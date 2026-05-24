পকসো মামলা তুলে নিতে চাপ বিজেপির ! অধরা অভিযুক্তরা, প্রশ্নের মুখে পুলিশের ভূমিকা
যদিও পুলিশ সুপার আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে । যত দ্রুত সম্ভব তাদের গ্রেফতার করা হবে ।
Published : May 24, 2026 at 12:41 PM IST
শান্তিপুর, 24 মে: পকসো মামলা তুলে নেওয়ার জন্য পরিবারকে চাপ । বাড়িতে গিয়ে খুনের হুমকি, আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকির অভিযোগ । বিজেপি বুথ সভাপতি-সহ ছয়জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে ওই নাবালিকার পরিবার । নদিয়ার শান্তিপুর থানা এলাকার ঘটনার পরে কেটে গিয়েছে দু'দিন ৷ এখনও গ্রেফতার হয়নি কেউ । পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন ৷ ক্ষোভে ফুঁসছে বিরোধী দল তৃণমূল ।
যদিও রানাঘাট জেলা পুলিশ সুপার আশিস মৈজ্য বলেন, "ইতিমধ্যে পরিবারের তরফে অভিযোগ দায়ের হয়েছে । অভিযোগের ভিত্তিতে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে । আমাদের পুলিশ টিম অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে । যত দ্রুত সম্ভব গ্রেফতার করা হবে তাদের ।"
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় দু'বছর আগে এক শিশুকন্যা প্রতিদিনের মতো পাশের বাড়িতে খেলা করতে গিয়েছিল । তখনই 2 বছরের খুদেকে একলা পেয়ে তাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ওঠে তৎকালীন নৃসিংহপুরের বিজেপির বুথ সভাপতি মনোরঞ্জন হালদারের বিরুদ্ধে । মেয়েটি বাড়ি ফিরে ব্যথায় কাঁদতে থাকে ৷ তখন মা জিজ্ঞাসা করায় সে তার সঙ্গে ঘটা ঘটনার কথা মাকে জানায় ৷
পরিবারের দাবি, ওই শিশুকন্যার যৌনাঙ্গে রক্ত জমাট বেঁধে যায় । তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে পুলিশের দ্বারস্থ হতে বলা হয় ৷ সেই অনুযায়ী শিশুর পরিবারের তরফে শান্তিপুর থানায় মনোরঞ্জন হালদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় । অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে এবং ওই নাবালিকার মেডিক্যাল রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মনোরঞ্জন হালদারকে গ্রেফতার করে পুলিশ ।
এর মাঝে পেরিয়ে গিয়েছে দু'বছর ৷ বর্তমানে ওই মামলা বিচারাধীন ৷ অভিযুক্ত জেল হেফাজতে রয়েছেন । রাজ্যে পালাবদল হয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে ৷ অভিযোগ, সেই ক্ষমতার জোরে ওই এলাকার বর্তমান বুথ সভাপতি সুধীর দাস গত শুক্রবার রাতে তাঁর দলবল নিয়ে ওই নাবালিকার পরিবারের বাড়িতে হাজির হন । মামলা তুলে নেওয়ার জন্য নাবালিকার পরিবারকে রীতিমতো হুমকি দিতে থাকেন বলে অভিযোগ । তাদের দাবি, অভিযুক্ত বিজেপির বুথ সভাপতি বাড়িতে এসে বলেন, "এখন ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে আর কেউ ঠেকাতে আসবে না । ভালোয় ভালোয় মামলা তুলে নে, না হলে গোটা বাড়ি আগুন জ্বালিয়ে প্রাণে মেরে দেব" ।
ঘটনার পর ভয়ে বর্তমানে 4 বছর বয়সি ওই শিশুর পরিবার আবারও শান্তিপুর থানার দ্বারস্থ হয় । লিখিত অভিযোগের পাওয়ার প্রথমে জেনারেল ডাইরি হলেও পরবর্তীকালে এফআইআর শুরু হয় । তবে এফআইআর হওয়ার পর দু'দিন কেটে গেল এখনও ওই অভিযুক্ত বিজেপির বুথ সভাপতি সুধীর দাস-সহ 6 জনের কেউ গ্রেফতার হয়নি ।
ওই নাবালিকার মা বলেন, "আমরা কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নই । আমার স্বামী শ্রমিকের কাজ করে । আর তা দিয়ে কোনওরকমের সংসার চলে আমাদের । গত দু'বছর আগে আমার নাবালিকা মেয়েকে যেভাবে হেনস্তা করেছিল প্রায় 60 বছরের এক ব্যক্তি, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলাম । বর্তমানে তিনি জেল খাটছেন এবং সম্পূর্ণ আদালতের তত্ত্বাবধানে রয়েছে । এখন মনোরঞ্জন হালদারের পরিবারের লোকজন এবং বর্তমান বুথ সভাপতি সুধীর দাস আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছে । বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে । আমার স্বামী একা কাজে যায় ৷ আমাদের চরম আতঙ্কে দিন কাটছে । আমরা চাই এর একটা সুব্যবস্থা করুক প্রশাসন ।"
যদিও নাবালিকার পরিবারের তরফে তোলা ভয় দেখানো ও হুমকির অভিযোগ মানতে নারাজ বিজেপির বুথ সভাপতি সুধীর দাস । তবে নাবালিকার বাড়িতে দলবল নিয়ে যাওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি ৷ বিজেপির বুথ সভাপতি সুধীর দাস বলেন, "ওই রাতে আমরা মেয়েটির বাড়িতে গিয়েছিলাম ৷ তবে অনুরোধ করতে ৷ আমারা কেবল মামলা তুলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি । বাড়ির ভেতরেও ঢুকিনি ৷ বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলেছি নাবালিকার বাবার সঙ্গে ৷ কারা হুমকি দিয়েছে সেটা আমার জানা নেই । কিন্তু আমি মারার হুমকি দিইনি । কারণ তারা যদি অভিযোগ না-তুলে নেয় তাহলে আমাদের কিছু করার নেই । আদালতে মামলা চলছে ৷"
এদিকে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে তৃণমূল ৷ প্রশাসনের কাছে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান বীরেন মাহাতো ৷ তিনি বলেন, "বিজেপির তরফে মামলা তুলে নেওয়ার হুমকির খবর পাওয়ার পর আমরা নিজেরাই ছুটে যাই ওই পরিবারের কাছে । তাদেরকে নিরাপত্তা দিতে প্রশাসনের দ্বারস্থ হই ওই পরিবারকে নিয়ে । একটা ছোট নাবালিকার সঙ্গে এরকম নোংরা ঘটনায় যেখানে পকসো আইনে মামলা চলেছে, অভিযুক্ত বিজেপির বুথ সভাপতি জেলে রয়েছে, সেখানে কীভাবে ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে এইভাবে একটি পরিবারের উপর অত্যাচার চালাতে পারে ।"
তিনি আরও বলেন, "আমি চাই পুলিশ প্রশাসন অবিলম্বে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক ।" পাশাপাশি বিজেপির প্রথম সারির নেতৃত্বে বারবার শান্তি বজায় রাখার বার্তা দিচ্ছে ৷ অথচ বিজেপির নিচুতলার কর্মীদের বিরুদ্ধে বাড়ি গিয়ে হুঁমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠছে ৷ সেই বিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধান বলেন, "বিজেপির উচুতলার নেতৃত্ব সম্পূর্ণ মিডিয়ার কাছে একরকম বলছে এবং দলগতভাবে অন্যরকম কাজ চলছে । না-হলে উচুতলার নেতৃত্বের কথা কেন নিচুতলার বিজেপিরা শুনছে না ।"