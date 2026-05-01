ভোটের ডিউটিতে এসে 'ভ্যানচালক' মদ্যপ জওয়ান ! জোর করে চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনা, জখম 2

ভোটের ডিউটিতে এসে 'ভ্যানচালক' মদ্যপ জওয়ান ! জোর করে চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনা, জখম 2
ভোটের আবহে এমন ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আচরণ ও দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে। স্থানীয়দের দাবি, কঠোর ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ।
Published : May 1, 2026 at 7:31 PM IST
গাইঘাটা, 1 মে: ভোটের দায়িত্ব পালন করতে এসে আচমকাই 'অন্য ভূমিকায়' কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা । অভিযোগ, গরিব ভ্যানচালকের ভ্যান জোর করে নিয়ে মত্ত অবস্থায় চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটালেন ওই জওয়ান ! আর তাতে জখম ভ্যানচালক-সহ দু'জন । ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তর 24 পরগনার ঠাকুরনগরে ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঠাকুরনগর হাইস্কুলে ভোটের ডিউটিতে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর একটি দল । শুক্রবার দুপুরে তাঁদের কয়েকজন সাধারণ পোশাকে স্কুলের সামনে ঠাকুরনগর-চাঁদপাড়া সড়কের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন । সেই সময় সূর্য পোদ্দার (৬২) নামে এক ভ্যানচালক ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন । জওয়ানরা তাঁকে দাঁড়াতে বলে চাঁদপাড়া বাজারে যাওয়ার জন্য ভাড়া ঠিক করেন ।
অভিযোগ, কিছুটা যাওয়ার পরেই পরিস্থিতি অস্বাভাবিক মোড় নেয় । ভ্যানচালককে পাশে বসতে বলে এক জওয়ান নিজেই ভ্যান চালাতে শুরু করেন । প্রথমে একটি সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মারে ভ্যানটি । তারপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের একটি দোকানে সজোরে ধাক্কা লাগে । মুহূর্তের মধ্যে উলটে যায় ভ্যান ।
এই দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন ভ্যানচালক সূর্য পোদ্দার । স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান । সেখান থেকে অবস্থার অবনতি হওয়ায় বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে । অপরদিকে, এক জওয়ানও আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ।
আহত ভ্যানচালকের দাবি, জওয়ানরা জোর করে তাঁকে ভ্যানে বসিয়ে নিজেরাই চালাতে শুরু করেন । স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, জওয়ানরা তখন মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন । যদিও এই অভিযোগ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেনি পুলিশ । খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গাইঘাটা থানার পুলিশ । আইসি শুভাশিস দত্তের নেতৃত্বে তদন্ত শুরু হয়েছে । ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর চার জওয়ানকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
এদিকে, ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর । ঠাকুরনগর হাইস্কুলের ক্যাম্পে গিয়ে জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি । পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তাঁর অভিযোগ, "ওই জওয়ানরা মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন । তাঁদের খামখেয়ালিপনার জন্য একজন গরিব মতুয়া ভ্যানচালক গুরুতর জখম হয়েছেন । ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া উচিত ।"
ভোটের আবহে এমন ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আচরণ ও দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে । স্থানীয়দের দাবি, কঠোর ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে । এখন দেখার, তদন্তে ঠিক কী উঠে আসে ।
