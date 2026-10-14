নারদা-সারদায় অভিযুক্তর কী হল ? 5 ঘণ্টা জেরা সামলে নাম না-করে শুভেন্দুকে তোপ অভিষেকের

নারদা-সারদায় অভিযুক্তর কী হল ? 5 ঘণ্টা জেরা সামলে নাম না-করে শুভেন্দুকে তোপ অভিষেকের
Abhishek on Suvendu: অভিষেকের কটাক্ষ, তিনি পুলিশ থেকে শুরু করে একাধিক সংস্থার জেরা সামলাচ্ছেন কিন্তু নারদা-সারদায় এক অভিযুক্তর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা হচ্ছে না কেন ?
Published : October 14, 2026 at 9:48 PM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: ক্য়ামাক স্ট্রিটের বিলবোর্ড কাণ্ডে অভিষেকে বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঁচ ঘণ্টা জেরা করল শেক্সপিয়ার সরণি থানার পুলিশ । এই মামলায় আগেও পুলিশি জেরার মুখে পড়েছেন তিনি। সম্প্রতি আরও একবার তাঁর বাড়িতে গিয়ে জেরার জন্য নোটিশ দিয়ে আসে পুলিশ । এরপর এদিন জেরার মুখোমুখি হন তিনি।
জেরা শেষে একাধিক প্রসঙ্গে বিজেপি থেকে শুরু করে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করেন অভিষেক । সারদা-নারদার তদন্তেরে প্রসঙ্গ তুলে অভিষেকের কটাক্ষ, "আমি ভয় না পেয়ে ইডি-সিবিআই বা পুুলিশের জেরা সামলাই । কিন্তু যিনি নারদা-সারদায় অভিযুক্ত তাঁর কী হল !"
অগস্ট মাসের শেষ দিকে অভিষেকের ক্য়ামাক স্ট্রিটের অফিসে তৃণমূলের বিলবোর্ড খোলা নিয়ে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে হাতাহাতি হয় কলকাতা পুরনিগমের কর্মীদের । এই ঘটনায় বেশ কয়েকটি এফআইআর দায়ের হয় । সেই তদন্তেই অভিষেকের পাশাপাশি ডাক পেয়েছেন মমতা শিবিরের বেশ কয়েকজন নেতা । কেউ কেউ হাজিরাও দিয়েছেন ।
জেরা শেষে থানা থেকে বেরিয়ে বিজেপিকে আক্রমণ করেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ । তাঁর দাবি, বিজেপির কথায় রাজ্য় পুলিশ বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীদের হেনস্থা করছে । প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপ্য়ায়ের উপর হওয়া 'হামলা' নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়েও মুখ্যমন্ত্রীকেও ঘুরপথে নিশানা করেন অভিষেক ।
কয়েকদিন আগে সাংবাদিক সম্মেলনে মমতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শুভেন্দু বলেন , "আপনাকে বাড়ি থেকে বেরতে হবে না । যাতে বেরতে না পারেন সেই ব্যবস্থা আমি করব ।" এদিন এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে অভিষেক বলেন, কেউ যদি মনে করে এই ধরনের ঘটনার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাড়িতে আটকে রাখা যাবে তাহলে তিনি ভুল করবেন ।
তাঁকে বলতে শোনা যায়, "পুলিশ কর্মীরা তাঁদের কর্তা থেকে শুরু করে সরকারের থেকে নির্দেশ পাচ্ছেন । পুলিশকে প্রতিশোধ নেওয়ার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে সরকার । আমি ভয় পাই না । ইডি-সিবিআইয়েরও জেরাও সামলেছি । কিন্ত যিনি নারদা এবং সারদার মতো ঘটনায় অভিযুক্ত তাঁর কী হল । " রাজনৈতিক মহলের দাবি, এই মন্তব্য করে সুকৌশলে অভিষেক শুভেন্দুকেই কটাক্ষ করেছেন । 2020 সালে শুভেন্দু তৃৃণমূল ছাড়েন । এর পর থেকে অভিষেক এবং জোড়াফুল শিবিরের অন্য নেতারা বারবার দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার হাত থেকে বাঁচতেই শিবির বদল করেছেন শুভেন্দু । এদিন আরও একবার সেই অভিযোগে সরব হয়ে বাংলার প্রশাসনিক প্রধানকে নিশানা করলেন অভিষেক ।
অন্যদিকে, বাংলার বিজেপি সরকারের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন অভিষেক । তিনি মনে করেন, কারচুপি করে বাংলায় ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি । এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "মুখ্য নির্বাচন কমিশার বিজেপির প্রাণভোমরা । তাই তাঁকে আড়াল করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ।