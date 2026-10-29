চোরবাগান কাণ্ডে 'ভাইপো'-তত্ত্বের পর 'প্রভাবশালী' যোগ ! স্বচ্ছ তদন্তের দাবিতে হুঁশিয়ারি অভিষেকের
Chorbagan Stampede: কয়েকজন চুনোপুঁটিকে গ্রেফতার করে 7 বছরের এক শিশু-সহ 19 জন নিরীহ মানুষের মৃত্যুর দায় এড়ানো যাবে না, বলছেন মমতা তৃণমূলের নেতা ৷
Published : October 29, 2026 at 12:43 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: চোরবাগানে মর্মান্তিকভাবে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরাসরি সুর চড়ালেন মমতা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । ভয়াবহ ওই বিপর্যয়ে 7 বছরের এক শিশু-সহ 19 জনের প্রাণহানির পর প্রায় দু’সপ্তাহ কাটতে চলল, অথচ এখনও আয়োজকদের ভূমিকা ও পুলিশি তদন্তের স্বচ্ছতা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে বলেই অভিযোগ ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের । পুজো বা অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির শীর্ষপদে থাকা বিজেপি নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েই এ বার আঙুল তুললেন তিনি ।
ঘটনার তদন্তভার পাওয়া বিশেষ তদন্তকারী দল বা SIT-কে নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করার বার্তা দিয়েছেন তিনি । অভিষেকের দাবি, কোনওভাবেই কয়েক জন নিচুতলার কর্মীকে বলির পাঁঠা বানিয়ে চোরবাগান বিপর্যয়ের দায় এড়ানো যাবে না । মমতা তৃণমূলের সাংসদের বক্তব্য, আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বিজেপি বিধায়ক বিজয় ওঝা, প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দলের জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক দেবদীপ অধিকারী, এই তিন জনের সরাসরি যোগ থাকা সত্ত্বেও পুলিশ এখনও কেন তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করেনি ? কেন এখনও তাঁদের গ্রেফতার বা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি ? এই নিয়েই সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন অভিষেক ।
একইসঙ্গে তিনি সরাসরি রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন, "বিজেপির সঙ্গে রাজনৈতিক যোগাযোগ থাকলেই কি কেউ আইনের ঊর্ধ্বে চলে যান ? রাজনৈতিক প্রভাব কি তদন্তের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ?"
মমতা তৃণমূলের শীর্ষ নেতার স্পষ্ট দাবি, কেবল অনুষ্ঠান চলাকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থার ত্রুটি দেখলেই চলবে না । আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে শুরু করে সামগ্রিক দায়িত্ব কার কার কাঁধে ছিল, তা প্রতিটি স্তরে খতিয়ে দেখা দরকার । সিটকে নিশানা করে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, তদন্তে যেন কোনও রাজনৈতিক রং না লাগে । অভিষেক বলেন, "SIT এর কাছে আমাদের স্পষ্ট দাবি, তদন্ত হতে হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ এবং প্রভাবমুক্ত । কয়েকজন চুনোপুঁটিকে গ্রেফতার করে এতগুলো নিরীহ মানুষের মৃত্যুর দায় এড়ানো যাবে না ।"
বিজেপির তিন প্রতিনিধির বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন অভিষেক। তাঁর বক্তব্য, "তদন্তে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কোনও অভিযোগ থাকলে সেটিও খতিয়ে দেখতে হবে।" তিনি আরও যোগ করেন, "দেবদীপ অধিকারী, তমোঘ্ন ঘোষ এবং বিজয় ওঝার ভূমিকা অবিলম্বে তদন্তের আওতায় আনতে হবে । রাজনৈতিক পরিচয় বা প্রভাব কাউকে আইনের ঊর্ধ্বে রাখতে পারে না ।"
প্রভাব খাটিয়ে তদন্ত ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলে ভবিষ্যতে তার পরিণতি যে ভালো হবে না, সে ব্যাপারেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অভিষেক । তিনি লিখেছেন, "যাঁরা ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে অভিযুক্তদের আড়াল করার চেষ্টা করছেন, তাঁদেরও মনে রাখা উচিত, ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়, আর আইনের হাতও সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে থেমে যায় না । আজ তদন্তে গাফিলতি কিংবা প্রভাব খাটিয়ে কাউকে রক্ষা করার চেষ্টা হলে, আগামী দিনে সেই সিদ্ধান্তেরও জবাবদিহি করা ও জেলে যেতে হবে । আজ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন, না হলে আগামী দিনে নিজেরাই আইনের কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন ।"
চোরবাগানের বিপর্যয়ে স্বজনহারা পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে অভিষেক জানান, 19 জনের এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে কোনও আপস চলবে না । নিরপেক্ষ তদন্তই একমাত্র পথ । মমতা তৃণমূল সাংসদের শেষ কথা, "19টি প্রাণের বিচার চাই । কোনও রাজনৈতিক প্রভাব, ক্ষমতার দম্ভ, প্রভাবশালী পরিচয় যেন সত্যকে চাপা দিতে না পারে ।"
চোরবাগানের ঘটনার পর, 'ভাইপো'-তত্ত্ব তুলে সরব হয়েছিলেন অভিষেক । আজ তাঁর ফেসবুক পোস্ট থেকে স্পষ্ট, তদন্তের আতসকাচের তলায় যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা ছাড়াও এর বাইরে রয়েছেন অনেক প্রভাবশালী।