‘ওয়ার রুম’ পরিদর্শন ও বুথ প্রস্তুতি যাচাইয়ে 25 নভেম্বর থেকে উত্তরবঙ্গ সফরে অভিষেক

‘নবজোয়ার–2’ কর্মসূচি নিয়ে দলের মধ্যে জল্পনা চলছে। উত্তরবঙ্গ সফরের নতুন আঙ্গিকে এই প্রচার অভিযানের ঘোষণা করতে পারেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

Abhishek Banerjee
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 18, 2025 at 11:39 AM IST

2 Min Read
কলকাতা, 18 নভেম্বর: 2026 বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। তার মধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee) নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন। দলীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, 25 নভেম্বর অর্থাৎ আগামী মঙ্গলবার কোচবিহার থেকে জেলার পরিদর্শন কর্মসূচি শুরু করবেন অভিযেক। পরবর্তী কয়েকদিনে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর–সহ উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় তাঁর ধারাবাহিক কর্মসূচি নির্ধারিত হয়েছে ।

এই সফরের মূল লক্ষ্য হিসেবে উঠে এসেছে—রাজ্যজুড়ে জোরকদমে চলছে SIR (Special Intensive Revision) প্রক্রিয়া ৷ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের অগ্রগতি পর্যালোচনা, প্রতিটি বিধানসভায় গড়ে ওঠা ‘ওয়ার রুম’ ও দলীয় ক্যাম্পগুলির কাজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার কথা রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের।

রাজ্যজুড়ে SIR প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে 4 নভেম্বর থেকে ৷ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য বিবরণ যাচাই করছেন BLO'রা। তাঁদের সঙ্গে থেকে এমুনারেশন ফর্ম পূরণের কাজে তদারকি করছেন দলের বুথ স্তরের এজেন্ট বা বিএলএ'রা (BLA) ৷ এই প্রক্রিয়া শুরুর আগে অভিষেক ভার্চুয়াল বৈঠকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন—“রাজ্যের 294 বিধানসভায় আলাদা 'ওয়ার রুম' গড়ে তোলার পাশাপাশি 6200 ক্যাম্পে মানুষের পাশে থাকতে হবে।” উত্তরবঙ্গ সফর সেই নির্দেশগুলি বাস্তবে কতটা কার্যকর হয়েছে, অভিষেকের উত্তরবঙ্গ সফর, তারই প্রথম পর্যায়ের মূল্যায়ন বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা।

এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গের এক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা জানান, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জেলার ওয়ার রুম ও ক্যাম্পে সরেজমিনে গিয়ে কর্মীদের সঙ্গে কথা বলবেন ৷ পাশাপাশি সংগঠনের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন। প্রতিটি জেলার জন্য আলাদা রিপোর্ট তৈরি করা হবে বলেও খবর।

এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে দলের অন্দরে আলোচনায় থাকা ‘নবজোয়ার–2’ কর্মসূচি নিয়েও জল্পনা তুঙ্গে। উত্তরবঙ্গ সফরের সময় অভিষেক নতুন আঙ্গিকে এই প্রচার অভিযানের ঘোষণা করতে পারেন—এমন অনুমান রাজনৈতিক মহলের।

অভিষেকের সফর ঘিরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রশাসনিক ও দলীয় স্তরে প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে । আগামী বছর নির্বাচনের আগে উত্তরবঙ্গকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাইছে তৃণমূল ৷ কারণ গত দু’টি নির্বাচনে এই অঞ্চলেই বিজেপি'র দাপট সবচেয়ে বেশি দেখা গিয়েছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই সফর অভিষেকের নির্বাচনী রোডম্যাপের প্রথম ধাপ। উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক সমীকরণে তাঁর এই সফর কী পরিবর্তন আনে, সেই দিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

