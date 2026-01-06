রামপুরহাটে হাসপাতালে গিয়ে সোনালির ছেলের নাম রাখলেন অভিষেক

রামপুরহাটে হাসপাতালে গিয়ে সোনালির ছেলের নাম রাখলেন অভিষেক
রামপুরহাটের জনসভার পর রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে যান অভিষেক ৷ বলেন, "সোনালির চোখের জলের মূল্য বিজেপিকে চোকাতে হবে ।"
Published : January 6, 2026 at 6:59 PM IST
রামপুরহাট, 6 জানুয়ারি: হাসপাতালে দেখা করে সোনালি খাতুনের সন্তানের নাম 'আপন' রাখলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । মঙ্গলবার রামপুরহাটের জনসভার পর রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে গিয়ে সোনালির সঙ্গে দেখা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক । অভিষেকের কথায়, "সোনালির চোখের জলের মূল্য বিজেপিকে চোকাতে হবে ।"
হেলিকপ্টার বিভ্রাট কাটিয়ে বীরভূমের রামপুরহাটে জনসভা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । জনসভার শেষে রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে যান তিনি । দেখা করেন সদ্য পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়া সোনালি খাতুনের সঙ্গে ।
হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সোনালি খাতুনের সঙ্গে কথা বললাম । তিনি আমাকে সবটাই বললেন । কীভাবে দিনের পর দিন মাসের পর মাস রাস্তায় জঙ্গলে কাটাতে হয়েছে । পরে তাঁরা ঢাকা পৌঁছেছেন । এখানে বাংলাদেশের পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করেছে । জেলে কাটাতে হয়েছে । শুধু সোনালি খাতুন নয়, তাঁর গর্ভের সন্তানের উপর অত্যাচার করা হয়েছে । এই সোনালির চোখের জলের মূল্য বিজেপিকে চোকাতে হবে । ওঁদের একটাই দোষ, বাংলায় কথা বলে ।"
তিনি আরও বলেন, "ওঁদের বাবা-মায়ের 2002 সালে ভোটার লিস্টে নাম রয়েছে । তাও জোর করে কীভাবে ওঁদের বাংলাদেশি বলে দেয় । হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে যখন মামলা হয়েছে গালে থাপ্পড় খেয়েছে । আমি সমস্ত প্রোটোকল মেনে ভিতরে গিয়েছি । কথা বলেছি । সোনালি ও তাঁর মা আমাকে অনুরোধ করেছিল বাচ্চাটার নাম রাখার জন্য । আমি বলেছিলাম, আপনারা যে প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন আপনারাই নাম রাখুন । তা সত্ত্বেও তাঁরা অনুরোধ করেন । আমি বাচ্চাটার নাম রেখেছি আপন । কারণ যেভাবে পর করে ফেলে দিয়েছিল, এরা সকলেই আমাদের আপন ।"
কয়েক মাসের মধ্যে আবার রামপুরহাটে সোনালি খাতুনের বাড়ি যাওয়ার আশ্বাস দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । বাকিদের ফেরানোর জন্য সব রকম আইনি সহযোগিতা করা হবে বলেও জানান তিনি ।
প্রসঙ্গত, কাজের সন্ধানে দিল্লিতে গিয়েছিল বীরভূমের পাইকরের বাসিন্দা সোনালি খাতুন ও সুইটি বিবির পরিবার ৷ অভিযোগ, তাঁদের কাছে ভারতীয় নাগরিকত্বের বৈধ নথি থাকা সত্ত্বেও গত 17 জুন তাঁদের গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ ৷ শুধু বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য তাঁদের বাংলাদেশি বলে সন্দেহ করা হয় ৷ সেই সন্দেহের বশে 26 জুন অসমের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে ‘পুশব্যাক’ করে ছ'জনকে বাংলাদেশে পাঠানো হয় ৷ সেই সময় সোনালি বিবি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন ৷
সেই থেকে তাঁরা বাংলাদেশে ছিলেন ৷ বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জের পুলিশ তাঁদের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে আটক করে ও মামলা রুজু করেছিল ৷ এই অবস্থায় একশো দিনেরও বেশি সময় তাঁরা স্থানীয় সংশোধনাগারে বন্দি ছিলেন ৷ পরে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুনকে দেশে ফেরানো হয় । দেশে ফিরে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি ৷ সদ্য তিনি এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন ৷