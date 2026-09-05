অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে ভাড়া-চুক্তির গোলকধাঁধা! শান্তনু-বিনয়ের 'প্রভাব'-যোগের ইঙ্গিত

অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে ভাড়া-চুক্তির গোলকধাঁধা! শান্তনু-বিনয়ের 'প্রভাব'-যোগের ইঙ্গিত
সূত্রের দাবি, অফিসটির দখল ও ভাড়ার পিছনে প্রভাব খাটানোর অভিযোগ এসেছে । সেই সূত্রেই শান্তনু সিনহা বিশ্বাস এবং বিনয় মিশ্রের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
Published : September 5, 2026 at 1:44 PM IST
কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস । একদিকে বিপুল আয়তনের জায়গা, মাসে 10 লক্ষ টাকা ভাড়া । অন্যদিকে, চুক্তির শর্ত, সিকিউরিটি ডিপোজিট এবং দখল নেওয়ার প্রক্রিয়া ঘিরে একের পর এক প্রশ্ন । পুলিশের তদন্তে এ বার খতিয়ে দেখা হচ্ছে জেলবন্দি শান্তনু সিনহা বিশ্বাস এবং বিদেশে পলাতক বলে পুলিশের দাবি করা বিনয় মিশ্রের ভূমিকার অভিযোগও ।
তদন্তকারীদের দাবি, 17 হাজার বর্গফুটের সাত ও আট তলার ওই অফিসের মাসিক ভাড়া ছিল 10 লক্ষ টাকা । অথচ সিকিউরিটি ডিপোজিট বাবদ দেওয়া হয়েছিল 50 লক্ষ টাকা । ওই অঙ্ক বাজারদরের তুলনায় অস্বাভাবিক ভাবে কম কি না, সেটিও তদন্তের আওতায় এসেছে । শুধু তাই নয়, পুলিশের দাবি, গত পাঁচ মাস ধরে ওই অফিসের ভাড়াও বকেয়া রয়েছে । ফলে ভাড়ার টাকা কী ভাবে নির্ধারিত হয়েছিল, কে বা কারা সেই বন্দোবস্ত করেছিলেন, সিকিউরিটি ডিপোজিট কী ভাবে দেওয়া হয়েছিল- প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা । এই বিষয় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "অভিযোগের সব দিক আমরা খতিয়ে দেখছি । চুক্তিপত্রের যাবতীয় ফাইল আমাদের স্ক্যানারে আছে ৷"
পুলিশ সূত্রের দাবি, অফিসটির দখল ও ভাড়ার বন্দোবস্তের পিছনে প্রভাব খাটানোর অভিযোগও সামনে এসেছে । সেই সূত্রেই শান্তনু সিনহা বিশ্বাস এবং বিনয় মিশ্রের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তাঁদের সঙ্গে অফিসটির চুক্তি বা দখল-প্রক্রিয়ার কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ ছিল কি না, থাকলে সেই প্রভাব কতটা- নথিপত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য মিলিয়ে তা যাচাই করা হচ্ছে ।
এই তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে 2020 সালের একটি চুক্তি । তদন্তকারীদের দাবি, ওই বছর রমাদেবী গোয়েঙ্কার সঙ্গে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চুক্তি হয়েছিল । ওই চুক্তির ভিত্তিতে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের হরিশ মুখার্জি রোড শাখা থেকে দু'দফায় মোট 50 লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল বলে পুলিশের দাবি । টাকা প্রদানের নথি, চুক্তির শর্ত এবং পরবর্তী সময়ে অফিস ব্যবহারের পরিস্থিতি- সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
মালিকপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী, চুক্তিতে বেশ কিছু নির্দিষ্ট শর্ত ছিল । বিল্ডিংয়ের কমপ্লিশন সার্টিফিকেট না পাওয়া পর্যন্ত জায়গাটির দখল নেওয়া যাবে না, চুক্তিতে এমন শর্তই ছিল বলে দাবি । শুধু তাই নয়, তার আগে ওই জায়গা ব্যবহার করা যাবে না এবং ভবনের কাঠামোগত কোনও পরিবর্তনও করা যাবে না বলে চুক্তিতে উল্লেখ ছিল বলে তদন্তকারীদের কাছে দাবি করা হয়েছে ।
কিন্তু, তদন্তের প্রশ্ন এখানেই । কমপ্লিশন সার্টিফিকেট পাওয়ার আগে অফিসটি ব্যবহার করা হয়েছিল কি না ? যদি হয়ে থাকে, তা হলে কার অনুমতিতে ? জায়গাটির দখল কী ভাবে নেওয়া হয়েছিল ? ভবনের কাঠামোয় কোনও পরিবর্তন করা হয়েছিল কি না ? আর চুক্তির শর্ত ভঙ্গ হয়ে থাকলে, তার পিছনে কার ভূমিকা ছিল ? একাধিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ ।
এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বকেয়া ভাড়ার বিষয়টিও । মাসে 10 লক্ষ টাকা ভাড়া নির্ধারিত থাকার পরেও পাঁচ মাসের ভাড়া বকেয়া কেন, সেই প্রশ্নেরও উত্তর খোঁজা হচ্ছে । ভাড়া না দেওয়ার কারণ, অফিসটি বাস্তবে কী ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল এবং ওই সময়ের আর্থিক লেনদেন- তদন্তকারীরা সব দিকই খতিয়ে দেখছেন বলে পুলিশ সূত্রের দাবি । সেই সঙ্গে শান্তনু সিনহা বিশ্বাস ও বিনয় মিশ্রের নাম কী ভাবে এই বন্দোবস্তের সঙ্গে যুক্ত হল, তাঁদের কোনও প্রভাব ছিল কি না- সেই প্রশ্নও ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে । চুক্তিপত্র, ব্যাঙ্কের লেনদেনের নথি এবং অফিস ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত কাগজপত্র মিলিয়ে এখন সেই যোগসূত্রই খুঁজছেন তদন্তকারীরা ৷