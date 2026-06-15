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অভিষেকের বিদেশ যাওয়া আর হল না, রাজনীতি করুক বা জেল খাটুক এখানেই থাকতে হবে: সৌমিত্র

বিজেপি সাংসদের কথায়, তৃণমূল কংগ্রেস এবং দুর্নীতি এখন প্রায় সমার্থক শব্দ । দুর্নীতি ছাড়া তৃণমূলকে ভাবাই যায় না !

Saumitra Khan
সৌমিত্র খাঁ ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 15, 2026 at 9:36 PM IST

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বর্ধমান, 15 জুন: তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে কটাক্ষের সুরে সরব হলেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ । তাঁর দাবি, অভিষেককে রাজনীতি করতে হলে এ দেশেই করতে হবে, আর জেলে যেতে হলেও থাকতে হবে এখানেই । বিদেশযাত্রার সুযোগ আর মিলবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি ।

সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপি কার্যালয়ে দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সৌমিত্র বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতি করুক কিংবা জেল খাটুক, যেটাই হোক, এখানেই করতে হবে । বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আর হবে না !"

Saumitra Khan
বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ (নিজস্ব চিত্র)

তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদের দাবি, রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদল আজ দুর্নীতির প্রতীকে পরিণত হয়েছে । তাঁর কথায়, "তৃণমূল কংগ্রেস এবং দুর্নীতি এখন প্রায় সমার্থক শব্দ । দুর্নীতি ছাড়া তৃণমূলকে ভাবাই যায় না ।"

সৌমিত্রর অভিযোগ, ক্ষমতা ও অর্থের প্রতি অতিরিক্ত লোভ থেকেই রাজ্যের একের পর এক দুর্নীতি-কাণ্ডের জন্ম হয়েছে । তবে পালাবদলের বাংলায় বিজেপি সরকারের কাজে হস্তক্ষেপ করে না, দাবি করে বিজেপি সাংসদ বলেন, "জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন নিজেদের নিয়মে কাজ করছে । প্রশাসন এবং বিজেপি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় । আমরা প্রশাসনের কাজে হস্তক্ষেপ করি না ।" একইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভই বিজেপির রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ ।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে চলা বিভিন্ন তদন্ত প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠলে বিজেপি সাংসদ বলেন, "বিষয়টি প্রশাসন ও আদালতের বিচারাধীন । তবে বিজেপির একজন কর্মী হিসেবে আমার ব্যক্তিগত মত, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলে যাওয়া উচিত ।" শুধু অভিষেক নন, তৃণমূলের সাংগঠনিক সংস্কৃতিকেও নিশানা করেন সৌমিত্র । তাঁর দাবি, "ছোট থেকে বড়, তৃণমূলের সকলস্তরেই দুর্নীতির সংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল । আজ তারই ফল ভোগ করতে হচ্ছে রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদলকে ।"

রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, "নতুন নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হচ্ছে। সাধারণ মানুষের একাংশ এখন রাজনীতিবিদদের উপর আস্থা হারাচ্ছেন ।" একইসঙ্গে বিজেপিতে তৃণমূল নেতাদের যোগদান-জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে সৌমিত্র খাঁ বলেন, "বিজেপি কাউকে দলে টানার চেষ্টা করছে না । কেউ বাইরে থেকে সমর্থন করলে বা নতুন রাজনৈতিক মঞ্চ গড়লে তার দায় বিজেপি নেবে না ।"

দলের সাংগঠনিক অবস্থা নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে সৌমিত্র বলেন, "এখন বিজেপির ভরা মৌসুম চলছে । কিছু জায়গায় মতপার্থক্য থাকতেই পারে । তবে বিধায়ক থেকে মণ্ডলস্তর পর্যন্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে । উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দলের বার্তা এক এবং অভিন্ন ।"

TAGGED:

ABHISHEK BANERJEE
BJP VS TMC
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
ABROAD
SAUMITRA KHAN

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