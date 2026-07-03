কলকাতায় 74 লক্ষের ব্যাংক জালিয়াতি, দেড় বছরের পুরনো মামলায় গয়ায় গ্রেফতার অভিযুক্ত

কলকাতায় 74 লক্ষের ব্যাংক জালিয়াতি, দেড় বছরের পুরনো মামলায় গয়ায় গ্রেফতার অভিযুক্ত
ভিশিং কলের মাধ্যমে মোবাইলে ভুয়ো এপিকে (APK) ফাইল ইনস্টল করিয়ে প্রতারণা ৷ ধৃতকে জেরা করে চক্রের বাকি সদস্যদের খোঁজে তদন্তকারীরা ৷
Published : July 3, 2026 at 5:42 PM IST
কলকাতা, 3 জুলাই: ভিশিং কলের মাধ্যমে ব্যাংক জালিয়াতির ঘটনায় বড় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশ ৷ ভিন রাজ্যে গিয়ে মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করলেন লালবাজারের আধিকারিকরা ৷ জানা গিয়েছে, প্রায় দেড় বছর আগে দায়ের হওয়া 74 লক্ষের বেশি টাকার প্রতারণা মামলার তদন্তে বিহারের গয়া থেকে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে শেক্সপিয়র সরণি থানা ও কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের অধিকারিকরা ৷
এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল কুণাল আগরওয়াল বলেন, "ধৃতকে জেরা করা হবে ৷" পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গয়ায় অভিযান চালিয়ে শুক্রবার দুপুরে প্রশান্ত কুমার সিং (26) নামে অভিযুক্ত ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয় ৷ ধৃতের বাড়ি গয়া জেলার চেরকি থানার অন্তর্গত জইতিয়া গ্রামে ৷
তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত এবং তাঁর সহযোগীরা বিভিন্ন ব্যক্তিকে ফোন করে নিজেদের ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দিতেন ৷ এরপর নানা অজুহাতে ভুক্তভোগীদের মোবাইলে ভুয়ো এপিকে (APK) ফাইল ইনস্টল করিয়ে ব্যাংক সংক্রান্ত গোপন তথ্য হাতিয়ে নিতেন ৷ সেই তথ্য ব্যবহার করে বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা সরিয়ে নেওয়া হতো বলে অভিযোগ ৷
পুলিশের দাবি, এই প্রতারণা চক্রের ফাঁদে পড়ে ভুক্তভোগীদের মোট 74 লক্ষ 33 হাজার 367 টাকা খোয়া গেছে ৷ প্রতারণার শিকার হওয়া লোকজনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে কলকাতা পুলিশের সাইবার বিভাগ নজরদারি চালাচ্ছিলেন ৷ দেড় বছরের পুরনো এই মামলায় ডিজিটাল তথ্য এবং আর্থিক লেনদেনের সূত্র ধরে তদন্তকারীরা অভিযুক্ত প্রশান্ত কুমার সিংয়ের অবস্থান চিহ্নিত করেন ৷ এরপর বিহারের গয়া জেলায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷
শনিবার ধৃতকে কলকাতার আদালতে পেশ করা হবে ৷ তদন্তকারীরা তাঁকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান ৷ পুলিশের অনুমান, ধৃতকে জেরা করে এই প্রতারণা চক্রের অন্যান্য সদস্য, টাকা পাচারের রুট এবং ব্যবহৃত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে ৷ তবে, ঘটনার তদন্ত এখনও জারি রয়েছে ৷ এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছেন কলকাতা পুলিশ গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরা ৷