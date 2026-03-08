ETV Bharat / state

আজ ট্রেলার দেখালাম, সিনেমাটা মে মাসে দেখাব ! কেন বললেন অভিষেক

রাষ্ট্রপতিকে ঘিরে চলা বিতর্কের পাশাপাশি মণিপুরের পরিস্থিতির প্রসঙ্গ তুলে অভিষেকের বক্তব্য, মণিপুরে দীর্ঘদিন ধরে হিংসা চললেও সে বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কোনও বিবৃতি সামনে আসেনি ।

Abhishek Banerjee
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (ফাইল ছবি)
Published : March 8, 2026 at 5:22 PM IST

3 Min Read
মথুরাপুর, 8 মার্চ: "আজ ট্রেলার দেখালাম, সিনেমাটা মে মাসে দেখাব !" রবিবার দক্ষিণ 24 পরগনার মথুরাপুরের জনসভা থেকে এই ভাষাতেই বিজেপিকে কড়া আক্রমণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । রাষ্ট্রপতির উত্তরবঙ্গ সফর ঘিরে তপ্ত রাজনীতির আবহে তিনি যেমন দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিশানা করলেন, তেমনই এসআইআর ইস্যু থেকে শুরু করে বিজেপির রথযাত্রা— একাধিক প্রসঙ্গ তুলে কটাক্ষও করলেন ।

মথুরাপুরের গোপীনাথপুরে আয়োজিত জনসভায় অভিষেক একটি ছবি দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দেন । ছবিটি তুলে ধরে তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী বসে আছেন, রাষ্ট্রপতি দাঁড়িয়ে । আর আমাদের বলা হচ্ছে আমরা নাকি রাষ্ট্রপতিকে অপমান করছি !" তাঁর দাবি, ছবিটি সরকারি তথ্যসংস্থা পিআইবি-র পোস্ট করা। অভিষেকের কথায়, "এটা আমার তোলা ছবি নয় । পিআইবি-র পোস্ট করা ছবি । বলুন তো, রাষ্ট্রপতিকে অপমান কে করছেন ?"

Abhishek Banerjee
মথুরাপুরের সভায় অভিষেক (নিজস্ব চিত্র)

রাষ্ট্রপতিকে ঘিরে চলা বিতর্কের পাশাপাশি মণিপুরের পরিস্থিতির প্রসঙ্গও তোলেন তিনি । অভিষেকের বক্তব্য, মণিপুরে দীর্ঘদিন ধরে হিংসা চললেও সে বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কোনও মন্তব্য বা বিবৃতি সামনে আসেনি ।

এরপরই তিনি সুর চড়ান এসআইআর ইস্যুতে । অভিষেকের অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচন সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও এখনও প্রায় 60 লক্ষ মানুষের নাম 'বিচারানাধীন' অবস্থায় রয়েছে । বিজেপিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "বাংলার মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে গিয়ে বিজেপি নিজেদের রাজনৈতিক কবর নিজেরাই খুঁড়ে ফেলছে । এসআইআর করতে এসে বিজেপি নিজেদেরই এসআইআর করে ফেলেছে ।"

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উদ্দেশে তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, "আপনি হলফ করে বলুন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কাজ করেছেন তার এক-চতুর্থাংশও কি আপনারা করতে পেরেছেন ?"

এদিন বিজেপির রথযাত্রাকেও তীব্র কটাক্ষ করেন অভিষেক । তাঁর দাবি, বিজেপির রথযাত্রা এখন কার্যত 'বিসর্জন যাত্রা'য় পরিণত হয়েছে । তিনি বলেন, "রথযাত্রায় চারটে লোক ছাড়া হাত নাড়ার লোকও নেই । দক্ষিণ 24 পরগনায় বিজেপির পতাকা ধরার লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে ।"

অমিত শাহের একটি পুরনো মন্তব্যেরও জবাব দেন তিনি । আগে শাহ দাবি করেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি অভিষেককে মুখ্যমন্ত্রী করতে চান । সেই প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, জনপ্রতিনিধি হতে গেলে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয় । তাঁর কথায়, "আমি আজ পর্যন্ত আমার লোকসভা কেন্দ্রের বাইরে যাইনি, কোনও কার্নিভালেও যাইনি । মানুষের জন্য কাজ করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য ।" একই সঙ্গে শাহের উদ্দেশে তাঁর খোঁচা, "অমিত শাহের ছেলে কী ভাবে অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল এবং বিসিসিআইয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে পৌঁছলেন, সেটাও দেশবাসী জানতে চায়।”

দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে এদিন বিশেষ বার্তাও দেন অভিষেক । আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ 24 পরগনার 31টি আসনের সবকটিতেই জয়লাভ করার লক্ষ্য স্থির করার আহ্বান জানান তিনি । তাঁর কথায়, "যে বুথে 200 লিড আছে, সেটা 400 করতে হবে । যেখানে 50 হাজার ভোটের ব্যবধান, সেটা 70 হাজার করতে হবে । এটা শুধু তৃণমূলের জয়ের জন্য নয়, এটা প্রতিরোধের ভোট ।"

সভা শেষে আবারও বিজেপিকে কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, "আজ ট্রেলার দেখালাম, সিনেমাটা মে মাসে দেখাব ।" তাঁর দাবি, বিজেপির কাছে সিবিআই ও ইডি থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর পাশে রয়েছে বাংলার সাধারণ মানুষ ৷

