প্রধান বিচারপতির নির্দেশের পর তড়িঘড়ি গ্রেফতার ধর্ষণে অভিযুক্ত
Sexual Harassment Accused Arrest: ধর্ষণে অভিযুক্তকে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে রাতারাতি গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ সে এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷
Published : September 24, 2026 at 1:31 PM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: ধর্ষণে অভিযুক্ত অসুস্থ হলেও গতকালই পুলিশকে গ্রেফতারির কড়া নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷ সেই নির্দেশের জেরে তিন বছর পর গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত আইনজীবীকে ৷
বৃহস্পতিবার ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত হুগলির চুঁচুড়ার বাসিন্দার আইনজীবীকে ভর্ৎসনা করেছে আদালত ৷ প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে আদালতে বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পরেও গ্রেফতার হয় না ! আমায় মুখ খোলাবেন না । আমি তাহলে আরও কড়া পর্যবেক্ষণ নিতে বাধ্য হব ৷ অভিযুক্ত হিসেবে আপনার এই মামলায় হাইকোর্টে বলার কোনও এখতিয়ার নেই ৷ আপনার বিরুদ্ধে যদি মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়ে থাকে, নিম্ন আদালতে গিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করুন ৷"
নির্যাতিতার তরফে আইনজীবী ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও আইনজীবী অরূপ কুমার ভৌমিক আদালতে অভিযোগ করেন, অভিযুক্ত হুমকি দিত, তার মামা বিধায়ক ৷ হুগলির চুঁচুড়ার বাসিন্দা পার্থসারথি ঘোষের বিরুদ্ধে এক তরুণীর অন্তরঙ্গ ছবি ফাঁসের ভয় দেখিয়ে তাঁকে লাগাতার ধর্ষণ এবং লক্ষাধিক টাকা ও দামি গ্যাজেট ব্ল্যাকমেল করে হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে ৷
নিম্ন আদালত ও হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হওয়ার পরও বিধাননগরে মামার বাড়িতে নিজেকে গুরুতর অসুস্থ ও মানসিক রোগী দাবি করে অক্সিজেন মাস্ক পরে গ্রেফতার এড়িয়ে যাচ্ছিল অভিযুক্ত ৷ রাজ্যের তরফে আইনজীবী এদিন আদালতে জানিয়েছেন, গতকাল রাতেই পার্থসারথি ঘোষকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ বর্তমানে তাকে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ সে এখন চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছে ৷
প্রধান বিচারপতি বিধাননগর থানাকে জানিয়েছেন, নিয়ম অনুযায়ী 24 ঘণ্টার মধ্যে নিম্ন আদালতে গ্রেফতারির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবেন, না হলে গ্রেফতারি অবৈধ হবে ৷ আইনের হাত থেকে বাঁচতে ‘অসুস্থতা’কে ঢাল করার কৌশলে গতকালই তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানায়, কোনও অজুহাত চলবে না ৷ প্রয়োজনে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করিয়ে অবিলম্বে গ্রেফতার করে হাইকোর্টে রিপোর্ট দিতে হবে পুলিশকে ৷ সেইমতো রাতারাতি গ্রেফতার হয়েছে অভিযুক্ত ৷