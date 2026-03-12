বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে জমি চুক্তিতে কোটি টাকার প্রতারণা ! সল্টলেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত
বউবাজার থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ৷ ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
কলকাতা, 12 মার্চ: বউবাজার থানার একটি প্রতারণা মামলায় সল্টলেক থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ । ধৃতের নাম বিষ্ণু কুমার আগরওয়াল ৷ জমি উন্নয়ন চুক্তির নামে কয়েক কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে ।
কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "এই ঘটনার তদন্ত চলছে । এখনই কিছু স্পষ্টভাবে বলা সম্ভব না ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বউবাজার থানা এলাকার 65 নম্বর বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের একটি সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে ঝামেলার সৃষ্টি হয় । অভিযুক্তরা একটি প্রতারণার ফাঁদ পেতেছিলেন । প্রথমে ডেভলপমেন্ট অ্যাগ্রিমেন্ট ও পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি করে অভিযোগকারীদের ওই প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে বলা হয় । তাঁরা উৎসাহিত হন । এরপর সেই জমিতে বসবাসকারী ভাড়াটিয়াদের পুনর্বাসন এবং পুরসভার বিভিন্ন অনুমোদনের কাজে অভিযোগকারীদের দিয়ে প্রায় 35 লক্ষ টাকারও বেশি খরচ করানো হয় ।
তারপর অভিযুক্তরা আরও প্রলোভন দেখিয়ে অভিযোগকারীদের এক সহযোগীর কাছ থেকে সম্পত্তির অবশিষ্ট অংশের জন্য প্রায় 2 কোটি টাকা আদায় করেন । অভিযোগ, সেই টাকা নেওয়ার জন্য যে নথিপত্র দেখানো হয়েছিল তা পরে নকল বলে প্রমাণিত হয় । টাকা পাওয়ার পরই অভিযুক্তরা কাজ শুরু করতে বাধা দিতে শুরু করে এবং উলটে আরও 2 কোটি টাকা দাবি করে বসে বলে অভিযোগ ।
বিষয়টি নিয়ে প্রথমে কলকাতা হাইকোর্টে যান অভিযোগকারীরা ৷ এরপরও সমাধান না-হওয়ায় শেষ পর্যন্ত একতরফাভাবে চুক্তি বাতিল করে দেন অভিযুক্তরা । গোটা ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, যে নথিগুলি দেখিয়ে বিনিয়োগ করতে অভিযোগকারীদের উৎসাহিত বা প্রলোভন দেখানো হয়েছিল সেগুলি সম্পূর্ণ জাল । এমনকি অভিযুক্তদের যে অফিসের ঠিকানা দেওয়া হয়েছিল, সেটিও বাস্তবে অস্তিত্বহীন বলে তদন্তে উঠে এসেছে ।
পুলিশের দাবি, এর আগেও একই কৌশলে একাধিক সংস্থাকে প্রতারণার শিকার করা হয়েছে । তদন্তে উঠে এসেছে, একাধিক সংস্থার সঙ্গে প্রায় একইভাবে চুক্তি করে পরে তা বাতিল করা হয়েছিল । এই মামলায় পর্যাপ্ত প্রমাণ সংগ্রহের পর সল্টলেক এলাকা থেকে বিষ্ণু কুমার আগরওয়ালকে গ্রেফতার করে লালবাজার । ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে বউবাজার থানার পুলিশ ।