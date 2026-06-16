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জল জমলেই জবাবদিহি, ডেঙ্গিতে একটিও মৃত্যু নয়! 5 জেলার আমলাদের কড়া বার্তা অগ্নিমিত্রার

অগ্নিমিত্রা এও জানান, রাস্তায় থুতু বা কোনও ময়লা ফেললে আগামিদিনে জরিমানা করা হবে ৷ বাজারে প্লাস্টিক ব্যবহারও নিষিদ্ধ করা হচ্ছে 1 সেপ্টেম্বর থেকে ৷

Agnimitra paul
প্রশাসনিক বৈঠকে অগ্নিমিত্রা পাল (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 16, 2026 at 6:50 PM IST

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দুর্গাপুর, 16 জুন: বর্ষা এলেই জল জমে রাস্তা ডুবে যাওয়া, ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্ত, খোলা তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু কিংবা সরকারি জমি দখল- বছরের পর বছর ধরে এই চেনা সমস্যাগুলিই মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায় প্রশাসনের কাছে । তবে এ বার আর কোনও অজুহাত নয় । বর্ষার শুরুতেই প্রশাসনের প্রতি কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, জনস্বার্থের সঙ্গে জড়িত কোনও বিষয়েই গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না ।

মঙ্গলবার দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে পাঁচ জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন পুরসভা, উন্নয়ন সংস্থা এবং প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা । বৈঠকের মূল বিষয় ছিল বর্ষাকালীন প্রস্তুতি এবং নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা ।

জল জমলেই জবাবদিহি, ডেঙ্গিতে মৃত্যু নয় একটিও ! পাঁচ জেলার আমলাদের কড়া বার্তা অগ্নিমিত্রার (ইটিভি ভারত)

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী জানান, বর্ষার সময়ে কোথাও যাতে জল না জমে, তার জন্য আগাম প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । প্রতিটি এলাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে । কোথাও জল জমলে বা নিকাশি ব্যবস্থা ব্যাহত হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের জবাবদিহি করতে হবে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি ।

অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "বর্ষার সময় সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা জল জমা । সেই সমস্যা এড়াতে নিকাশি ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে । কোথাও যাতে দীর্ঘক্ষণ জল না দাঁড়িয়ে থাকে, সে বিষয়ে নিয়মিত নজরদারি চালানো হবে ।"

শুধু জল জমাই নয়, বর্ষার সময়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনাও রুখতে তৎপর রাজ্য সরকার । মন্ত্রী জানান, রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট, বিদ্যুতের খোলা তার কিংবা শর্ট সার্কিটের মতো ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । প্রয়োজনীয় মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে বলা হয়েছে । বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কোনও প্রাণহানি ঘটলে তা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হবে বলেও তিনি জানান ।

ডেঙ্গি মোকাবিলাতেও প্রশাসনকে সতর্ক করেছেন মন্ত্রী । তাঁর কথায়, "ডেঙ্গির কারণে একজন মানুষেরও মৃত্যু হোক, আমরা চাই না ।" সেই লক্ষ্যেই নিকাশি নালা পরিষ্কার রাখা, জমা জল অপসারণ, মশার লার্ভা ধ্বংস করা এবং স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।একইসঙ্গে সরকারি জমি দখল বা বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধেও কঠোর পদক্ষেপের বার্তা দিয়েছেন মন্ত্রী । তিনি জানান, সরকারি সম্পত্তি রক্ষা এবং নাগরিক পরিষেবাকে সচল রাখতে প্রশাসনের সব স্তরকে আরও সক্রিয় হতে হবে ।

বর্ষার মরশুম শুরুর মুখে প্রশাসনের এই কড়া অবস্থানকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল । কারণ প্রতি বছর যে সমস্যাগুলি নাগরিক ভোগান্তির কারণ হয়ে ওঠে, সেগুলি নিয়ন্ত্রণে আনাই এখন প্রশাসনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ।

এদিন দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়া জেলা প্রশাসনকে নিয়ে বৈঠক করেন মন্ত্রী ৷ একই সঙ্গে অগ্নিমিত্রা এও জানান, রাস্তায় থুতু বা কোনও ময়লা ফেললে আগামিদিনে জরিমানা করা হবে ৷ এমনকী খোলা রাস্তায় কেউ প্রসাব করলে তাকেও জরিমানা দিতে হবে ৷ একইভাবে বাজারে প্লাস্টিক ব্যবহারও নিষিদ্ধ করা হচ্ছে 1 সেপ্টেম্বর থেকে ৷

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অগ্নিমিত্রা পাল
AGNIMITRA PAUL

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