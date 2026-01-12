ETV Bharat / state

দেশের সেরা কনটেন্ট ক্রিয়েটর মোদি ! ডিজিটাল কনক্লেভে কটাক্ষ অভিষেকের

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তাঁর দলের লক্ষ্য অনুযায়ী 250 আসনে জয় পাওয়ার পর পরবর্তী সেলফি দেবেন সোশাল মিডিয়ায় ।

Abhishek Banerjee
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কটাক্ষ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (নিজস্ব ছবি)
Published : January 12, 2026 at 8:16 PM IST

কলকাতা, 12 জানুয়ারি: দেশের সেরা কনটেন্ট ক্রিয়েটর হলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী । ডিজিটাল কনক্লেভের মঞ্চ থেকে এভাবেই নরেন্দ্র মোদিকে কটাক্ষ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ রবিবার জাতীয় যুব দিবসে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে 'ডিজিটাল কনক্লেভ'-এর আয়োজন করা হয় ৷ সেই মঞ্চে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তীব্র কটাক্ষ করলেন অভিষেক ৷

সভার এক পর্যায়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি সোশাল মিডিয়ায় সাধারণত কী ধরনের কনটেন্ট দেখেন এবং তাঁর প্রিয় 'কনটেন্ট ক্রিয়েটর' কে ? এই প্রশ্নের উত্তরেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের সটান জবাব, দেশের সবথেকে বড় কনটেন্ট ক্রিয়েটর স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । অভিষেক ব্যাঙ্গাত্মক সুরে বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর প্রতিটি পদক্ষেপ এবং গতিবিধিই আসলে পিআর (PR) বা জনসংযোগ এবং কনটেন্ট তৈরির ওপর ভিত্তি করে সাজানো ।"

Abhishek Banerjee
'ডিজিটাল কনক্লেভ'-এ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে এদিনই প্রধানমন্ত্রীর ঘুড়ি ওড়ানোর ছবি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে । সেই প্রসঙ্গ টেনেই অভিষেক বলেন, "আজকেই তো উনি ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন । সেটাও তো একটা কনটেন্ট ক্রিয়েশন, তাই না ?" তাঁর এই মন্তব্যে হাসির রোল ওঠে উপস্থিত ডিজিটাল যোদ্ধাদের মধ্যে । অভিষেকের কথায়, বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী কাজের চেয়ে স্রেফ প্রচারে এবং সোশাল মিডিয়ার জন্য দৃশ্য তৈরিতেই বেশি ব্যস্ত ।

Abhishek Banerjee
জাতীয় যুব দিবসে 'ডিজিটাল কনক্লেভ'-এর আয়োজন (নিজস্ব ছবি)

তবে রসিকতার মোড়ক সরিয়ে পরক্ষণেই সিরিয়াস আলোচনায় ঢোকেন অভিষেক । নিজের সোশাল মিডিয়া ব্যবহারের অভ্যাস সম্পর্কে তিনি জানান, কাজের প্রয়োজনে দিনে 10 থেকে 12 ঘণ্টা তাঁকে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় ঠিকই, কিন্তু সোশাল মিডিয়ায় তিনি খুব একটা সময় নষ্ট করেন না । তবে তিনি এও জানান যে, দলের সহকর্মী এবং 'ডিজিটাল যোদ্ধা'-রা যে ভালো কাজ করছেন, ভালো লিখছেন এবং বলছেন-সেদিকে তাঁর নজর থাকে । তিনি তাঁদের কাজ নিয়মিত দেখেন ।

Abhishek Banerjee
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

এরপরই দলের ডিজিটাল বাহিনীর উদ্দেশে এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ । তিনি বলেন, "সব কিছুকে রাজনীতির চশমা দিয়ে দেখার প্রয়োজন নেই । ডিজিটাল যোদ্ধাদের অন্যতম প্রধান কাজ হল, বাংলার সংস্কৃতি এবং আইকন বা মনীষীদের ওপর যে পরিকল্পিত আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে, তা প্রতিরোধ করা ।" তিনি আরও বলেন, "আমি ডিজিটাল যোদ্ধাদের অনুরোধ করব, আপনারা তুলে ধরুন কীভাবে বাংলার সংস্কৃতি এবং আমাদের মনীষীদের ওপর আঘাত হানার চেষ্টা চলছে । আগামী প্রজন্ম যাতে বাংলার অবদান এবং তার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস মনে রাখে, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আপনাদের ।"

বক্তব্যের শেষে তিনি 1905 সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন । ব্রিটিশ শাসক লর্ড কার্জনের বাংলা ভাগের চেষ্টার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, "বাংলার শক্তির কাছে কার্জনকে মাথা নত করতে হয়েছিল, পিছু হটতে হয়েছিল ।" সেই প্রসঙ্গ টেনেই মোদি সরকারকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে অভিষেক প্রশ্ন তোলেন, "কার্জন যা পারেননি, মোদি সরকার কি সেই বাংলাকে ভাঙতে পারবে? বাংলার মেরুদণ্ড যে এত সহজে ভাঙা যায় না ৷"

ডিজিটাল কনক্লেভের মঞ্চ থেকে কর্মীদের আত্মবিশ্বাস জোগালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । এদিন তাঁকে এও প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাঁর পরবর্তী সেলফিটা কবে পাওয়া যাবে ৷ জবাবে অভিষেক জানিয়েছেন, তাঁর দলের লক্ষ্য অনুযায়ী 250 আসনে জয় হওয়ার পর ।

