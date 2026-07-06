প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টে যাব ! বারুইপুরের নির্যাতিতার মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা অভিষেকের

প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টে যাব ! বারুইপুরের নির্যাতিতার মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা অভিষেকের
আগামী দু-এক দিনের মধ্যেই বারুইপুরে গিয়ে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে সরাসরি দেখা করবেন বলেও জানান অভিষেক ৷ আশ্বাস দেন, এই লড়াইয়ে তাঁরা একা নন ।
Published : July 6, 2026 at 3:33 PM IST
বারুইপুর, 6 জুলাই: সূর্যপুরে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় উত্তাল রাজ্য । তার মধ্যেই নির্যাতিতার পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । সোমবার ভার্চুয়াল মাধ্যমে নির্যাতিতার মায়ের সঙ্গে কথা বলে সমবেদনা জানান তিনি । পাশাপাশি তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কেও খোঁজ নেন ।
ফোনালাপে নির্যাতিতার মায়ের মুখ থেকেই গোটা ঘটনার বিবরণ শোনেন অভিষেক । পরিবারের বর্তমান পরিস্থিতির খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি আশ্বাস দেন, এই লড়াইয়ে তাঁরা একা নন । তাঁর কথায়, তদন্তের প্রতিটি ধাপের উপর নজর রাখা হচ্ছে । প্রকৃত অপরাধীরা যাতে কোনও ভাবেই ছাড় না পায়, সে বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হবে ।
অভিষেককে বলতে শোনা যায়, "আমরা তদন্তের দিকে নজর রাখছি । দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টেও যাওয়া হবে ।" একই সঙ্গে তিনি জানান, আগামী দু'এক দিনের মধ্যেই বারুইপুরে গিয়ে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে সরাসরি দেখা করবেন তিনি। প্রসঙ্গত, এ দিন তৃণমূলের চার সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলও নির্যাতিতার বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছে । সেই দলে রয়েছেন দুই সাংসদ দোলা সেন ও প্রতিমা মণ্ডল এবং দুই বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভাস সর্দার ।
ফোনালাপে নির্যাতিতার পরিবারকে আইনের প্রতি আস্থা রাখার বার্তাও দেন অভিষেক । একই সঙ্গে অভিযোগ করেন, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাতে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে না পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই বাড়ির সামনে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে । এর আগে রবিবার একই অভিযোগ তুলেছিলেন মমতাও ।
এদিকে বারুইপুর-কাণ্ড ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র হয়েছে । একের পর এক রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এলাকায় পৌঁছচ্ছেন । পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসনও কড়া নিরাপত্তা বলয় তৈরি করেছে । বারুইপুর, নরেন্দ্রপুর এবং সোনারপুর থানা এলাকায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (বিএনএসএস) 163 ধারা জারি হয়েছে । মোতায়েন রয়েছে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ।
এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । আরও কয়েক জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে । তদন্তের গতি বাড়াতে গঠন করা হয়েছে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) । ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থল থেকে একাধিক নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে । তদন্তকারীদের দাবি, প্রাথমিক ময়নাতদন্তের রিপোর্টে শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাতের চিহ্ন এবং যৌন নির্যাতনের ইঙ্গিত মিলেছে । তবে চূড়ান্ত ফরেন্সিক রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে তদন্তকারী দল ।
ঘটনার জেরে সূর্যপুরে এখনও থামেনি ক্ষোভের আগুন । দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে পথে নেমেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা । 'জাস্টিস ফর বারুইপুর' স্লোগানেই মুখর এলাকা । এই আবহেই নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলা এবং দ্রুত তাঁদের বাড়িতে যাওয়ার আশ্বাস নতুন রাজনৈতিক তাৎপর্য তৈরি করেছে । এখন নজর তদন্তের অগ্রগতি এবং আদালতের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে ।