এসআরএফটিআইয়ে স্বাভাবিক হচ্ছে পঠনপাঠন ! এপ্রিলের মধ্যে ব্যাকলগ শেষের নির্দেশ 144 পড়ুয়াকে
SRFTI KOLKATA: আপাতত সিনিয়র ব্যাচের পড়ুয়াদের অসমাপ্ত ফিল্ম প্রোডাকশন, আউটডোর শুটিং এবং অন্যান্য প্র্যাকটিক্যাল কাজ শুরু করার অনুমতি দিল কর্তৃপক্ষ।
Published : November 21, 2026 at 7:26 AM IST
কলকাতা, 21 নভেম্বর: দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা কাটিয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার পথে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (এসআরএফটিআই)। আপাতত সিনিয়র ব্যাচের পড়ুয়াদের অসমাপ্ত ফিল্ম প্রোডাকশন, আউটডোর শুটিং এবং অন্যান্য প্র্যাকটিক্যাল কাজ শুরু করার অনুমতি দিল কর্তৃপক্ষ।
তবে, এখনই নিয়মিত ক্লাস, ওয়ার্কশপ বা ক্যাম্পাসের অন্যান্য অ্যাকাডেমিক কার্যকলাপ শুরু হচ্ছে না। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ ৷
অন্যদিকে, দীর্ঘদিন ধরে ব্যাকলগ থাকা তিনটি ব্যাচের মোট 144 জন পড়ুয়াকে আগামী এপ্রিলের মধ্যে তাঁদের বকেয়া অ্যাকাডেমিক কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার ইনস্টিটিউটের তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, 2027 সালের মে মাসে সমাবর্তন আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ করে দিতেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পড়ুয়াদের সমস্ত বকেয়া কাজ শেষ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ফিল্ম উইংয়ের 2019-22 শিক্ষাবর্ষের 17তম ব্যাচের 64 জন পড়ুয়ার মধ্যে 62 জন এখনও তাঁদের কোর্স সম্পূর্ণ করে ডিপ্লোমা পাননি। 2020-23 শিক্ষাবর্ষের 18তম ব্যাচের 72 জনের মধ্যে 58 জনের কোর্সের কাজ বাকি রয়েছে। অন্যদিকে, ইলেকট্রনিক অ্যান্ড ডিজিটাল মিডিয়া (ইডিএম) বিভাগের 2021-23 শিক্ষাবর্ষের পঞ্চম ব্যাচের 36 জনের মধ্যে 24 জনের অ্যাকাডেমিক কাজ এখনও অসম্পূর্ণ। সব মিলিয়ে তিনটি ব্যাচের 144 জন পড়ুয়ার কোর্স সম্পূর্ণ করা বাকি।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রতিটি পড়ুয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বকেয়া কাজ শেষ করার পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। পড়ুয়াদের দ্রুত নিজেদের বিভাগে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শুরু করতে বলা হয়েছে। তাঁদের প্রোডাকশন সংক্রান্ত কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি, নির্ধারিত নিয়ম মেনে অনুমোদনের জন্য আবেদনও জানাতে হবে।
তবে, আউটডোর প্রোডাকশন এবং প্রজেক্টের কাজ শুরু করার অনুমতি দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, ক্যাম্পাসে অবিলম্বে নিয়মিত ক্লাস বা ওয়ার্কশপ শুরু হয়ে যাচ্ছে। ডিনের দফতর সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির সঙ্গে আলোচনা করে অ্যাকাডেমিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবে। আন্দোলনের জেরে যে সমস্ত পড়াশোনা ও প্র্যাকটিক্যাল কাজের সূচি ব্যাহত হয়েছে, সেগুলিও বিবেচনায় রাখা হবে। নিয়মিত ক্লাস ও ওয়ার্কশপ পুনরায় চালু করা এবং হস্টেল ও মেস খোলার বিষয়ে পরে আলাদা করে সিদ্ধান্ত জানানো হবে। আপাতত আগামী 11 ডিসেম্বর পর্যন্ত হস্টেল ও মেস বন্ধ থাকবে।
এদিকে, ক্যাম্পাসের পরিকাঠামো উন্নয়নেও উদ্যোগী হয়েছে এসআরএফটিআই কর্তৃপক্ষ। পড়ুয়াদের কাছ থেকে হস্টেল, ক্যান্টিন, মেস, জিমন্যাসিয়াম-সহ বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়ে পরামর্শ ও মতামত চাওয়া হয়েছে। পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজে কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতর (সিপিডব্লিউডি)-এর আনুষ্ঠানিক সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়াও সম্পূর্ণ হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।
এসআরএফটিআই ও সিপিডব্লিউডি-র মধ্যে 2025 সালের ডিসেম্বর মাসে মউ স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ভাইস চ্যান্সেলর সন্তোষ আজমেরার উদ্যোগ এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সহযোগিতায় সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে পড়ুয়াদের হস্টেল, ক্যান্টিন, মেস ও জিমন্যাসিয়ামের পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দেওয়া হবে। পাশাপাশি, ক্যাম্পাসের অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোও খতিয়ে দেখবে কর্তৃপক্ষ ৷
পড়ুয়াদের কাছ থেকে পাওয়া পরামর্শ ও মতামত খতিয়ে দেখে পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা তৈরি করবে প্রশাসন। ভাইস চ্যান্সেলর সন্তোষ আজমেরা জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ এবং পরিকাঠামোর উন্নয়নেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পড়ুয়াদের মতামত এই উন্নয়ন পরিকল্পনাকে আরও কার্যকর করে তুলবে বলেও আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।
দীর্ঘদিনের অচলাবস্থার পর একদিকে অ্যাকাডেমিক কাজ ফেরানোর উদ্যোগ, অন্যদিকে পড়ুয়াদের বাকি থাকা কোর্স সম্পূর্ণ করার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা-এই তিনটি বিষয়কে সামনে রেখেই স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছে এসআরএফটিআই।