আরও চাপে অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায় ! আগাম জামিনের শুনানিই হল না

আরও চাপে অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায় ! আগাম জামিনের শুনানিই হল না
পরপর দু’দিন ধাক্কা! বাড়ল আইনি চাপ, শালবনির পর এবার ডেবরা থানাতেও এফআইআর ৷ অভিযোগ, সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আর্থিক প্রতারণা করা হয়েছে ৷
Published : June 30, 2026 at 3:34 PM IST
কলকাতা, 30 জুন: আইনি জট আরও ঘনীভূত হল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের । পরপর দু'দিন তাঁর আগাম জামিনের আবেদন কার্যত অনিশ্চয়তার মুখে পড়ল । মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে মামলাটি উঠলেও, তিনি মামলাটির শুনানি করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন । ফলে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচের আশাও অধরাই থেকে গেল ।
আদালত সূত্রের খবর, বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ জানান, এর আগে মামলাটির বিস্তারিত শুনানি বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চে হয়েছে । সেই কারণেই জরুরি ভিত্তিতে তিনি মামলাটি শুনতে চাননি । ফলে সুমিত রায়ের আগাম জামিনের আবেদন নিয়ে তাৎক্ষণিক কোনও স্বস্তি মেলেনি । এদিকে সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে আইনি চাপ আরও বেড়েছে । পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি থানার মামলার পাশাপাশি ডেবরা থানাতেও তাঁর বিরুদ্ধে নতুন এফআইআর দায়ের হয়েছে । মঙ্গলবার ওই দুই মামলাতেই অন্তর্বর্তী সুরক্ষার আবেদন জানিয়ে আদালতে জরুরি ভিত্তিতে মেনশন করা হলেও শুনানি হয়নি ।
শালবনি মামলায় অভিযোগ, সরকারি জমি বেআইনিভাবে বিক্রির একটি চক্রের সঙ্গে সুমিত রায়ের যোগ রয়েছে । অভিযোগকারীর দাবি, একটি জলের কারখানা গড়ে তোলার নামে প্রথমে দশ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়েছিল । পরে তিনি জানতে পারেন, 50 একরেরও বেশি সরকারি জমি ভুয়ো নথি তৈরি করে বিক্রি করা হয়েছে । তদন্তকারীদের দাবি, ওই জমি বিক্রির অর্থের একটি অংশ সুমিত রায়ের হাতে পৌঁছেছে বলে অভিযোগ উঠেছে ।
এই মামলায় গত 21 জুন সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয় । তারপর থেকে তিনি অধরা । তদন্তকারীরা তাঁকে খুঁজে না পাওয়ায় সিআইডি তাঁর নামে লুক-আউট নোটিশ জারি করেছে । এর আগে, 13 জুন সুমিত রায়ের খোঁজে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাসভবনেও তল্লাশি চালানো হয়েছিল । সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেও রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয় ।
অন্যদিকে, ডেবরা থানায় দায়ের হওয়া পৃথক মামলায় অভিযোগ, সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আর্থিক প্রতারণা করা হয়েছে । সেই মামলাতেও সুমিত রায়ের নাম যুক্ত হয়েছে । দুটি মামলাতেই গ্রেফতারি এড়াতে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেছেন ।
কিন্তু পরপর দু'দিন শুনানি না হওয়ায় তাঁর আইনি অনিশ্চয়তা আরও বেড়েছে । তদন্তকারী সংস্থার তৎপরতা এবং আদালতের পরবর্তী পদক্ষেপ- দুইয়ের দিকেই এখন নজর রাজনৈতিক ও আইনি মহলের ।