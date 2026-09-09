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রাজ্যের বাতাসে বিষ ! দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সমীক্ষায় বিপদ সংকেত, কী বলছেন পরিবেশ বিজ্ঞানী

স্বচ্ছ বায়ু সর্বেক্ষণ 2026-এর রিপোর্টে কলকাতার ব়্যাংকিং 38 নম্বরে ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কী করণীয় ? তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷

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দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সমীক্ষায় রাজ্যের বাতাসে দূষণের বিপদ সংকেত ৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 9, 2026 at 6:04 PM IST

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আসানসোল, 9 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে বাতাসে বিষ ! হ্যাঁ, কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সমীক্ষায় রাজ্যের সবচেয়ে দূষিত বায়ু বইছে কলকাতা মহানগরেই ৷ রাজ্যের অন্যান্য শহরগুলির হালও খুব খারাপ বলে সেই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে কেন্দ্রের স্বচ্ছ বায়ু সমীক্ষার (স্বচ্ছ বায়ু সর্বেক্ষণ 2026) রিপোর্ট ৷ আর তাতেই এই বিপজ্জনক ফলাফল সামনে এসেছে ৷ মোটের উপর রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে দূষিত 'বিষ বাতাস' বইছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ যা মানবসমাজ তো বটেই, সমগ্র জীবকুলের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর ৷

রিপোর্টে দেশের 10 লক্ষেরও অধিক জনসংখ্যার 48টি শহরের উপরে সমীক্ষা চালানো হয়েছিল ৷ সেখানে কলকাতার ব়্যাংকিং 38 নম্বরে ৷ 2024 সালের শেষ রিপোর্টে কলকাতা ছিল 37 নম্বরে ৷ সেখান থেকে আরও একধাপ নীচে নেমেছে তিলোত্তমা ৷

দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সমীক্ষায় রাজ্যের বাতাসে দূষণের বিপদ সংকেত ৷ (ইটিভি ভারত)

অর্থাৎ, বাতাসের গুণগত মান খারাপের দিক দিয়ে যদি ধরা হয়, দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে তিলোত্তমা কলকাতা ৷ দেশের 48টি শহরের মধ্যে সমীক্ষায় হাওড়ার স্থানও নীচের দিকে ৷ ব়্যাংকিংয়ে 31 নম্বরে গিয়ে পৌঁছেছে হাওড়া ৷ শিল্পাঞ্চলেও বাতাসের গুণগত মান খারাপের দিকে এগোচ্ছে ৷ দু’বছর আগেও এই রিপোর্টে আসানসোল ছিল 16 নম্বরে ৷ এবার সমীক্ষায় আসানসোলের স্থান নেমে 23 নম্বরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ আবার 3 লক্ষ থেকে 10 লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে থাকা দেশের 42টি শহরের মধ্যে দুর্গাপুরের স্থান 32 নম্বরে ৷ সেটিও প্রায় তলানিতে ৷

যদিও 3 লক্ষের নীচে জনসংখ্যার শহরগুলিতে কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে হলদিয়া ৷ ওই রিপোর্টে দেশের তিন লক্ষের নীচে জনসংখ্যার 40টি শহরের মধ্যে হলদিয়ার স্থান ছয় নম্বরে ৷ কিন্তু কেন এই বিপর্যয় ? কীভাবেই বা এই দূষণের হাত থেকে মুক্ত হতে পারে আমাদের রাজ্যের পরিবেশ ৷ এর পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ নিল ইটিভি ভারত ৷

রাজ্যে জমে থাকা বর্জ্যই অন্যতম কারণ

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত ভাবে ইটিভি ভারত কথা বলেছে বিশিষ্ট পরিবেশ বিজ্ঞানী ড. স্বাতী নন্দী চক্রবর্তীর সঙ্গে ৷ তিনি যা জানিয়েছেন, তা বেশ চিন্তার ৷ যদিও এসব থেকে মুক্তির পথও তিনি বাতলেছেন ৷

পরিবেশ বিজ্ঞানী স্বাতী নন্দী চক্রবর্তীর কথায়, স্বচ্ছ বায়ু সমীক্ষার সাম্প্রতিক ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গেলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও বর্জ্য পৃথকীকরণের বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে ৷ কারণ, বাতাসের গুণমান নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুধু দূষণের মাত্রাই নয়, শহরগুলিতে বর্জ্য কীভাবে সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং নিষ্পত্তি করা হচ্ছে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ ৷

তিনি বলেন, "কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের নির্ধারিত একাধিক মাপকাঠির ভিত্তিতেই এই সমীক্ষা করা হয় ৷ এর মূল উদ্দেশ্য হল, বায়ুর গুণমান উন্নত করার ক্ষেত্রে শহরগুলি কতটা কাজ করছে এবং সেই কাজে কতটা অগ্রগতি হচ্ছে, তা মূল্যায়ন করা ৷ সাম্প্রতিক ফলাফলে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক শহরের পিছিয়ে পড়ার বিষয়টি উদ্বেগজনক ৷ কলকাতা, হাওড়া, আসানসোল ও দুর্গাপুরের মতো শহরগুলির পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷"

স্বাতী নন্দী চক্রবর্তীর মতে, "বর্জ্য পৃথকীকরণ এই পুরো ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি ৷ বাড়ি বা বিভিন্ন এলাকা থেকে জৈব ও অজৈব বর্জ্য আলাদা করে সংগ্রহ করা হচ্ছে কি না, সংগ্রহের পর সেই বর্জ্য সঠিকভাবে প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে কি না এবং পুরনো বর্জ্য বা দীর্ঘদিনের জমে থাকা বর্জ্য যথাযথভাবে সরানো হচ্ছে কি না, এসব বিষয়কেও গুরুত্ব দিতে হবে ৷"

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কলকারখানার ধোঁয়া পরিশোধনে আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার জরুরি বলে মন পরিবেশ বিজ্ঞানীর ৷ (ইটিভি ভারত)

তিনি বলেন, "শুধু বর্জ্য সংগ্রহের সময় পৃথকীকরণ করলেই হবে না ৷ সংগ্রহের পর সেই বর্জ্য যদি ফের এক জায়গায় মিশিয়ে ফেলা হয়, তাহলে পুরো প্রক্রিয়াটিই কার্যত অর্থহীন হয়ে যায় ৷ তাই এলাকাভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বাজারগুলিতে জৈব সার তৈরির ইউনিট গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে ৷ বিশেষ করে বাজার এলাকায় প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ জৈব বর্জ্য তৈরি হয় ৷ সেই বর্জ্যের একটি বড় অংশ স্থানীয় স্তরেই প্রক্রিয়াকরণ করে জৈব সার তৈরি করা সম্ভব ৷ ফলে বাজারভিত্তিক জৈব সার তৈরির ইউনিট গড়ে তোলার জন্য দ্রুত পরিকল্পনা প্রয়োজন ৷"

সামনেই দুর্গাপুজো ও শীতের মরশুম আসছে ৷ সেদিকে নজর রেখেই স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী বলছেন, "উৎসবের মরশুম বা বছরের বিশেষ সময়ে বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ আরও বেড়ে যায় ৷ সেই সময় সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে অনেক জায়গায় বর্জ্য রাস্তার ধারে কিংবা খোলা জায়গায় ফেলে দেওয়া হয় ৷ কোথাও কোথাও সেই বর্জ্য পুড়িয়ে দেওয়া হয় ৷ বিশেষ করে শীতের সময়ে খোলা জায়গায় বর্জ্য পোড়ানোর প্রবণতা বাড়ে ৷ এর ফলে বাতাসে বিপুল পরিমাণ ক্ষতিকর কণা ছড়িয়ে পড়ে ৷"

বিশেষজ্ঞদের মতে, বায়ুদূষণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উদ্বেগের বিষয় হল পিএম 2.5 ও পিএম 10 কণা ৷ এর মধ্যে পিএম 2.5 অত্যন্ত সূক্ষ্ম কণা হওয়ায় তা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে মানুষের শ্বাসযন্ত্রে প্রবেশ করে এবং স্বাস্থ্যের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে ৷

বর্জ্য থেকে বায়ু দূষণ কমানোর কথা বলতে গিয়ে পরিবেশ বিজ্ঞানী স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা পুরনো বর্জ্য কমানোর জন্য তা পুড়িয়ে ফেলার প্রবণতা বন্ধ করতে হবে ৷ কারণ বর্জ্য পোড়ানোর ফলে বাতাসে প্রচুর কার্বন কণা ও অন্যান্য দূষণকারী পদার্থ মিশে যায় ৷ খালি চোখে সবসময় এই সূক্ষ্ম কণাগুলি দেখা না-গেলেও সাদা কাপড়, দেওয়াল বা অন্যান্য পৃষ্ঠে কালো আস্তরণের মতো জমে থাকা কার্বন কণা তার দূষণের মাত্রার ইঙ্গিত দেয় ৷ ফলে পরিবেশে শুদ্ধ বাতাস ফিরিয়ে আনতে হলে শুধু শিল্প ও যানবাহনের দূষণ নিয়ন্ত্রণ করলেই হবে না ৷ বর্জ্য পৃথকীকরণ, বর্জ্য সংগ্রহের পর সঠিক প্রক্রিয়াকরণ, পুরনো বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং খোলা জায়গায় বর্জ্য পোড়ানো বন্ধ করার উপরও সমান গুরুত্ব দিতে হবে ৷"

শিল্পাঞ্চলে বায়ুদূষণ কমবে কী করে ?

পরিবেশ বিজ্ঞানী স্বাতী নন্দী চক্রবর্তীর মতে, শিল্পাঞ্চলগুলিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণে আরও আধুনিক ও কার্যকর নজরদারি ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজন রয়েছে ৷ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাছে যে তাৎক্ষণিক নজরদারি ব্যবস্থা রয়েছে, সেটিকে আরও কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে হবে ৷ শুধুমাত্র পরিদর্শনের সময় দূষণের মাত্রা পরীক্ষা না-করে, শিল্পগুলির দূষণ নির্গমনের উপর নিয়মিত ও সরাসরি নজরদারি প্রয়োজন ৷

বিশেষ করে ইটভাটা এবং বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে জ্বালানি ব্যবহারে আরও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন ৷ প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার বাড়ানোর পাশাপাশি যেসব শিল্পে এখনও বিপুল পরিমাণে পেট্রল ও ডিজেল ব্যবহার করা হচ্ছে, সেখানে বিকল্প ও তুলনামূলকভাবে পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে হবে ৷

শিল্পক্ষেত্র থেকে নির্গত ধোঁয়া পরিশোধনের ক্ষেত্রেও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার জরুরি ৷ বর্তমানে যে ধূলিকণা সংগ্রাহক যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলির পরিবর্তে আরও আধুনিক ও কার্যকর প্রযুক্তি ব্যবহারের দিকে নজর দিতে হবে বলে জানান তিনি ৷ শুধুমাত্র নিয়ম মেনে চলার প্রতীকী ব্যবস্থা নিলে হবে না, বাস্তবে দূষণ কতটা কমছে বা বাড়ছে, তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে ৷

তাঁর মতে, শিল্পাঞ্চলগুলিতে এখনও কয়লার উপর নির্ভরতা অত্যন্ত বেশি ৷ একইভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও তাপবিদ্যুতের উপর নির্ভরতা রয়েছে ৷ তাই নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার আরও বাড়ানো প্রয়োজন ৷ সৌরশক্তির ব্যবহার বাড়ানোর পাশাপাশি শিল্পক্ষেত্রে কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য 'কার্বন ক্রেডিটস' ব্যবস্থাকেও গুরুত্ব দিতে হবে ৷

এক্ষেত্রে শিল্প ও সরকারের মধ্যে সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ শিল্পগুলি কার্বন নিঃসরণ কমাতে যতটা উদ্যোগী হবে, সরকারকেও প্রয়োজনীয় জমি, পরিকাঠামো ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে সেই উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ৷ উন্নত দেশগুলির মতো জলাশয়ে ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের ব্যবহারও কার্বন নিঃসরণ কমানোর একটি কার্যকর উপায় হতে পারে ৷

রাজ্যে কী কী পরিবর্তন প্রয়োজন ?

পরিবেশ বিজ্ঞানী স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এখনও যথেষ্টভাবে হয় না ৷ এর ফলে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের মূল্যায়নে রাজ্যের বিভিন্ন শহর পিছিয়ে পড়ছে ৷ ভোপাল ও জবলপুরের মতো শহরগুলি তুলনামূলকভাবে ভালো ফল করছে ৷ হলদিয়ার ক্ষেত্রেও বন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার পরিকল্পনা কার্যকর ভূমিকা পালন করছে ৷"

তাঁর কথায়, "মূল সমস্যা নীতির অভাব নয়, বরং নীতির বাস্তবায়নে ঘাটতি ৷ নির্মাণশিল্পে কাঠামো ভাঙার সময় ধুলো যাতে ছড়িয়ে না-পড়ে, তার জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে পর্দা বা আবরণ ব্যবহার করা প্রয়োজন ৷ একইভাবে রাস্তার ধুলোও বায়ুদূষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস ৷ ভাঙাচোরা রাস্তা থেকে যানবাহন চলাচলের সময় বিপুল পরিমাণ ধুলো বাতাসে মিশে যায় ৷ ব্যস্ত রাস্তায় যানবাহনের চাপ যত বাড়ছে, রাস্তার ক্ষয়ও তত বেশি হচ্ছে ৷ ফলে রাস্তার ধুলো বায়ুদূষণের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে ৷ শহর ও শিল্পাঞ্চলে নিয়মিত জল ছেটানোর পাশাপাশি রাস্তা মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের উপরও গুরুত্ব দিতে হবে ৷"

এছাড়াও তিনি বলেন, "খাবারের দোকান বা রাস্তার ধারের বিভিন্ন জায়গায় কয়লা জ্বালিয়ে রান্না বা ঝলসানো খাবার তৈরির প্রবণতা কমাতে হবে ৷ কয়লা পোড়ানোর ফলে কার্বন কণা ও অন্যান্য দূষক বাতাসে মিশে যায় ৷ সরকারি নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের কার্যকলাপ দেখা যাচ্ছে ৷ বর্জ্য ব্যবস্থাপনাতেও আরও কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন ৷ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়-সহ সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে বর্জ্য পৃথকীকরণে দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে হবে ৷ বর্জ্য পৃথকীকরণের পর জৈব বর্জ্য থেকে জৈবগ্যাস তৈরি এবং পুরনো জমে থাকা বর্জ্যের জৈবখননের মতো প্রক্রিয়া বৃদ্ধি করতে হবে ৷

বর্জ্য দীর্ঘদিন ধরে ভাগাড়ে ফেলে রাখলে তার পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পরবর্তীতে সেই বর্জ্যের ভার কমানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে ৷ বর্ষার সময়ে জমে থাকা বর্জ্য থেকে দূষিত তরল বর্জ্য বা লিচেট তৈরি হয়ে ভূগর্ভস্থ জলে মিশে জলদূষণ ঘটাতে পারে ৷ তাই বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের সামগ্রিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই দেখতে হবে ৷"

বিশেষজ্ঞদের মতে সামগ্রিকভাবে জাতীয় নির্মল বায়ু কর্মসূচির লক্ষ্য পূরণ করতে হলে শিল্পদূষণ নিয়ন্ত্রণ, নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার, রাস্তার ধুলো নিয়ন্ত্রণ, নির্মাণকাজে বিধি মেনে চলা, কয়লার ব্যবহার কমানো এবং বৈজ্ঞানিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা— প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের উপর জোর দিতে হবে ৷ শুধু নীতি তৈরি করলেই হবে না, তার কার্যকর প্রয়োগ ও নিয়মিত নজরদারি হবে দূষণ নিয়ন্ত্রণের মূল চাবিকাঠি ৷

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