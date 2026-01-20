SIR-এর 'সমস্যা' নিয়ে এবার সিইও-র সঙ্গে বৈঠকে বসছেন অভিষেক

SIR-এর 'সমস্যা' নিয়ে এবার সিইও-র সঙ্গে বৈঠকে বসছেন অভিষেক
হয়রানির অভিযোগ নিয়ে আলোচনার জন্য আগামী 27 জানুয়ারি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকে বসতে চলেছেন তিনি ।
কলকাতা, 20 জানুয়ারি: ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাজ্যের শাসকদলের সংঘাত চরমে । 'তু তু ম্যায় ম্যায়' পর্ব পেরিয়ে এবার সরাসরি প্রশাসনিক স্তরে বিষয়টির নিষ্পত্তির চেষ্টায় তৃণমূল কংগ্রেস । অতীতে এই বিষয় নিয়ে দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দারস্থ হয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । এবার হয়রানির অভিযোগ নিয়ে আলোচনার জন্য রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বা সিইও (CEO)-র সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকে বসতে চলেছেন তিনি । দিনক্ষণও চূড়ান্ত । আগামী 27 জানুয়ারি, মঙ্গলবার সিইও দফতরে যাচ্ছেন অভিষেক ।
গত রবিবার ইমেল মারফত এই সাক্ষাতের আবেদন জানানো হয়েছিল তৃণমূলের তরফে ৷ যার প্রেক্ষিতে আগামী মঙ্গলবার বৈঠকের সময় নির্ধারিত হয় । দিল্লির নির্বাচন সদনের পর এবার খোদ রাজ্যের সিইও-র সঙ্গে অভিষেকের এই বৈঠককে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চর্চা তুঙ্গে । এসআইআর পর্বের শুরু থেকেই কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল ।
দলের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন একাধিক ক্ষেত্রে একপেশে এবং অযৌক্তিক আচরণ করছে । বিশেষ করে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া বা 'ডিলিট' করার ক্ষেত্রে যে ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি’-র (Logical Discrepancy) যুক্তি দেখানো হচ্ছে, তা নিয়ে ঘোর আপত্তি রয়েছে শাসকদলের । সূত্রের খবর, 27 জানুয়ারির বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত সাত নম্বর ফর্মের জটিলতা এবং পর্যাপ্ত সময় না-দিয়ে তড়িঘড়ি তালিকা সংশোধনের কাজ শেষ করার কমিশনের মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন । তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এই তাড়াহুড়োর ফলে বহু বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ।
বৈঠকের অন্যতম এজেন্ডা হতে চলেছে বিএলও (BLO) বা বুথ লেভেল অফিসারদের ওপর কাজের চাপ ও নিরাপত্তা । তৃণমূলের অভিযোগ, কমিশনের অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের জেরে বিএলও-দের ওপর অমানুষিক কাজের চাপ সৃষ্টি হয়েছে, যার জেরে রাজ্যে বিএলও মৃত্যুর মতো ঘটনাও ঘটেছে । এমনকি এই ইস্যুতে খোদ সিইও দফতরের অন্দরেই নজিরবিহীনভাবে ধর্না ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন বিএলও-রা । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়টি সিইও-র সামনে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরবেন বলে জানা যাচ্ছে ৷ পাশাপাশি, ভোটার হিসেবে বয়স প্রমাণের নথি নিয়েও কমিশনের নিয়মে আপত্তি রয়েছে শাসকদলের ।
উল্লেখ্য, ভোটার তালিকা সংশোধনের শুনানিতে রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের বা বিএলএ-2 (BLA 2)-দের উপস্থিত থাকা নিয়ে এতদিন যে জটিলতা ছিল, সোমবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তা কিছুটা কেটেছে । শীর্ষ আদালত বিএলএ-2 দের শুনানি কেন্দ্রে থাকার অনুমতি দিয়েছে, যা তৃণমূলের কাছে বড় নৈতিক জয় । তবে অ্যাডমিট কার্ড সংক্রান্ত বিষয়টি এখনও কমিশনের বিবেচনাধীন । তাই 27 তারিখের বৈঠকে এই বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য অভিষেক চাপ বাড়াতে পারেন ।
এর আগে 10 জন দলীয় সাংসদকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লিতে গিয়ে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন অভিষেক। সেখানেও কমিশনের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছিল । দিল্লির পর রাজ্যেও সমান গুরুত্ব দিয়ে লড়াই জারি রাখছে তৃণমূল। দলের সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই এসআইআর নিয়ে কমিশনের বিভিন্ন পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করেছেন। বিশেষ করে বহুতল আবাসনে ভোটের বুথ তৈরি করার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে তিনি একাধিকবার চিঠি দিয়েছেন । মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, কমিশনের এই সিদ্ধান্ত নিরাপত্তাজনিত কারণে ঝুঁকিপূর্ণ এবং এতে সাধারণ ভোটারদের প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । দলনেত্রীর নির্দেশিত এই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়গুলিই সিইও-র সঙ্গে বৈঠকে প্রাধান্য পাবে ।
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, সামনেই নির্বাচন, তার আগে ভোটার তালিকা নির্ভুল রাখা সব দলের কাছেই চ্যালেঞ্জ । কিন্তু যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেস প্রথম থেকে কমিশনের প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর নজরদারি চালাচ্ছে এবং প্রয়োজনে আইনি ও প্রশাসনিক লড়াইয়ে নামছে, তা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ । 27 জানুয়ারি সিইও-র সঙ্গে অভিষেকের বৈঠক থেকে ভোটার তালিকা বিতর্কের কোনও সমাধান সূত্র বেরোয় কি না, সেদিকেই নজর থাকবে ।