‘পাথরে খোদাই করা শব্দ নয়, রক্তে লেখা প্রতিশ্রুতি’, প্রজাতন্ত্র দিবসে সংবিধান রক্ষার ডাক অভিষেকের

77তম প্রজাতন্ত্র দিবসে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার এবং সংবিধানের অস্তিত্ব রক্ষার ডাক দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর বার্তা ‘পলিটিক্যাল মাস্টারস্ট্রোক’ বলছে সংশ্লিষ্টমহল।

প্রজাতন্ত্র দিবসে সংবিধান রক্ষার ডাক অভিষেকের (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 26, 2026 at 3:54 PM IST

কলকাতা, 26 জানুয়ারি: বিধানসভা নির্বাচনের আর বাকি মেরে কেটে তিন মাস ৷ রাজ্যে রাজনৈতিক উত্তাপের পারদ চরমে ৷ এসআইআর (SIR) আবহে যখন শাসকবিরোধী তরজাও তুঙ্গে, ঠিক তখনই প্রজাতন্ত্র দিবসের সকালে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিছকই শুভেচ্ছা বার্তা নয়, বরং প্রজাতন্ত্র দিবসের সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি পোস্টে, গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার এবং সংবিধানের অস্তিত্ব রক্ষার ডাক দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, ছাব্বিশের লড়াইয়ের আগে দলের মূল সুর ঠিক কোন তারে বাঁধা থাকবে।

দেশের 77তম প্রজাতন্ত্র দিবসে রাজ্যের শাসকদলের গুরুত্বপূর্ণ নেতার বার্তা ‘পলিটিক্যাল মাস্টারস্ট্রোক’ বলছে সংশ্লিষ্টমহল ৷ পোস্টে অভিষেক শুরুতেই মনে করিয়ে দিয়েছেন, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং সৌভ্রাতৃত্ব—সংবিধানের এই চারটি স্তম্ভ কেবল পাথরে খোদাই করা কিছু শব্দবন্ধ নয় । এগুলি ‘রক্তে এবং নিঃশ্বাসে লেখা প্রতিশ্রুতি’। অভিষেক লিখেছেন, "এই প্রতিশ্রুতিগুলি বলিদানের মধ্য দিয়ে অর্জিত, লড়াইয়ের আগুনে পোড় খাওয়া এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাহিত হয়ে আসা আমাদের প্রজাতন্ত্রের জীবন্ত আত্মা।" তাঁর কথায়, ‘‘এই মূল্যবোধগুলির জন্যই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা প্রাণ দিয়েছেন, আর এই মূল্যবোধগুলি রক্ষার শপথ আমরা নিয়েছি—শুধু কথায় নয়, কাজেও।’’

তবে তাঁর এই বার্তার সবচেয়ে ধারালো অংশটি ছিল বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ আক্রমণ । সরাসরি কারও নাম না করলেও, কেন্দ্রের শাসকদলের প্রতি তাঁর তোপ ছিল স্পষ্ট । অভিষেক লিখেছেন, ‘‘আজকের এই 77তম প্রজাতন্ত্র দিবসে বাতাস অস্বস্তিতে ভারী হয়ে উঠেছে। সংবিধানকে এক আঘাতে নয়, বরং ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে টুকরো টুকরো করে ফেলা হচ্ছে ।’’ দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির বর্তমান অবস্থা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, "যে প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ ছিল গণতন্ত্রকে পাহারা দেওয়া, তারাই আজ ভয়ের দীর্ঘ ছায়া ফেলছে।"

রাজ্য রাজনীতিতে গত কয়েক মাস ধরেই এসআইআর এবং অন্যান্য ইস্যুতে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত চরমে। সেই আবহকে আরও উস্কে দিয়ে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক সমাজের প্রান্তিক মানুষদের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘‘জনগোষ্ঠীগুলিকে প্রান্তসীমায় ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, বিশ্বাস, ভালোবাসা এবং আস্থার মতো সাধারণ স্বাধীনতাগুলিকেও আজ নজরে রাখা হচ্ছে, পরিমাপ করা হচ্ছে এবং প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে।’’ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনের আগে বাঙালি আবেগ এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রশ্নে বিজেপিকে কোণঠাসা করতেই এই বিষয়গুলিকে সচেতনভাবে সামনে এনেছেন তিনি। বিশেষ করে ভাষা এবং খাদ্যাভ্যাসের প্রসঙ্গটি বাংলার ভোটারদের কাছে অত্যন্ত সংবেদনশীল।

কিন্তু অভিষেক এখানেই থামেননি। তাঁর কথায়, এটি সংকল্প নেওয়ার আগের মুহূর্তের বিরতি। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ‘‘আমাদের স্পষ্টভাবে দেখতে হবে, সততার সঙ্গে কথা বলতে হবে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে।’’ যা কিছু ভিতর থেকে ফাঁপা করে দেওয়া হচ্ছে, তাকে পুনর্গঠন করার ডাক দিয়েছেন তিনি। পোস্টের শেষ অংশে এসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিয়েছেন। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, "প্রজাতন্ত্র টিকে থাকে কারণ সাধারণ মানুষ প্রতিদিন একে বেছে নেয়। ক্ষমতার দাক্ষিণ্যে প্রজাতন্ত্র বাঁচে না, বাঁচে মানুষের ইচ্ছেশক্তিতে।"

সামনেই হাইভোল্টেজ নির্বাচন। তার আগে প্রজাতন্ত্র দিবসের এই বার্তায় অভিষেক বুঝিয়ে দিলেন, তৃণমূল কংগ্রেস এবার আর কেবল উন্নয়নের খতিয়ান নয়, বরং সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষার ‘রক্ষাকর্তা’ হিসেবেই নিজেদের তুলে ধরতে চাইছে। রাজ্যে যখন এসআইআর নিয়ে ধোঁয়াশা এবং আতঙ্ক ছড়ানোর অভিযোগ উঠছে, তখন ‘ভয়’ বনাম ‘স্বাধীনতা’র এই ন্যারেটিভই যে ঘাসফুল শিবিরের তুরুপের তাস হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য। রাজনৈতিক মহলের মতে, এদিনের এই পোস্ট নিছকই সোশাল মিডিয়ার একটি স্ট্যাটাস নয়, বরং আগামী 100 দিনের রাজনৈতিক প্রচারের অভিমুখ ঠিক করে দেওয়া এক দলিল। বিরোধীরা একে কীভাবে খণ্ডন করে, এখন সেটাই দেখার।

