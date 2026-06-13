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টানা 3 দিন, একাধিক মামলার জিজ্ঞাসাবাদে তদন্তকারীদের মুখোমুখি অভিষেক

14 থেকে 16 জুন ৷ টানা তিন দিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হাজিরা দিতে হবে সিআইডি এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র সামনে।

Abhishek faces questioning
একাধিক মামলার জিজ্ঞাসাবাদে তদন্তকারীদের মুখোমুখি অভিষেক (ফাইল চিত্র, ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 13, 2026 at 12:26 PM IST

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কলকাতা, 13 জুন: রাজনৈতিক মহলে ফের চর্চার কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী তিন দিন ধরে তিনটি পৃথক মামলায় দুই তদন্তকারী সংস্থার মুখোমুখি হয়ে চলেছেন তিনি। 14 জুন থেকে 16 জুন পর্যন্ত টানা তিন দিন তাঁকে হাজিরা দিতে হবে সিআইডি এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র সামনে। ফলে রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে জল্পনা ও উত্তেজনা তৈরি হয়েছে ৷

তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 14 জুন প্রথমে ভবানী ভবনে সিআইডি দফতরে হাজিরা দেওয়ার কথা রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ বিধানসভায় বিরোধী শিবিরের জন্য সংরক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবের রেজোলিউশন বুকে একাধিক বিধায়কের স্বাক্ষর নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, সেই মামলাতেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট নথিতে কিছু বিধায়কের স্বাক্ষরের সঙ্গে প্রকৃত স্বাক্ষরের অমিল পাওয়া গিয়েছে ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিআইডি তদন্ত শুরু করেছে ৷

এই মামলায় এর আগেও একদফা দীর্ঘ সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছেন অভিষেক ৷ ভবানী ভবনে কয়েক ঘণ্টার ম্যারাথন জেরার পর তদন্তকারীরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসংগ্রহ করেছেন বলে সূত্রের দাবি। এবার দ্বিতীয় দফার তদন্তকারীরা আগের বয়ানের সঙ্গে নতুন তথ্য মিলিয়ে দেখতে চাইবেন বলে জানা গিয়েছে ৷

উল্লেখ্য, এই স্বাক্ষর-বিতর্ক মামলায় সিআইডি-র পাঠানো একাধিক সমন এড়িয়ে গিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে কলকাতা হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তাঁকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিলে তিনি ভবানী ভবনে উপস্থিত হন। এরপর আগামী 15 জুন তাঁকে হাজিরা দিতে হবে ইডি দফতরে।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি তথা 'নগদের বিনিময়ে চাকরি' মামলায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। গত 3 জুন ইডি তাঁকে নোটিশ পাঠিয়েছিল। সেই নোটিশের ভিত্তিতেই সোমবার সল্টলেকে ইডি-র পূর্বাঞ্চলীয় সদর দফতরে উপস্থিত হওয়ার কথা রয়েছে তাঁর ৷

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে ইতিমধ্যেই একাধিক রাজনৈতিক নেতা, প্রাক্তন মন্ত্রী ও শিক্ষা দফতরের আধিকারিকদের জেরা করেছে ইডি। সেই তদন্তের সূত্র ধরেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে বারবার দাবি করা হয়েছে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই বিরোধী কণ্ঠস্বরকে চাপে রাখতে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে ৷

অন্যদিকে, আগামী 16 জুন ফের ভবানী ভবনে সিআইডি-র সামনে হাজিরা দিতে হবে অভিষেককে। সম্প্রতি শেষ হওয়া বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে হুমকি দেওয়া এবং হিংসা উসকে দেওয়ার অভিযোগে দায়ের হওয়া একটি মামলায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই মামলায় তাঁকে নোটিশ দেয় সিআইডি।

অভিযোগকারীদের দাবি, নির্বাচনী প্রচারের সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু বক্তব্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পারে এবং রাজনৈতিক হিংসাকে উৎসাহিত করার সামিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে ৷

এদিকে টানা তিন দিনের জেরা প্রসঙ্গে শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমি সবসময় আইনকে সম্মান করেছি এবং তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করেছি ৷ এবারও যে কোনও তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করব।"

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একাধিক মামলার জিজ্ঞাসাবাদে অভিষেক
সিআইডি ও ইডি
CID AND ED
ABHISHEK BANERJEE
ABHISHEK FACES QUESTIONING

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