কলকাতা-যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রামনবমীর পুজো করল এবিভিপি

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসের ভিতরেই পুজো হয়েছে৷ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসের বাইরে পুজোর আয়োজন করে এবিভিপি৷

Published : March 26, 2026 at 9:45 PM IST

কলকাতা, 26 মার্চ: রামনবমীকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল শহরের দুই প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) ছাত্র সংগঠন এবিভিপি-র উদ্যোগে পুজো ঘিরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা গেল রাজনৈতিক টানাপোড়েন।

বুধবারই দুই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে পুজোর অনুমতি চেয়ে আবেদন জানিয়েছিল এবিভিপি। তাদের দাবি, যাদবপুরে মৌখিক অনুমতি মিললেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই অনুমতি মেলেনি। ফলে কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসের মূল ফটকের বাইরে পুজোর আয়োজন করা হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের বাইরে রামনবমীর পুজো এবিভিপির (নিজস্ব ছবি)

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে রামনবমীর পুজো শুরু হয়। ক্যাম্পাসে দু’টি জায়গায় পুজোর আয়োজন করা হয় — ত্রিগুণা সেন সভাঘরের উল্টো দিকে এবং প্রযুক্তি ভবনের নীচে। একই সময়ে এনএসএফ-ও পুজোর আয়োজন করে। অভিযোগ, পুজো চলাকালীন সেখানে উপস্থিত হন বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা। শুরু হয় স্লোগান পাল্টা স্লোগান — একদিকে ‘জয় শ্রীরাম’, অন্যদিকে ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও বড় কোনও সংঘর্ষ এড়াতে হস্তক্ষেপ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

এবিভিপি-র অভিযোগ, পুজোয় বাধা দিতে ইচ্ছাকৃতভাবে গোলমাল সৃষ্টি করা হয়। সংগঠনের এক সদস্যের দাবি, তারা শান্তিপূর্ণভাবে পুজো করছিলেন, কিন্তু বিরোধী মতাদর্শের ছাত্ররা এসে স্লোগান তুলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তোলে৷ বৃহস্পতিবার এবিভিপি-র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের সভাপতি নিখিল দাস বলেন, “আমরা যখন পুজো করছিলাম, তখন অতিবাম কিছু ছাত্র এসে স্লোগান দিতে শুরু করেন। তবে উপাচার্য নিজে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন। আমাদের পুজো নির্বিঘ্নে হয়েছে।’’

অন্যদিকে বাম মনোভাবাপন্ন আরএসএফ-এর সম্পাদক ইন্দ্রানুজ রায় বলেন, “ক্যাম্পাসে যেকোনও পুজোই হতে পারে। সরস্বতী পুজোও তো হয়। কিন্তু গত দশ বছরে এই রামপুজোকে ঘিরে যেভাবে আরএসএস সাম্প্রদায়িক বিভেদ তৈরি ও হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা করছে, তাতে সমস্যা হচ্ছে। আমাদের আপত্তি এখানেই। কর্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়েছেন, মৌখিক বা লিখিত কোনও অনুমতিই ছিল না।”

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রামনবমীর পুজো (নিজস্ব ছবি)

যাদবপুরের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যও দাবি করেছেন, তাঁরা ক্যাম্পাসে পুজোর অনুমতি দেননি। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সেলিমবক্স মণ্ডল বলেন, “বুধবার ছাত্রেরা এসেছিল আমাদের কাছে। আমরা লিখিতভাবে কোনও অনুমতি দিইনি। তবে বাধাও দিইনি।”

অন্যদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ ঘোষ বলেন, “ক্যাম্পাসে অনুমতি চেয়েছিল একটি দল, সে অনুমতি দেওয়া যায়নি। কারণ, এখানে শুধুই সরস্বতী পুজোর অনুমতি রয়েছে। কিন্তু মূল ফটকের বাইরে যদি কিছু হয়, তাতে আমাদের কিছু করার নেই। আজ রামনবমীর সরকারি ছুটি, ক্যাম্পাস সম্পূর্ণ বন্ধ।”

উল্লেখ্য, গত কয়েক বছর ধরেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রামনবমী পালনের চেষ্টা করে আসছে এবিভিপি। 2025 সালে প্রথমবার সেই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়। এ বছরও একই ছবি দেখা গেল, যদিও তা ঘিরে তৈরি হল নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক।

