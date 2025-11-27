ETV Bharat / state

মর্গে মৃত যুবকের চোখ খুবলেছিল ইঁদুরই ! তদন্ত কমিটির রিপোর্টকে প্রহসন বললেন রুদ্রনীল

চোখ-কাণ্ডে বারাসত হাসপাতালের পুরনো মর্গ সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ ।

Barasat morgue case
বারাসত মেডিক্যালের মর্গের ঘটনা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 27, 2025 at 8:11 PM IST

5 Min Read
বারাসত, 27 নভেম্বর: চোখ 'চুরি' নয় ! মর্গে রাখা মৃত যুবকের চোখ খুবলে নিয়েছিল ইঁদুরই । স্বাস্থ্য ভবনে জমা পড়া তদন্ত কমিটির রিপোর্টে উঠে এল এমনই তথ্য । ওই রিপোর্ট-কে প্রহসন বললেন বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ।

মৃত্যুর পর বারাসত মেডিক্যালের মর্গ থেকে যুবকের চোখ 'চুরি'র অভিযোগ করেছিলেন পরিবারের লোকজন । সেই অভিযোগ শুনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সদস্যদের আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, 'অন‍্যায় হয়ে থাকলে বিচার হবে ।' তদন্ত কমিটি গঠন করার নির্দেশও দিয়ে গিয়েছিলেন রাজ‍্যের প্রশাসনিক প্রধান ।

বারাসতের মর্গে মৃত যুবকের চোখ খুবলে ছিল ইঁদুরই ! তদন্ত কমিটির রিপোর্ট-কে প্রহসন বললেন রুদ্রনীল (ইটিভি ভারত)

সেই মতো বিশেষজ্ঞ তিন চিকিৎসককে নিয়ে গঠন করা হয়েছিল তদন্ত কমিটি । তদন্ত কমিটির সদস্যরা বুধবার মৃত যুবকের দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত করান । রাতেই ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল স্বাস্থ্য ভবনে । সেই রিপোর্টে চোখ 'চুরির' কোনও উল্লেখ করা হয়নি । বরং এর নেপথ্যে কারণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল ইঁদুর জাতীয় কোনও প্রাণীকে ।

Barasat morgue case
বিজেপির বিক্ষোভ আন্দোলন বারাসতে (নিজস্ব ছবি)

এ নিয়ে বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি অভিজিৎ সাহা বলেন, "প্রাথমিক রিপোর্টে মৃত যুবকের দেহ থেকে চোখ 'চুরি' হয়েছে এমন কোনও প্রমাণ হাতে পাননি বিশেষজ্ঞ তদন্ত কমিটি । প্রাথমিক রিপোর্টে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ইঁদুর জাতীয় কোনও প্রাণী যুবকের চোখ খুবলে নিয়েছে । আমরা সেই রিপোর্ট স্বাস্থ্য দফতরের ওপর মহলে পাঠিয়ে দিয়েছি । আমরা রিপোর্টে এটাও জানিয়েছি, অস্ত্রোপচার করে চোখ 'চুরি'র যে অভিযোগ করা হচ্ছে সেই অভিযোগেরও কোনও সত‍্যতা নেই । চোখের নেত্রালয়ের কিছুটা অংশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । সেটা থেকেই প্রমাণিত চোখ তুলে নেওয়ার কোনও বিষয় নেই এর মধ্যে ।"

Barasat morgue case
তুমুল বিক্ষোভ দেখায় গেরুয়া শিবির (নিজস্ব ছবি)

যদিও তদন্ত কমিটির রিপোর্ট-কে 'প্রহসন' বলে কটাক্ষ করে বিজেপির তারকা নেতা রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, "যেখানে বিচারক এবং বিচারালয় দু'জনে একই পরিবারের লোক । সেখানে কে, কার বিচার করবে ? কার বিরুদ্ধে বিচার হবে ? তদন্ত কমিটি তো প্রতিটি ক্ষেত্রেই হচ্ছে । তদন্ত কমিটি কাজ করলে কবে নবান্নের সবক'টা চেয়ার খালি হয়ে যেত । তদন্তের নামে প্রহসন হবে সেটা সকলেই জানে ।"

Barasat morgue case
বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ঘোষ (নিজস্ব ছবি)

এদিকে, এই ঘটনার পরেই নড়েচড়ে বসেছে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ । হাসপাতাল সূত্রে খবর, মর্গের ভিতর কোনও ফাঁকা জায়গা থেকে ওই ইঁদুর বা ছুঁচো ঢুকেছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ওই হাসপাতালে ছ'টি বাতানুকূল যন্ত্র রয়েছে । তার মধ্যে সবগুলিই এখনও অবধি ঠিকঠাক কাজ করছে বলে জানা গিয়েছে হাসপাতাল সূত্রে ।

Barasat morgue case
মৃত যুবক প্রীতম ঘোষ (নিজস্ব ছবি)

হাসপাতাল মর্গে ইঁদুর বা ছুঁচো জাতীয় প্রাণী ঢোকার অভিযোগ প্রসঙ্গে বারাসত মেডিক্যাল কলেজের এমএসভিপি অভিজিৎ সাহা বলেন, "যতক্ষণ মর্গ সক্রিয় থাকে ততক্ষণ সেখানে এই ধরনের ঘটনা সাধারণত ঘটে না । আমরা মর্গের ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে নিয়ন্ত্রিত করে থাকি । যাঁরা এর দায়িত্বে থাকেন তাঁরাও নিয়মিত পরিচর্যা করে থাকে । সেগুলোর তথ্য খতিয়েও দেখা হয় । হয়তো কোনও কারণে রাতের বেলায় কাউকে মরদেহ তুলে দেওয়া হল । তখন কোনও ভাবে দরজার ফাঁকা থেকে ইঁদুর ঢুকতে পারে । তার পরেও বলব, আগামিদিনে এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে । সেদিকে খেয়াল রাখা হবে ।"

এদিকে, চোখ-কাণ্ডে বারাসত হাসপাতালের পুরনো মর্গ সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ । নতুন একাডেমিক বিল্ডিংয়ে ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের অধীনে সেই নতুন মর্গ তৈরি হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে । শীঘ্রই সেখানে ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে যাবে বলে জানিয়েছে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ।

অন‍্যদিকে, বারাসত হাসপাতাল-কাণ্ডে বৃহস্পতিবার হাসপাতাল গেটের সামনে প্লাকার্ড হাতে তুমুল বিক্ষোভ দেখায় গেরুয়া শিবির । বিক্ষোভ আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপির তারকা নেতা রুদ্রনীল ঘোষ । এছাড়াও বিজেপির রাজ‍্য কমিটির সদস্য তাপস মিত্র, জেলা সভাপতি রাজীব পোদ্দারের মতো নেতারাও হাজির ছিলেন । বিজেপির বিক্ষোভ আন্দোলন সামাল দিতে এদিন প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল হাসপাতাল চত্বরে ।

পরে, রুদ্রনীলের নেতৃত্বে বিজেপির এক প্রতিনিধিদল হাসপাতালের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দেখা করেন এমএসভিপি অভিজিৎ সাহার সঙ্গে । তাঁর কাছে দাবি-দাওয়াও পেশ করা হয় বিজেপির তরফে । সেখান থেকে বেরনোর পর বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ঘোষ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর তীব্র সমালোচনা করেন ।

তিনি বলেন,"পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের চোখ চুরির চেষ্টা প্রতিনিয়ত করে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁরা অন‍্যায়, চুরি, দুর্নীতি করবেন । আর পুলিশ-অপরাধীদের দিয়ে এমন ভাবে চোখ চুরি করাবেন যে তাঁরা কোনও অন‍্যায়ই দেখতে পাবেন না । আর যাঁরা চোখ দিয়ে দেখতে পাবেন তাঁদের চোখ গেলে দেবেন । এটাই এখন তৃণমূলের অলিখিত 'ফতোয়া' ।"

তৃণমূল সরকারের আমলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল খারাপ বলেও অভিযোগ করেছেন বিজেপির এই তারকা নেতা । রুদ্রনীলের কথায়, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকার ফলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভয়ঙ্কর আকার নিয়েছে । এখানে এসে জানতে পারলাম একজন মহিলা তাঁর সন্তানের বার্থ সার্টিফিকেটের জন্য দু'বছর ধরে ঘোরাঘুরি করছেন । এই তো স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল ! ভেন্ডার,টেন্ডার,লুঠের পছন্দের জায়গায় হল সরকারি হাসপাতাল । মুখ্যমন্ত্রী সরকারি হাসপাতালকে ভালোবাসেন সাধারণ মানুষের জন্য নয় । নিজের দলের দুর্নীতিগ্রস্ত জেল খাটা নেতা-নেত্রীদের বাঁচাতেই তিনি ব্যবহার করে থাকেন সরকারি হাসপাতালগুলি । এটা আমাদের মতো সকলেই জানে ।"

প্রসঙ্গত, পথ দুর্ঘটনায় মৃত যুবক প্রীতম ঘোষ (35)-এর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য রাখা হয় বারাসত হাসপাতালের মর্গে । সেখান থেকেই তাঁর চোখ 'চুরি' হয়ে যায় বলে অভিযোগ ওঠে মঙ্গলবার । প্রথমে হাসপাতালের সামনে, পরে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় আটকে বিক্ষোভ দেখায় মৃতের পরিবার । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বাস দেন, তদন্ত করা হবে । পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরিও দেওয়া হবে । সেইমতো বুধবার মৃতের বাড়িতে গিয়ে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেন এডিজি(দক্ষিণবঙ্গ)সুপ্রতিম সরকার । বৃহস্পতিবার ভূমি রাজস্ব দফতরে পাওয়া সেই চাকরিতে যোগ দেন মৃত যুবকের মা কৃষ্ণা ঘোষ ।

