অভিষেকের দুটি বাড়ি মাপজোক বিল্ডিং বিভাগের, জমা দেওয়া নথির সঙ্গে বেশ কিছু অসঙ্গতি
অন্যদিকে সম্পত্তি করের বিষয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল । সেই সম্পর্কেও তড়িঘড়ি না-করে আইন মেনেই এগোতে চাইছে কলকাতা পুরনিগম কর্তৃপক্ষ ।
Published : June 16, 2026 at 7:17 PM IST
কলকাতা, 16 জুন: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাট, শান্তিনিকেতন-সহ মোট 17টি সম্পত্তিতে গত 18 মে নোটিশ দিয়েছিল কলকাতা পুরনিগম । এবার কালীঘাট রোড ও হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে হাজির হলেন পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা ৷ মঙ্গলবার সেখানে মাপজোক করলেন তাঁরা । অভিষেকের তরফে পুরনিগমকে দেওয়া সম্পত্তির নথির সঙ্গে বাস্তবের বেশ কিছু অসঙ্গতি মিলেছে বলেই খবর সূত্রের ।
রাজ্যে পালাবদলের পর গত মাসে মাঝের দিকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 17 সম্পত্তিতে নোটিশ পাঠিয়েছিল কলকাতা পুরনিগম । তাঁর বাড়ির বিল্ডিংয়ের নির্মাণগত সমস্ত নথি জমা করতে বলা হয়েছিল তাঁকে । পরে আরেক নোটিশে বলা হয়েছিল, এলিভেশনও জমা দিতে হবে ।
তবে এর মধ্যেই কলকাতা পুরনিগমের নোটিশের বিরুদ্ধে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন । এরপর আদালত নির্দেশ দেয়, কলকাতা পুরনিগমকে সাতদিনের মধ্যে ওই 17টি সম্পত্তি সম্পর্কে অভিষেকের আইনজীবীকে তথ্য দিতে হবে । তার ভিত্তিতে 14 দিনের মধ্যে আবার আইনজীবীর তরফে অভিষেকের সমস্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত তথ্য কলকাতা পুরনিগমে পাঠাতে হবে । সেই তথ্য ইতিমধ্যে আদানপ্রদান করা হয়েছে এবং পুরনিগমে জমা পড়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
তারপর সেই তথ্যর বাস্তবতা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতেই এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাট ও হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে কলকাতা পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারদের টিম হাজির হয় । তারা বাইরে থেকে শুরু করে বাড়ির ভিতরের আনাচকানাচে মাপজোক করে । এই অভিযানে বিল্ডিং বিভাগের কর্মী আধিকারিকদের বেশ কিছু অসঙ্গতি নজরে এসেছে । বেশ কিছু অংশ নির্মাণ হচ্ছে যা অনুমোদনহীন বলেই দাবি পুরকর্তাদের ।
পুরনিগম সূত্রে খবর, আবার বেশকিছু জায়গা বেআইনিভাবে দখল অর্থাৎ ফুটপাথের অংশ দখল করার বিষয় নজরে এসেছে । সবটাই আধিকারিকরা পুঙ্খানুপঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করে বরো আধিকারিকদের ও বিল্ডিং বিভাগের আধিকারিকদের কাছে পাঠিয়েছেন । এরপর সেই সমস্ত অসঙ্গতি বিষয়ে তথ্য কলকাতা পুরনিগম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আদালতে জমা দেবে । এরপর কোন পদক্ষেপ নেওয়া হবে তা নিয়ে আদালতের দিকেই তাকিয়ে সবাই । অন্যদিকে সম্পত্তি করের বিষয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল । সেই সম্পর্কেও তড়িঘড়ি না করে আইন মেনেই এগোতে চাইছে কলকাতা পুরনিগম কর্তৃপক্ষ ।