খেলনা বন্দুক নিয়ে খেলতে গিয়ে বিপত্তি ! প্লাস্টিকের গুলি ঢুকল স্কুল পড়ুয়ার কানের ভিতরে
Toy Gun Accident in Canning: প্লাস্টিকের বন্দুক নিয়ে খেলছিল অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ৷ নিজের কানেই বন্দুক তাক করায় গুলি ঢুকে যায় কানের ভিতরে ৷
Published : November 24, 2026 at 2:38 PM IST
ক্যানিং, 24 নভেম্বর: খেলনা বন্দুক নিয়ে খেলার ছলে ঘটে গেল বিপত্তি ৷ প্লাস্টিকের বন্দুকের গুলিতে গুরুতর জখম হল অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্র ৷ খেলতে গিয়ে নিজের বাঁ কানে বন্দুক তাক করে ট্রিগার টিপতেই বন্দুক থেকে বেরিয়ে আসা প্লাস্টিকের গুলি ঢুকে যায় তার কানের ভিতরে ৷ মুহূর্তের মধ্যে তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করতে শুরু করে ওই পড়ুয়া ৷
তড়িঘড়ি তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা ৷ আহত ছাত্রের এক আত্মীয় জানান, ক্যানিং হাসপাতালে কানের ডাক্তার না আসায় তাকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে রেফার করেন ৷
চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে নাবালককে ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ 24 পরগনার ক্যানিংয়ের তালদি এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্যানিং থানার তালদি এলাকার বাসিন্দা ওই ছাত্র স্থানীয় একটি হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে ৷ সোমবার রাতে বাড়িতে একটি প্লাস্টিকের খেলনা বন্দুক নিয়ে খেলছিল সে ৷ খেলতে খেলতেই আচমকা নিজের বাঁ কানের দিকে বন্দুকের নল তাক করে ৷ এরপর অসাবধানতাবশত বন্দুকের ট্রিগার টিপতেই ঘটে যায় বিপত্তি ৷ বন্দুক থেকে বেরিয়ে আসা প্লাস্টিকের গুলি সরাসরি তার বাঁ কানের ভিতরে ঢুকে যায় ৷
হঠাৎ এই ঘটনায় তীব্র যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে ছাত্রটি ৷ তার চিৎকার শুনে পরিবারের সদস্যরা ছুটে আসেন। কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল, প্রথমে তা বুঝে উঠতে পারেননি তাঁরা ৷ পরে কানের ভিতরে গুলি ঢুকে যাওয়ার বিষয়টি বুঝতে পেরে আর দেরি করেননি পরিবারের লোকজন ৷ দ্রুত ওই ছাত্রকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ৷
সেখানে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে তার প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু হয় ৷ তবে কানের ভিতরে প্লাস্টিকের গুলি ঢুকে যাওয়ায় প্রয়োজনীয় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ সেই মতো চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ওই ছাত্রকে ৷ কানের ভিতরে আটকে থাকা গুলি কীভাবে বের করা হবে এবং তার কানের কতটা ক্ষতি হয়েছে, তা নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন পরিবারের সদস্যরা ৷
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শুরু হয়েছে নানা আলোচনা ৷ সাধারণত শিশুদের খেলনা হিসেবেই পরিচিত প্লাস্টিকের বন্দুক । কিন্তু সেই খেলনা বন্দুকও যে অসাবধানতার কারণে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, তালদির এই ঘটনা ফের তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ৷
বিশেষজ্ঞদের মতে, খেলনা বন্দুকের গুলি শরীরের সংবেদনশীল অংশে লাগলে গুরুতর আঘাতের আশঙ্কা থাকে ৷ বিশেষত কান, চোখ ও মুখের মতো স্পর্শকাতর অঙ্গে এমন গুলি লাগলে বিপদ আরও বাড়তে পারে ৷ তাই শিশুদের হাতে খেলনা বন্দুক তুলে দেওয়ার আগে অভিভাবকদের সতর্ক থাকা জরুরি ৷
বর্তমানে কলকাতার হাসপাতালে ওই ছাত্রের চিকিৎসা চলছে ৷ তার শারীরিক পরিস্থিতি এবং কানের ভিতরে আটকে থাকা প্লাস্টিকের গুলি বের করার প্রক্রিয়ার দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে এলাকার বাসিন্দারা ৷