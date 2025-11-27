মর্গে মৃত যুবকের চোখ খুবলেছিল ইঁদুরই ! তদন্ত কমিটির রিপোর্টকে প্রহসন বললেন রুদ্রনীল
চোখ-কাণ্ডে বারাসত হাসপাতালের পুরনো মর্গ সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ ।
Published : November 27, 2025 at 8:11 PM IST
বারাসত, 27 নভেম্বর: চোখ 'চুরি' নয় ! মর্গে রাখা মৃত যুবকের চোখ খুবলে নিয়েছিল ইঁদুরই । স্বাস্থ্য ভবনে জমা পড়া তদন্ত কমিটির রিপোর্টে উঠে এল এমনই তথ্য । ওই রিপোর্ট-কে প্রহসন বললেন বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ।
মৃত্যুর পর বারাসত মেডিক্যালের মর্গ থেকে যুবকের চোখ 'চুরি'র অভিযোগ করেছিলেন পরিবারের লোকজন । সেই অভিযোগ শুনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সদস্যদের আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, 'অন্যায় হয়ে থাকলে বিচার হবে ।' তদন্ত কমিটি গঠন করার নির্দেশও দিয়ে গিয়েছিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান ।
সেই মতো বিশেষজ্ঞ তিন চিকিৎসককে নিয়ে গঠন করা হয়েছিল তদন্ত কমিটি । তদন্ত কমিটির সদস্যরা বুধবার মৃত যুবকের দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত করান । রাতেই ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল স্বাস্থ্য ভবনে । সেই রিপোর্টে চোখ 'চুরির' কোনও উল্লেখ করা হয়নি । বরং এর নেপথ্যে কারণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল ইঁদুর জাতীয় কোনও প্রাণীকে ।
এ নিয়ে বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি অভিজিৎ সাহা বলেন, "প্রাথমিক রিপোর্টে মৃত যুবকের দেহ থেকে চোখ 'চুরি' হয়েছে এমন কোনও প্রমাণ হাতে পাননি বিশেষজ্ঞ তদন্ত কমিটি । প্রাথমিক রিপোর্টে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ইঁদুর জাতীয় কোনও প্রাণী যুবকের চোখ খুবলে নিয়েছে । আমরা সেই রিপোর্ট স্বাস্থ্য দফতরের ওপর মহলে পাঠিয়ে দিয়েছি । আমরা রিপোর্টে এটাও জানিয়েছি, অস্ত্রোপচার করে চোখ 'চুরি'র যে অভিযোগ করা হচ্ছে সেই অভিযোগেরও কোনও সত্যতা নেই । চোখের নেত্রালয়ের কিছুটা অংশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । সেটা থেকেই প্রমাণিত চোখ তুলে নেওয়ার কোনও বিষয় নেই এর মধ্যে ।"
যদিও তদন্ত কমিটির রিপোর্ট-কে 'প্রহসন' বলে কটাক্ষ করে বিজেপির তারকা নেতা রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, "যেখানে বিচারক এবং বিচারালয় দু'জনে একই পরিবারের লোক । সেখানে কে, কার বিচার করবে ? কার বিরুদ্ধে বিচার হবে ? তদন্ত কমিটি তো প্রতিটি ক্ষেত্রেই হচ্ছে । তদন্ত কমিটি কাজ করলে কবে নবান্নের সবক'টা চেয়ার খালি হয়ে যেত । তদন্তের নামে প্রহসন হবে সেটা সকলেই জানে ।"
এদিকে, এই ঘটনার পরেই নড়েচড়ে বসেছে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ । হাসপাতাল সূত্রে খবর, মর্গের ভিতর কোনও ফাঁকা জায়গা থেকে ওই ইঁদুর বা ছুঁচো ঢুকেছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ওই হাসপাতালে ছ'টি বাতানুকূল যন্ত্র রয়েছে । তার মধ্যে সবগুলিই এখনও অবধি ঠিকঠাক কাজ করছে বলে জানা গিয়েছে হাসপাতাল সূত্রে ।
হাসপাতাল মর্গে ইঁদুর বা ছুঁচো জাতীয় প্রাণী ঢোকার অভিযোগ প্রসঙ্গে বারাসত মেডিক্যাল কলেজের এমএসভিপি অভিজিৎ সাহা বলেন, "যতক্ষণ মর্গ সক্রিয় থাকে ততক্ষণ সেখানে এই ধরনের ঘটনা সাধারণত ঘটে না । আমরা মর্গের ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে নিয়ন্ত্রিত করে থাকি । যাঁরা এর দায়িত্বে থাকেন তাঁরাও নিয়মিত পরিচর্যা করে থাকে । সেগুলোর তথ্য খতিয়েও দেখা হয় । হয়তো কোনও কারণে রাতের বেলায় কাউকে মরদেহ তুলে দেওয়া হল । তখন কোনও ভাবে দরজার ফাঁকা থেকে ইঁদুর ঢুকতে পারে । তার পরেও বলব, আগামিদিনে এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে । সেদিকে খেয়াল রাখা হবে ।"
এদিকে, চোখ-কাণ্ডে বারাসত হাসপাতালের পুরনো মর্গ সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ । নতুন একাডেমিক বিল্ডিংয়ে ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের অধীনে সেই নতুন মর্গ তৈরি হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে । শীঘ্রই সেখানে ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে যাবে বলে জানিয়েছে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ।
অন্যদিকে, বারাসত হাসপাতাল-কাণ্ডে বৃহস্পতিবার হাসপাতাল গেটের সামনে প্লাকার্ড হাতে তুমুল বিক্ষোভ দেখায় গেরুয়া শিবির । বিক্ষোভ আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপির তারকা নেতা রুদ্রনীল ঘোষ । এছাড়াও বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য তাপস মিত্র, জেলা সভাপতি রাজীব পোদ্দারের মতো নেতারাও হাজির ছিলেন । বিজেপির বিক্ষোভ আন্দোলন সামাল দিতে এদিন প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল হাসপাতাল চত্বরে ।
পরে, রুদ্রনীলের নেতৃত্বে বিজেপির এক প্রতিনিধিদল হাসপাতালের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দেখা করেন এমএসভিপি অভিজিৎ সাহার সঙ্গে । তাঁর কাছে দাবি-দাওয়াও পেশ করা হয় বিজেপির তরফে । সেখান থেকে বেরনোর পর বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ঘোষ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর তীব্র সমালোচনা করেন ।
তিনি বলেন,"পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের চোখ চুরির চেষ্টা প্রতিনিয়ত করে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁরা অন্যায়, চুরি, দুর্নীতি করবেন । আর পুলিশ-অপরাধীদের দিয়ে এমন ভাবে চোখ চুরি করাবেন যে তাঁরা কোনও অন্যায়ই দেখতে পাবেন না । আর যাঁরা চোখ দিয়ে দেখতে পাবেন তাঁদের চোখ গেলে দেবেন । এটাই এখন তৃণমূলের অলিখিত 'ফতোয়া' ।"
তৃণমূল সরকারের আমলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল খারাপ বলেও অভিযোগ করেছেন বিজেপির এই তারকা নেতা । রুদ্রনীলের কথায়, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকার ফলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভয়ঙ্কর আকার নিয়েছে । এখানে এসে জানতে পারলাম একজন মহিলা তাঁর সন্তানের বার্থ সার্টিফিকেটের জন্য দু'বছর ধরে ঘোরাঘুরি করছেন । এই তো স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল ! ভেন্ডার,টেন্ডার,লুঠের পছন্দের জায়গায় হল সরকারি হাসপাতাল । মুখ্যমন্ত্রী সরকারি হাসপাতালকে ভালোবাসেন সাধারণ মানুষের জন্য নয় । নিজের দলের দুর্নীতিগ্রস্ত জেল খাটা নেতা-নেত্রীদের বাঁচাতেই তিনি ব্যবহার করে থাকেন সরকারি হাসপাতালগুলি । এটা আমাদের মতো সকলেই জানে ।"
প্রসঙ্গত, পথ দুর্ঘটনায় মৃত যুবক প্রীতম ঘোষ (35)-এর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য রাখা হয় বারাসত হাসপাতালের মর্গে । সেখান থেকেই তাঁর চোখ 'চুরি' হয়ে যায় বলে অভিযোগ ওঠে মঙ্গলবার । প্রথমে হাসপাতালের সামনে, পরে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় আটকে বিক্ষোভ দেখায় মৃতের পরিবার । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বাস দেন, তদন্ত করা হবে । পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরিও দেওয়া হবে । সেইমতো বুধবার মৃতের বাড়িতে গিয়ে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেন এডিজি(দক্ষিণবঙ্গ)সুপ্রতিম সরকার । বৃহস্পতিবার ভূমি রাজস্ব দফতরে পাওয়া সেই চাকরিতে যোগ দেন মৃত যুবকের মা কৃষ্ণা ঘোষ ।