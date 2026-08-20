উপাচার্যকে ‘চোর চোর’ স্লোগান, ফি বৃদ্ধি-সহ একাধিক দাবিতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপির বিক্ষোভ

উপাচার্যকে ‘চোর চোর’ স্লোগান, ফি বৃদ্ধি-সহ একাধিক দাবিতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপির বিক্ষোভ
মহিলাদের কলেজ, রাজ কলেজ, বিবেকানন্দ কলেজ-সহ বিভিন্ন কলেজের পড়ুয়ারাও এদিনের কর্মসূচিতে যোগ দেন। দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে এবিভিপি।
Published : August 20, 2026 at 8:04 PM IST
বর্ধমান, 20 অগস্ট: ফি বৃদ্ধি, অনিয়মিত একাডেমিক ক্যালেন্ডার, দ্রুত পরীক্ষা নেওয়া এবং ভগ্ন পরিকাঠামো-সহ একাধিক অভিযোগ তুলে উপাচার্য ডঃ শঙ্কর নাথের বিরুদ্ধে সরব হল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। ‘চোর চোর চোরটা, আমাদের উপাচার্যটা’— উপাচার্যকে উদ্দেশ করে এই স্লোগানেই বৃহস্পতিবার উত্তাল হয়ে উঠল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজবাটী ক্যাম্পাস। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অবস্থান-বিক্ষোভের পাশাপাশি উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করে সমস্যার সমাধানের দাবি জানান আন্দোলনকারীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ক্যাম্পাসে মোতায়েন করা হয় বর্ধমান থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।
এবিভিপির অভিযোগ, ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এর আগেও একাধিকবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানানো হয়েছিল। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের আশ্বাস মিললেও বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি বলে দাবি সংগঠনের। এমনকি বর্তমানে উপাচার্য আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখা করতেও চাইছেন না বলে অভিযোগ। বিক্ষোভ এড়াতেই এদিন উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনের দিক দিয়ে দফতরে প্রবেশ করেন বলেও দাবি এবিভিপির।
আন্দোলনকারীদের অভিযোগের তালিকায় প্রথম সারিতে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ও অধীনস্থ কলেজগুলির ফি বৃদ্ধি। তাঁদের দাবি, গত কয়েক বছরে দফায় দফায় ফি বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে সাধারণ পরিবারের পড়ুয়াদের উপর তৈরি হচ্ছে বাড়তি আর্থিক চাপ। বিশেষ করে দূরবর্তী এলাকা থেকে যাঁরা কলেজে আসেন, তাঁদের প্রতিদিনের ট্রেন বা বাসের খরচ রয়েছে। তার সঙ্গে বাড়তি ফি যুক্ত হওয়ায় অনেক পরিবারের পক্ষে পড়াশোনার খরচ বহন করা কঠিন হয়ে পড়ছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে তুলনামূলক কম ফি নেওয়া হচ্ছে, সেখানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে এত বেশি ফি নেওয়ার কারণ কী এবং সেই টাকা কোথায় খরচ হচ্ছে, সেই প্রশ্নও তুলেছে এবিভিপি।
এছাড়াও বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর বেহাল দশা নিয়েও সরব হয়েছেন আন্দোলনকারীরা। ভাঙাচোরা ভবন, পর্যাপ্ত ক্লাসরুম, ল্যাবরেটরি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাব দূর করার দাবি জানানো হয়েছে। UIT-এ রিভিউয়ের সুযোগ না থাকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে এবিভিপি।
আন্দোলনকারী সৃহা বিশ্বাস বলেন, “আমরা আমাদের দাবি জানাচ্ছি। আশা রাখি, আমাদের সব দাবি পূরণ হবে। ভিসি স্যার নেমে এসে আমাদের বক্তব্য শুনুন এবং সমস্যার সমাধান করুন।” এবিভিপির বর্ধমান মহানগর সম্পাদক সুশোভন চৌধুরীর হুঁশিয়ারি, দ্রুত আলোচনায় বসে দাবিগুলির সমাধান না হলে 24 ঘণ্টার মধ্যে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবি জানানো হবে।
মহিলাদের কলেজ, রাজ কলেজ, বিবেকানন্দ কলেজ-সহ বিভিন্ন কলেজের পড়ুয়ারাও এদিনের কর্মসূচিতে যোগ দেন। দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে এবিভিপি।