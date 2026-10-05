অন্ডালে কয়লাখনিতে দুর্ঘটনা ! মিথেন গ্যাস-জল ঢুকে আতঙ্ক, অল্পের জন্য রক্ষা 2 শ্রমিকের

অন্ডালে কয়লাখনিতে দুর্ঘটনা ! মিথেন গ্যাস-জল ঢুকে আতঙ্ক, অল্পের জন্য রক্ষা 2 শ্রমিকের
ECL Colliery Accident: এই ঘটনায় কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতির অভিযোগ তোলেন খনি কর্মীরা । পরে ইসিএলের আধিকারিকরা ঘটনাস্থল ও এলাকা সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন ৷
Published : October 5, 2026 at 12:05 PM IST
অন্ডাল, 5 অক্টোবর: সাতসকালে খনি অঞ্চল এলাকায় ব্যাপক মিথেন গ্যাসের আতঙ্ক ছড়াল । সোমবার অন্ডালের সিঁদুলিতে কেবল খনিগর্ভেই নয়, এলাকার একাধিক জায়গায় ঝাঁঝালো মিথেন গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে ৷ আর তাতে প্রাতঃভ্রমণে বেরোনো মানুষজন ও স্থানীয় বাসিন্দাদের তীব্র শ্বাসকষ্ট শুরু হয় । ঘটনায় ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ।
ঠিক কী ঘটেছে?
খনি সূত্রে খবর, ভূগর্ভস্থ কয়লাখনিতে পাম্পিংয়ের জন্য আটকে রাখা জল হঠাৎই প্রবল গতিবেগে খনিগর্ভে ঢুকে পড়ে । জলের তোড়ে ও ধাক্কায় সঙ্গে সঙ্গেই পুরো এলাকায় এবং খনির মধ্যে মিথেন গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে । সেই সময় খনিগর্ভে নাইট শিফটের কাজ সেরে প্রায় সব শ্রমিকই ওপরে উঠে এসেছিলেন । তবে দু'জন কর্মী তখনও ভেতরে কাজ করছিলেন । আকস্মিক জল ও গ্যাসের প্রকোপে অসুস্থ হয়ে পড়েন তাঁরা । ভাগ্যক্রমে অন্য সহকর্মীরা তৎক্ষণাৎ তৎপর হয়ে তাঁদের উদ্ধার করে ওপরে নিয়ে আসেন । বরাতের জোরে প্রাণ রক্ষা পান ওই দুই খনি কর্মী ।
স্থানীয়দের ক্ষোভ ও আতঙ্ক
এই ঘটনায় কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতির অভিযোগ তোলেন প্রকাশ শর্মা নামে এক খনি কর্মী । তিনি বলেন, "সকালে গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় মাটি বা ফাটল থেকে অনর্গল গ্যাস নির্গত হতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সিঁদুলির বাসিন্দারা । দুর্গন্ধ ও চোখ-গলা জ্বালা ভাব শুরু হওয়ায় প্রাতঃভ্রমণকারীরা তড়িঘড়ি ঘরে ফিরে যান । দুর্ঘটনার পর প্রাথমিক পর্যায়ে ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের (ECL) কোনও আধিকারিক বা টিম এলাকা পরিদর্শনে না আসায় স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও ক্ষোভ তৈরি হয় ।" যদিও ঘটনাস্থলে বেশ কিছুক্ষণ পরে পরিদর্শনে আসেন কোলিয়ারির এজেন্ট এবং ম্যানেজার ।
কর্তৃপক্ষের বক্তব্য
ঘটনার খবর পেয়ে পরবর্তীতে ইসিএলের আধিকারিকরা ঘটনাস্থল ও এলাকা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে যান । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইসিএলের এক আধিকারিক বলেন, "কয়লাখনিতে বেঁধে রাখা জল হঠাৎই হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ার কারণেই এই বিপত্তি ঘটেছে । গতকাল রবিবার হওয়ায় খনির ভেতরে লোকসংখ্যা কম ছিল । নাইট শিফটে থাকা প্রায় সমস্ত কর্মী আগেই উঠে এসেছিলেন, কেবল দু'জন আটকে পড়েছিলেন । তাঁদের সুরক্ষিতভাবে বের করে আনা হয়েছে । সিঁদুলি গ্রামে মিথেন গ্যাস ছড়ানোর যে খবর পাওয়া গিয়েছিল, তা বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে । পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক ।"
কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলেও, খনি অঞ্চলের একের পর এক এই ধরনের ঘটনায় সিঁদুলি ও আশপাশের এলাকার মানুষ এখনও চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন ।