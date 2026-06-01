বিধানসভার সই বিতর্ক: অসুস্থতার কারণে ভবানী ভবনে হাজিরা এড়ালেন অভিষেক
সিআইডির কাছে চিঠি পাঠিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তিনি বর্তমানে শারীরিকভাবে অসুস্থ । এখন ভবানী ভবনে গিয়ে তদন্তকারীদের মুখোমুখি হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় ।
Published : June 1, 2026 at 12:24 PM IST
কলকাতা, 1 জুন: বিধানসভার সই সংক্রান্ত বিতর্ক ও অভিযোগের তদন্তে নতুন মোড় । এই ঘটনায় তদন্তের স্বার্থে ইতিমধ্যেই বিশেষ তদন্তকারী দল(সিট) গঠন করেছে রাজ্য সিআইডি । সেই তদন্তের অংশ হিসেবেই তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সোমবার ভবানী ভবনে হাজিরার জন্য সমন পাঠানো হয়েছিল । তবে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি নির্ধারিত দিনে তদন্তকারীদের সামনে উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে সিআইডিকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন ।
তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুর 12টায় ভবানী ভবনে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে । বিধানসভায় একটি নথিতে স্বাক্ষর সংক্রান্ত বিতর্ক এবং সেই নিয়ে ওঠা অভিযোগের সূত্র ধরেই সিআইডি তদন্ত শুরু করেছে । তদন্তে বিভিন্ন নথি, তথ্য ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে । এরই মধ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সামনে আসায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয় ।
তবে সোমবার সকালে সিআইডির কাছে পাঠানো এক চিঠিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তিনি বর্তমানে শারীরিকভাবে অসুস্থ । চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী বিশ্রামে রয়েছেন এবং সেই কারণে নির্ধারিত সময়ে ভবানী ভবনে গিয়ে তদন্তকারীদের মুখোমুখি হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় । চিঠিতে তিনি তদন্তে সহযোগিতার আশ্বাসও দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর ।
সিআইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো চিঠি খতিয়ে দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করা হবে । প্রয়োজনে তাঁকে নতুন করে হাজিরার তারিখ দেওয়া হতে পারে । তদন্তকারী সংস্থা ইতিমধ্যেই মামলার সঙ্গে যুক্ত একাধিক ব্যক্তি ও নথি নিয়ে কাজ শুরু করেছে । সই সংক্রান্ত বিতর্কের নেপথ্যে কোনও জালিয়াতি বা বেআইনি কার্যকলাপ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখাই এখন তদন্তকারীদের প্রধান লক্ষ্য ।
অন্যদিকে, এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর চর্চা । বিজেপি শিবিরের দাবি, বিধানসভার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের নথিতে সই সংক্রান্ত অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর বিষয় এবং এর নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন । অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে দাবি করা হয়েছে, আইন মেনেই সমস্ত প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করা হবে এবং তদন্তের নামে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে তারও উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে ।
রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে এই ঘটনা । ফলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কবে তদন্তকারীদের সামনে হাজিরা দেন এবং সিআইডির তদন্ত কোন দিকে এগোয়, সেদিকেই নজর রয়েছে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের । আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই এই মামলায় আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।