সরকার পোষিত স্কুল-সহ অন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হচ্ছে না ! মামলা হাইকোর্টে

সরকার পোষিত স্কুল-সহ অন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হচ্ছে না ! মামলা হাইকোর্টে
সুপ্রিম কোর্ট সমস্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা মেটানোর নির্দেশ দিয়েছে ৷ নতুন সরকার সেই কাজও শুরু করেছে । এবার মামলা দায়ের হল ।
Published : August 14, 2026 at 6:42 PM IST
কলকাতা, 14 অগস্ট: রাজ্য সরকারি সহায়তা প্রাপ্ত বা সরকার পোষিত (grants-in-aid) স্কুল-সহ অন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের এখনও রোপা রুল 2009 অনুয়ায়ী মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হচ্ছে না ৷ শুক্রবার এমনই দাবি করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করল এবিটিএ (অল বেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন) ৷ বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে মামলা দায়ের হয়েছে ।
মামলাকারী শিক্ষক সংগঠনের বক্তব্য, রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দিতে শুরু করেছে নতুন সরকার ৷ ইতিমধ্যে সেই প্রক্রিয়া অনেক দূর এগিয়েছে ৷ মহার্ঘ ভাতা কারা কীভাবে পাবে, সে বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছে রাজ্যের অর্থ দফতর ৷ কিন্তু রাজ্য সরকারি সহায়তা প্রাপ্ত স্কুলগুলির শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা মহার্ঘ ভাতা কবে পাবেন বা এখনও কেন পাচ্ছেন না ? তা জানায়নি প্রশাসন ।
সুপ্রিম কোর্ট সমস্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা মিটিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়ে কমিটি গঠন করেছে ৷ ইতিমধ্যে সেই কমিটি রাজ্য কীভাবে কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা মেটাবে তা নিয়ে তাদের প্রস্তাবের বিষয়ে দেশের শীর্ষ আদালতে জানিয়েছে ৷ রাজ্য সরকারও তোড়জোড় শুরু করেছে ৷ কিন্তু গ্রান্টস-ইন-এড-দের উদ্বেগ কমছে না ৷ কারণ তাদের ব্যাপারে রাজ্যের কী মনোভাব, তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ তাই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন রাজ্য সরকারি সহায়তা প্রাপ্ত বা সরকার পোষিত (grants-in-aid) স্কুল-সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের তরফে এবিটিএ ।
অন্যদিকে সূত্রের খবর, সরকারি কোষাগার থেকে যাঁরা সরাসরি স্থায়ী বেতন পান না, এমন অনুদানপ্রাপ্ত সংস্থার কর্মী— যেমন সরকার অনুমোদিত স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী, পঞ্চায়েত, পুরসভা, বিধিবদ্ধ বোর্ড, কর্পোরেশনের মতো সংস্থার কর্মীদের 'রোপা 2009' অনুযায়ী দীর্ঘদিনের বকেয়া ডিএ-র অর্থ মিটিয়ে দিতে তৎপর হয়েছে রাজ্য সরকার ৷ সম্প্রতি অর্থ দফতরের কর্তাদের সঙ্গে অন্যান্য বিভাগের বৈঠক হয়েছে ৷ সেখানে গ্রান্টস-ইন-এডদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷
রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠনের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম ও গোপা বিশ্বাস জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অন্যান্য অংশ ইতিমধ্যে মহার্ঘ ভাতার বকেয়া টাকা পেতে শুরু করেছেন ৷ গ্রান্টস-ইন-এড-এর কর্মচারীরা পাননি ৷ সেই কারণে মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি আগামী সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টেও মহার্ঘ ভাতা সংক্রান্ত মামলার শুনানি রয়েছে ৷