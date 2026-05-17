গড়িয়ায় বিজেপি সমর্থককে কাটারির কোপ: গ্রেফতার তৃণমূল কর্মী

গড়িয়ায় বিজেপি সমর্থককে কাটারির কোপ: গ্রেফতার তৃণমূল কর্মী
এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত বিজেপি কর্মী । চিকিৎসকরা তাঁর শারীরিক অবস্থার উপর কড়া নজর রাখছেন ।
Published : May 17, 2026 at 4:43 PM IST
গড়িয়া, 17 মে: গড়িয়ায় বিজেপি কর্মীর উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলার ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করল পাটুলি থানার পুলিশ । ধৃতের নাম সুদীপ দাস ওরফে বুড়ো । তাঁকে রবিবার আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷
এদিকে বর্তমানে আহত যুবক আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ আহত বিজেপি কর্মীর নাম অনির্বাণ মুখোপাধ্যায় । তিনি স্থানীয়ভাবে বিজেপির সক্রিয় কর্মী হিসেবে পরিচিত । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুর 12টা বেজে 35 মিনিট নাগাদ গড়িয়ার মহুয়া সিনেমা হলের ঠিক উলটো দিকের একটি গলির ভেতর এই রক্তারক্তি কাণ্ডটি ঘটে । কানুনগো পার্কের বাসিন্দা অনির্বাণ প্রতিদিনের মতো ওই এলাকায় স্থানীয় বাড়িগুলিতে পানের জল সরবরাহের কাজ করছিলেন । সেই সময় আচমকাই তাঁর পথ আটকে দাঁড়ান সুদীপ দাস ।
পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত প্রথমে অনির্বাণের পথ আটকে তীব্র বচসা ও তরজায় জড়িয়ে পড়েন । ঝগড়া যখন চরমে পৌঁছয়, ঠিক তখনই সুদীপ তাঁর সঙ্গে আনা একটি ধারালো 'কাটারি' বের করে অনির্বাণের ওপর চড়াও হন । কিছু বুঝে ওঠার আগেই অনির্বাণকে লক্ষ্য করে কোপ মারলে তাঁর হাত মারাত্মকভাবে কেটে যায় এবং তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন । আহত যুবকের চিৎকার শুনে আশপাশের মানুষ ছুটে এলে অভিযুক্ত দ্রুত ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যান । রক্তাক্ত অবস্থায় অনির্বাণকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে স্থানান্তরিত করা হয় ।
পুলিশ নিশ্চিত করেছে যে, দুই ব্যক্তির মধ্যে দীর্ঘদিনের পুরনো ও তিক্ত ব্যক্তিগত বিবাদের জেরেই এই প্রাণঘাতী হামলা চালানো হয়েছে । লালবাজার জানিয়েছে, ধৃতের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে । ধৃতের প্রতিবেশী বলেন, "ওরা দু'জনই পাড়ার ছেলে । কোনও একটা বিষয় নিয়ে এদের মধ্যে বিতর্ক হয়েছে । তখনই এরা র্যানডম ছুরি চালিয়েছে ।"
যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী দেবব্রত মজুমদার বলেন, "ব্যক্তিগত হিংসাকে রাজনৈতিক রং লাগানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে । দলমত নির্বিশেষে অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আবেদন জানাচ্ছি ।"