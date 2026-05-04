গণনা কেন্দ্রে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা সল্টলেকে, মৃত্যু হল ভাঙড়ের আইএসএফ কর্মীর

বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনার সকালেই ঘটে গেল এক ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা। ভাঙড় থেকে যাদবপুরের গণনা কেন্দ্রে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রীবাহী ম্যাটাডোর।

Accident in Salt Lake
মৃত্যু হল ভাঙড়ের আইএসএফ কর্মীর (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 4, 2026 at 12:53 PM IST

কলকাতা, 4 মে: সকাল থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে বিধানসভা ভোটের গণনা ৷ এবার গণনা কেন্দ্রে যাওয়ার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল সল্টলেকে ৷ গাড়ি উল্টে মৃত্যু হল ভাঙড়ের আইএসএফ কর্মীর।

সোমবার বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনার সকালেই ঘটে গেল এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। ভাঙড় থেকে যাদবপুরের গণনা কেন্দ্রের উদ্দেশে যাওয়ার পথে সল্টলেক সেক্টর ফাইভের ঝিল পাড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল একটি যাত্রীবাহী ম্যাটাডোর। এই মর্মান্তিক ঘটনায় আসিকুল জামান (25) নামে এক আইএসএফ কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় জখম হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন কর্মী-সমর্থক। আহতদের উদ্ধার করে বিধাননগর মহাকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে ভাঙড়ের ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার গাবতলা বাজার থেকে আইএসএফ কর্মীদের একটি দল ম্যাটাডোরে করে যাদবপুরের গণনা কেন্দ্রের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। সল্টলেক সেক্টর ফাইভের ঝিল পাড় এলাকায় পৌঁছলে দ্রুতগামী ম্যাটাডোরটি আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপর উল্টে যায়। গাড়ির নীচে চাপা পড়েন এবং রাস্তায় ছিটকে পড়ে বেশ কয়েকজন। বিকট শব্দ শুনে এলাকার মানুষ ও টহলরত পুলিশ কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তাঁরাই আহতদের উদ্ধার করে বিধাননগর মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা আসিকুল জামানকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি আহতদের অবস্থা স্থিতিশীল হলেও তাঁরা বর্তমানে হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা শুরু ৷ 23টি জেলার 293টি আসনের ফল ঘোষণা ৷ সোমবার ভোটের ফল ঘোষণার পর কোনও বিজয় মিছিল করা যাবে না ৷ এমনটাই জানিয়েছিলেন বিশেষ নির্বাচনী পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত ৷ তিনি বলেন, "প্রতিনিয়ত আমরা সব কাউন্টিং সেন্টার থেকে রিপোর্ট পাচ্ছি ৷ কড়া নিরাপত্তার জন্য কাউন্টিং এজেন্টের ঢুকতে হয়তো একটু দেরি হয়েছে ৷ রিটার্নিং অফিসাররা যেমন চেয়েছিলেন, তেমনই টেবিল দেওয়া হয়েছে ৷"

বেশ কিছু জায়গায় সিসিটিভি বন্ধের অভিযোগ উঠেছে ৷ সেই নিয়ে সুব্রত গুপ্ত বলেন, "প্রতিটি অভিযোগ খতিয়ে দেখা হয়েছে ৷ কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়তো সিসিটিভি ক্যামেরা 5-10 মিনিটের জন্য বন্ধ হয়েছে ৷ টেকনিক্যাল কারণেই এটা হয়েছে ৷ স্লিপ মোডে চলে গিয়েছে অনেক জায়গায় ক্যামেরা ৷ রিটার্নিং অফিসার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পৌছে ঠিক করে দিয়েছেন ৷"

