ব্যক্তিগত বিষয়ে বচসা! ময়দানে যুবতীর গায়ে কোরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মারল যুবক

ব্যক্তিগত বিষয়ে বচসা! ময়দানে যুবতীর গায়ে কোরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মারল যুবক
পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মহিলার মৃত্যু হয় ৷ মৃ্ত্যুর আগে দেওয়া তাঁর গোপন জবানবন্দির ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় ৷
Published : April 7, 2026 at 12:17 PM IST
কলকাতা, 7 এপ্রিল: ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে বচসার জের ৷ যুবতীর গায়ে কোরোসিন তেল ঢেলে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে গত শুক্রবার কলকাতার ময়দান থানা এলাকায় ৷ তদন্তে নেমে পরেরদিনই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 3 এপ্রিল দুপুরে ইডেন গার্ডেনসের বিপরীতে গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণে আগুনে জ্বলতে থাকা অবস্থায় স্থানীয়দের নজরে আসেন ওই যুবতী । দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । চিকিৎসকরা জানান, তাঁর শরীরের প্রায় 98 শতাংশই দগ্ধ হয়েছে ।
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এবং চিকিৎসকের উপস্থিতিতে পুলিশের কাছে বয়ান দেন ওই যুবতী ৷ বয়ানে ওই যুবতী অভিযোগ করেন, তাঁর পরিচিত এক ব্যক্তি তাঁর গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয় । একটি জুটের ব্যাগের দোকানে কাজ করতেন যুবতী এবং অভিযুক্ত সেই দোকানের সঙ্গেই যুক্ত বলে জানা গিয়েছে । ঘটনার দিন দুপুরে দু'জনের মধ্যে ব্যক্তিগত একটি বিষয় নিয়ে বচসা বাধে ৷ যার জেরেই এই ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ ।
কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে । মহিলার জবানবন্দিতে তিনি এই ঘটনা বলেছেন । জানা গিয়েছে অভিযুক্ত ঘটনাস্থলেই ছিল ৷"
পুলিশ সূত্রে খবর, ওই যুবতীর বয়ানের ভিত্তিতেই মামলা রুজু করা হয় এবং পরদিনই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় । তাঁকে আলিপুর পুলিশ আদালতে তোলা হয় ৷ তাঁকে পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছেন বিচারক । এদিকে, শনিবার সকালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই মহিলার মৃত্যু হয় । ফলে মামলার ধারাও পরিবর্তন করা হয়েছে । যদিও প্রাথমিক তদন্তে কিছু অসঙ্গতি সামনে এসেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ । সেই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
এই ঘটনাকে অত্যন্ত ভয়াবহ বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷ এখনও পর্যন্ত খুন-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে ৷ ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পরই মৃতের পরিবারের সদস্যরা ময়দান থানায় আসেন এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তাঁরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৷ পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতারের আশ্বাস দিয়েছিল ৷ সেইমতো পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে ৷ পাশাপাশি মৃতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পুলিশ নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে ৷ তাঁদের সঙ্গে কথা বলার পর এই ঘটনায় আরও ধারা যুক্ত হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, গোটা ঘটনাটি কীভাবে ঘটল এবং কখন ঘটল তাও জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ৷ অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে কীভাবে কেরোসিন এল তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ এই ঘটনাটি যেখানে ঘটেছে সেখানকার সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷ কারণ ঘটনাস্থলে সেভাবে সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবহার করা হয় না ৷ তবে পার্শ্ববর্তী রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া গেলেও যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ অভিযুক্তের সঙ্গেও দফায় দফায় কথা বলছেন তদন্তকারীরা ৷ কেন এই ঘটনা ঘটল তাঁর কাছ থেকে তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে ৷