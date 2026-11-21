কাশীপুর গণধর্ষণ-কাণ্ডে অভিযুক্তদের আরও 5 দিনের পুলিশি হেফাজত ! 'এনকাউন্টার পলিসি' নিয়ে প্রশ্ন তৃণমূলের
Kashipur incident: প্রাক্তন মন্ত্রী বীরবাহা বলেন, সব ক্ষেত্রে এনকাউন্টার সমর্থনযোগ্য নয় । কারণ, এতে অনেক সময় ঘটনার প্রকৃত তথ্য সামনে আসার সুযোগ কমে যায় ।
Published : November 21, 2026 at 9:12 PM IST
পুরুলিয়া, 21 নভেম্বর: পুরুলিয়ার কাশীপুরে জনজাতি সম্প্রদায়ের এক তরুণীকে গণধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তদের পুলিশি হেফাজতের মেয়াদ আরও 5 দিন বাড়াল আদালত । শনিবার অভিযুক্তদের রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে এই নির্দেশ দেন বিচারক । এর আগে চার দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ।
অন্যদিকে, নির্যাতিতার পরিবারের পাশে দাঁড়াতে শুক্রবার কাশীপুরে পৌঁছয় তৃণমূলের একটি প্রতিনিধি দল । প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এলাকায় গিয়ে প্রথমে থানায় পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা । পরে নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে পাশে থাকার আশ্বাস দেন ।
প্রতিনিধি দলে ছিলেন জয়নগরের তৃণমূল সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, রাজ্যের প্রাক্তন বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা এবং পুরুলিয়া জেলা তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ স্থানীয় নেতৃত্ব । কাশীপুর থানায় গিয়ে তদন্তের অগ্রগতি, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশের পদক্ষেপ এবং ঘটনার সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে খোঁজখবর নেন তাঁরা । পরে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের বক্তব্য শোনেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে সব রকম সহযোগিতার আশ্বাসও দেওয়া হয়।
কাশীপুরের ঘটনা নিয়ে রাজ্য সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করেন বীরবাহা হাঁসদা। তাঁর অভিযোগ, বর্তমান সরকার মহিলাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ধর্ষণের মতো অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের জন্য আইন আনা হয়েছিল বলেও দাবি করেন তিনি । তবে অপরাধের ঘটনায় অভিযুক্তদের এনকাউন্টারের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়ার প্রবণতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রাক্তন বনমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, সব ক্ষেত্রে এনকাউন্টার সমর্থনযোগ্য নয় । কারণ, এতে অনেক সময় ঘটনার প্রকৃত তথ্য সামনে আসার সুযোগ কমে যায় । অপরাধীদের বিচার ও শাস্তির ক্ষেত্রে কোনও বৈষম্য থাকা উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি ।
অন্যদিকে, জেলা পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হচ্ছে না । তবে এই মুহূর্তে সরকারকে বিব্রত করতে চান না তাঁরা । মুখ্যমন্ত্রী সময় চেয়েছেন বলেই তাঁকে সময় দেওয়া হচ্ছে । নির্যাতিতা শেষ পর্যন্ত কতটা ন্যায়বিচার পান, তা তাঁরা দেখতে চান বলেও জানান তিনি । তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই তাঁদের এই সফর । নির্যাতিতার পরিবার যাতে নিজেদের একা মনে না করে এবং তদন্ত যাতে সঠিক পথে এগোয়, তা নিশ্চিত করতেই তাঁদের এই উদ্যোগ ।