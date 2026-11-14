'কোনও স্পেশাল প্রোটেকশন পাবেন না', অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হুঁশিয়ারি অগ্নিমিত্রার

'কোনও স্পেশাল প্রোটেকশন পাবেন না', অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হুঁশিয়ারি অগ্নিমিত্রার
Agnimitra Paul on Abhishek Banerjee: বর্ধমানের মঞ্চ থেকে সেই বার্তাই দিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সরাসরি নিশানা করলেন অগ্নিমিত্রা।
Published : November 14, 2026 at 8:17 PM IST
বর্ধমান, 14 নভেম্বর: পুলিশের কাজ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা, আর রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্ব সংগঠন সামলানো। পুলিশকে ধমকানো প্রসঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে তাঁর হুঁশিয়ারি, "অন্য লোকের যে শাস্তি হয়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও সেই শাস্তি হবে। এই সরকারে আপনি কোনও স্পেশাল প্রোটেকশন পাবেন না।"
বর্ধমানের মঞ্চ থেকে সেই বার্তাই দিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। শান্তিনিকেতনে পুলিশকর্মীর উপর গুলি চালানোর ঘটনায় অপরাধীদের রেয়াত না করার হুঁশিয়ারির পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সরাসরি নিশানা করলেন অগ্নিমিত্রা। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, "পুলিশের উপর রাজনৈতিক চাপ বরদাস্ত করা হবে না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যতই পুলিশকে ধমকান, এই সরকারের কাছে তিনি কোনও বিশেষ সুরক্ষা পাবেন না। যে দলেরই হোন, যে ধর্মেরই হোন, অপরাধ করলে আইনের মুখোমুখি হতে হবে।"
শনিবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের 13তম পুনর্মিলনী উৎসবে যোগ দিতে এসে এমনই একাধিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন মন্ত্রী।
শান্তিনিকেতনে চোর ধরতে গিয়ে পুলিশ কনস্টেবলের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত এখনও অধরা। সেই প্রসঙ্গে অগ্নিমিত্রা পালের দাবি, নতুন সরকারের আমলে পুলিশকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অপরাধীকে গ্রেফতার করতে কয়েক ঘণ্টা দেরি হতে পারে, কিন্তু কেউই আইনের হাত থেকে রেহাই পাবেন না। পুলিশকর্মী হোক বা সাধারণ নাগরিক, কারও উপর গুলি চালালে অভিযুক্তকে শাস্তির মুখে পড়তেই হবে। তাঁর কথায়, "আগের সরকারের মতো রাজনৈতিক দল কিংবা ধর্মের ভিত্তিতে তোষণ করে অপরাধীদের আড়াল করার নীতি বর্তমান সরকার অনুসরণ করবে না।"
পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বলতে গিয়ে এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন অগ্নিমিত্রা। তাঁর অভিযোগ, "গত 15 বছর ধরে পুলিশকে ছোট করা হয়েছে, ধমকানো হয়েছে।" পুলিশকে দিয়ে কালীঘাটের বাড়িতে খিচুড়ি দেওয়ার কাজ করানো হয়েছে বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। সেই সংস্কৃতিতে বিজেপি বিশ্বাস করে না বলে দাবি মন্ত্রীর। তাঁর বক্তব্য, "পুলিশকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। যে দলেরই হোন, যে ধর্মেরই হোন, আইনের ক্ষেত্রে কারও জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকবে না।" অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে তাঁর হুঁশিয়ারি, "অন্য লোকের যে শাস্তি হয়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও সেই শাস্তি হবে। এই সরকারে আপনি কোনও স্পেশাল প্রোটেকশন পাবেন না।"
তবে শুধু বিরোধী নেতৃত্বকে আক্রমণ নয়, নিজের দলের নেতা এবং প্রশাসনিক কর্তাদের জন্যও দায়িত্বের সীমারেখা টেনে দিয়েছেন মন্ত্রী। কোনও পুলিশকর্মী নিজেকে মন্ত্রী বা দলের সভাপতি ভাববেন না, আবার কোনও মন্ত্রী কিংবা দলীয় সভাপতি নিজেকে পুলিশমন্ত্রী মনে করবেন না। পুলিশ পুলিশের কাজ করবে, দলের মণ্ডল ও জেলা সভাপতিরা সংগঠনের দায়িত্ব সামলাবেন। প্রত্যেকে নিজের নির্দিষ্ট দায়িত্বের মধ্যে থেকে কাজ করবেন। প্রশাসন ও দলের সাংগঠনিক কাজের মধ্যে এই বিভাজন বজায় রাখার পক্ষেই সওয়াল করেছেন অগ্নিমিত্রা।
রাজনৈতিক সংঘাতের আবহেই উঠে আসে পুরভোটের প্রসঙ্গ। রাজ্যের বেশ কয়েকটি পুরসভায় নির্বাচন না হওয়া এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে নাগরিক পরিষেবা কীভাবে চলছে, সেই প্রশ্নের উত্তরে অগ্নিমিত্রার বক্তব্য, "ইতিমধ্যেই পুরসভাগুলিতে প্রশাসক বসিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত মানুষের পরিষেবা বন্ধ রাখা যায় না। তাই ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কো-অর্ডিনেটর নিয়োগের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।" তাঁর কথায়, "ওয়ার্ড কো-অর্ডিনেটর পাবলিক আর মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে একটা ব্রিজ হবে, একটা সেতু।" কোথায় ময়লা জমে রয়েছে, কোথায় পানীয় জলের সমস্যা, কোথায় রাস্তা খারাপ কিংবা পথবাতি জ্বলছে না, সেই সব সমস্যার খবর সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নিয়ে পুরসভার কাছে পৌঁছে দেওয়াই হবে তাঁদের কাজ।
পুরভোট কবে হবে, সেই প্রশ্নে অবশ্য আদালতের সিদ্ধান্তের দিকেই তাকিয়ে থাকার কথা জানিয়েছেন মন্ত্রী। তাঁর দাবি, বিজেপি নির্বাচন করতে প্রস্তুত। কিন্তু বিরোধীরা নির্বাচনে যেতে ভয় পাচ্ছে। পুরসভাগুলির নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও গত 6 মাস ধরে দলীয় কর্মী ও প্রশাসনিক টিমকে নিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে বলে জানান তিনি। কেউ অপরিহার্য নন, কাউকে ছাড়াই কাজ চালানো সম্ভব বলেও মন্তব্য করেন অগ্নিমিত্রা।
পুর পরিষেবার প্রসঙ্গে এদিন উঠে আসে পরিচ্ছন্নতার বিষয়ও। শুধু ছটপুজোর আগে ঘাট পরিষ্কার করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না, বছরের বাকি সময়েও সেই পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা প্রয়োজন। এই কাজে সাধারণ মানুষকে সরাসরি যুক্ত করতে পুরসভা-ভিত্তিক এবং ওয়ার্ড-ভিত্তিক প্রতিযোগিতা শুরু করার পরিকল্পনার কথা জানান মন্ত্রী। কোনও পুরসভা সবচেয়ে ভালোভাবে নিজের এলাকা পরিষ্কার রাখছে, কোন ওয়ার্ড পরিচ্ছন্নতায় এগিয়ে, তা নিয়ে প্রতিযোগিতা হবে। সাধারণ মানুষও তাতে অংশ নিতে পারবেন। তাঁর কথায়, অনেকেই সরকারের কাজে যুক্ত হতে চান। সেই আগ্রহকে কাজে লাগিয়েই পরিচ্ছন্নতার কাজে নাগরিকদের অংশগ্রহণ বাড়াতে চায় দফতর।
কলকাতার টালায় পুরনো জলের পাইপ ফেটে পানীয় জল সরবরাহে বিঘ্নের প্রসঙ্গেও আশ্বাস দেন তিনি। তাঁর দাবি, ব্রিটিশ আমলের পুরনো পাইপ ফেটে যাওয়ায় এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। খবর পাওয়ার পরেই কলকাতা পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মীরা মেরামতির কাজে নেমেছেন। পুরনো পাইপের বদলে বড় মাপের পাইপ বসানোর কাজ চলছে। পাশাপাশি জলসঙ্কট সামাল দিতে ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে আরও 1-2 দিন সময় লাগতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি।