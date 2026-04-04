অনুব্রত-কাজলকে পাশে নিয়ে বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

অনুব্রত মণ্ডলকে পাশে নিয়ে হাঁসন বিধানসভার প্রার্থী ফয়জুল হক ওরফে কাজল শেখের সমর্থনে সভা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

TMC leader Abhishek Banerjee
কাজল শেখের সমর্থনে সভা অভিষেকের (ইটিভি ভারত)
Published : April 4, 2026 at 8:03 PM IST

হাঁসন (বীরভূম), 4 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারেও 'দিল্লির মসনদ' কথা তুলে ধরলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শনিবার বীরভূমের হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ফয়জুল হক ওরফে কাজল শেখের সমর্থনে সভা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷ এখান থেকে বিজেপিকে নিশানা করেন অভিষেক ৷

'আগামী লোকসভায় যখন দিল্লিতে সরকার হবে নির্ণায়ক ভূমিকা নেবে তৃণমূল-কংগ্রেস', বীরভূমের সভা থেকে চ্যালেঞ্জ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'নরেন্দ্র মোদি শেষ কথা বলে না, শেষ কথা বলে মানুষ'। নির্বাচন ঘোষণার পর এই প্রথম প্রকাশ্য কোন জনসভায় এক মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল ও কাজল শেখ। প্রচার শেষে তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দেন অভিষেক ৷

বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের (ইটিভি ভারত)

হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রে কাজল শেখের সমর্থনে সভা করেন অভিষেক। উপস্থিত ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল-সহ বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায়, বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল, রামপুরহাট বিধানসভার প্রার্থী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, লাভপুর বিধানসভার প্রার্থী অভিজিৎ সিংহ, নানুর বিধানসভার প্রার্থী বিধানচন্দ্র মাঝি ও অন্যান্য কোর কমিটির নেতারা ৷

সভা মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নাকি 9 তারিখ সভা করতে আসবেন বীরভূমে ৷ বাংলায় আপনাকে স্বাগত ৷ তবে আপনাকে চ্যালেঞ্জ রইল, আপনি 9 তারিখ যখন আসবেন গত 5 বছরে আপনার সরকার বীরভূমে ক'টা গরীব মানুষ, মায়েদের জন্য কী কী সহযোগিতা করেছে ৷ বাড়ি দিয়েছে কি না জানাবেন ৷ যদি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে প্রমাণ করতে পারেন, একটা রাস্তা করেছেন, বাড়ি বানাতে এক টাকা দিয়েছেন, প্রমাণ করতে পারলে আমি তৃণমূলের হয়ে কোনওদিন প্রচার করতে আসব না। মনে রাখবেন নরেন্দ্র মোদির শেষ কথা বলে না, শেষ কথা মানুষ বলে। আমরা লড়াই করে বাংলাদেশ থেকে সোনালী খাতুনকে ফিরিয়ে এনেছি।"

এসআইআর প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, "একজনের নাম বাদ যেতে দেব না ৷ 6 এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টে শুনানি আছে ৷ আমরা আপনাদের পাশে আছি ৷ এই বিজেপি বিজেপি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করেছে, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছে ৷ অমর্ত্য সেনকে নোটিশ পাঠিয়েছে ৷"

তৃণমূল-কংগ্রেসের 'সেকেন্ড ইন কামান্ড' আরও বলেন, "বাংলা চালাবে বঙ্গবাসী ৷ দিল্লিতে বসে গুজরাতের বহিরাগতরা বাংলার ভবিষ্যৎ ঠিক করবে না ৷ মনে রাখবেন, আগামী লোকসভায় যখন দিল্লিতে সরকার গঠন হবে, নির্ণায়ক ভূমিকা নেবে তৃণমূল-কংগ্রেস ৷ আপনাদের অধিকারের টাকা ছিনিয়ে আনব।"

