা হল, তার তদন্তে নেমে ত্রিকোণ প্রেমের সম্পর্কের কথা জানতে পারেন তদন্তকারীরা। আর তাতেই ঘটনার মোড় অন্য দিকে নেয়। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, নিজের পিসেমশাইয়ের সঙ্গে পরকীয়ার সম্পর্কে মজে ছিলেন বিকাশ মজুমদারের স্ত্রী রেখা। স্ত্রীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের কথা জানতে পেরে তাঁকে সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতেও বলেন পরিবহণ দফতরের কর্মী বিকাশবাবু।
কিন্তু, তারপরও বিকাশের স্ত্রী রেখা পিসেমশাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক চালিয়ে যান বলে অভিযোগ। শেষে রেগে গিয়ে স্ত্রীর মোবাইল ফোন কেড়ে নেন তিনি।প্রেমিকের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্বামীকে শিক্ষা দিতে প্রেমিকার কথায় সুপারি কিলার দিয়ে তাঁর স্বামীকে খুনের ছক কষেন প্রদীপ দে ।ঘটনার 48 ঘণ্টার মধ্যেই প্রেমিক-প্রেমিকা-সহ আরও দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে হেফাজতে নিয়েছে বরানগর থানার পুলিশ । ফলে, বরানগর গুলি-কাণ্ডে তদন্তের জাল গুটিয়ে ফেলেছে ব্যারাকপুর কমিশনারেট ।