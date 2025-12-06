'বাবরি' মসজিদের শিলান্যাস: জনগণের জন্য অ্যাক্সেস পয়েন্ট সেল লোক ভবনে
চালু করা হয়েছে হেল্প লাইন নম্বর ৷ লোক ভবনের তিন পদাধিকারীকে দেওয়া হয়েছে 'অ্যাক্সেস পয়েন্ট সেলে'র দায়িত্ব ৷
Published : December 6, 2025 at 4:06 PM IST
কলকাতা, 6 ডিসেম্বর: বেলডাঙায় 'বাবরি' মসজিদের শিলান্যাসকে কেন্দ্র করে বিশেষ ব্যবস্থা রাজভবন তথা অধুনা লোক ভবনে ৷ জনসাধারণের সাহায্যের জন্য লোক ভবনে অ্যাক্সেস পয়েন্ট সেল চালু করা হয়েছে ৷ 6 ডিসেম্বর অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনেই মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় 'বাবরি' মসজিদের শিলান্যাস করছেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ৷ এই কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে অশান্তির আশঙ্কাতেই 'অ্যাক্সেস পয়েন্ট সেল' নামে এই হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে সাধারণের জন্য ৷
এর আগেও রাজভবনে বিভিন্ন সময়ে একাধিক বিষয়ে সেল খুলেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ৷ তবে, দেশজুড়ে রাজভবনের নাম পরিবর্তন করে লোক ভবন হওয়ার পর এই প্রথম কোনও সেল চালু করলেন রাজ্যপাল ৷ রাজভবনের তিন পদাধিকারীকে সেই সেলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ এমনকি রাজ্যপাল স্বয়ং এই সেলের পর্যবেক্ষণে থাকবেন বলে রাজভবন সূত্রে খবর ৷
রাজ্যপালের বিশেষ দায়িত্ব পাওয়া এক পদাধিকারী বলেন, "লোক ভবনের অ্যাক্সেস পয়েন্ট সেলে যেকোনও সময়ে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ যোগাযোগ করতে পারবেন ৷ যেকোনও ধরনের অশান্তি, হুমকি, ভয় দেখানো বা কারও দ্বারা প্রচারিত উস্কানিমূলক বক্তব্য সম্পর্কে জানাতে পারবেন ৷ রাজ্যপাল সমগ্র পরিস্থিতি সরাসরি পর্যবেক্ষণ করবেন ৷"
তিনি আরও জানান, ঘোষিত এক কর্মসূচি অনুযায়ী - একজন বিধায়ক 06.12.2025 তারিখে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় 'বাবরি' মসজিদ-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে চলেছেন ৷ এই প্রেক্ষিতে রাজ্যপাল সমগ্র রাজ্যের মানুষকে শান্ত, সতর্ক ও সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়েছেন ৷ উস্কানিমূলক মন্তব্য বা গুজবে বিভ্রান্ত না-হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ৷
শুধু তাই নয়, রাজ্যপালের তরফে ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে মসজিদের শিলান্যাসকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত না-হয় ৷ রাজ্যের কোথাও যেন কোনও ধরনের অশান্তি না-ছড়ায়, সে জন্য সব ধরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ৷
লোক ভবনের তরফে জানানো হয়েছে, অ্যাক্সেস পয়েন্ট সেল 24×7 কার্যকরী থাকবে ৷ সাধারণ মানুষ যেকোনও সময়ে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে লোক ভবনের অ্যাক্সেস পয়েন্ট সেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন ৷ যেকোনও ধরনের অশান্তি, হুমকি, ভয় দেখানো বা কারও দ্বারা প্রচারিত উস্কানিমূলক বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত করতে পারবেন ৷
এই সেলের দায়িত্বে রয়েছেন প্রাক্তন আইএএস অফিসার রাজভবনের চিফ অফ স্টাফ এস কে পট্টনায়ক, সিনিয়র অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি সন্দীপ সিংহ রাজপুত এবং অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি সুরেশ বৈদিয়ান ৷
অ্যাক্সেস পয়েন্ট সেলে যোগাযোগের নম্বর:
ফোন: 033-22001641
ই-মেইল:
osd2w.b.governor@gmail.com
generalcellgs@gmail.com
specialcellgs@gmail.com
লোক ভবন আধিকারিকদের যোগাযোগ নম্বর:
9717773134, 9995251155, 9480813899
রাজ্যপাল জানিয়েছেন, রাজ্যের মানুষ যেন শান্ত ও সতর্ক থাকেন, কোনও উত্তেজনাকে প্রশ্রয় না-দেন ৷ তিনি আস্থা প্রকাশ করেছেন যে, রাজ্য সরকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেবে ৷