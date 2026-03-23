আত্মতুষ্টি নয়, প্রয়োজনে একই বাড়িতে তিনবার যান; ভবানীপুরে 60 হাজার মার্জিনের টার্গেট বেঁধে দিলেন অভিষেক

আত্মতুষ্টি নয়, প্রয়োজনে একই বাড়িতে তিনবার যান; ভবানীপুরে 60 হাজার মার্জিনের টার্গেট বেঁধে দিলেন অভিষেক
ভবানীপুরে এদিনের কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন খোদ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মানুষের বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ নিবিড় করার জন্যও কড়া নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ।
Published : March 23, 2026 at 10:17 AM IST
কলকাতা, 23 মার্চ: ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কর্মী সভা থেকে সামনের বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল স্থির করে দিল তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব । এই কেন্দ্র থেকে দলের বিপুল জয় নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর ঘাসফুল শিবির ।
দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নেতা-কর্মীদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, কোনওভাবেই আত্মতুষ্টিতে ভুগলে চলবে না । সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ আরও নিবিড় করার জন্যও কড়া নির্দেশ দিয়েছেন তিনি । আগামী সপ্তাহ থেকে উত্তরবঙ্গ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচার শুরুর আগেই ভবানীপুরের মাটি শক্ত করতে এই সভা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ।
এই বিশেষ কর্মীসভা থেকে ভবানীপুরের জয়ের ব্যবধান নিয়ে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা বা 'টার্গেট' বেঁধে দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি জানিয়েছেন, ভবানীপুর কেন্দ্রের মোট 231টি বুথ রয়েছে । এই প্রতিটি বুথেই আগের নির্বাচনের তুলনায় অন্তত পাঁচটি করে ভোট বাড়াতে হবে দলের কর্মীদের । এই সমীকরণ মেনে ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে 60 হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব । তৃণমূল মনে করছে, ভবানীপুর থেকে এই বিপুল লিড রাজ্যের অন্যান্য বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতেও দলকে সুবিধা করে দেবে ।
দলীয় নেতা ও কর্মীদের উদ্দেশে এদিন অভিষেক নির্দেশ দেন, প্রচারের প্রধান হাতিয়ার করতে হবে রাজ্য সরকারের জনপ্রিয় 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পকে । বিশেষ করে এলাকার মহিলাদের কাছে গিয়ে প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি । কর্মীদের বোঝাতে হবে যে, দেশের অন্য কোনও রাজ্যে যেখানে বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে, সেখানে তারা 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর মতো কোনও প্রকল্প চালু করতে পারেনি । উল্টে তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার এই প্রকল্পের আর্থিক ভাতার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করেছে । তৃণমূলের শীর্ষ নেতা আরও নির্দেশ দিয়েছেন, ভোটারদের কাছে একবার গেলে হবে না, প্রতিটি ভোটারের বাড়িতে অন্তত তিনবার করে যেতে হবে কর্মীদের ।
বর্তমানে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের আটটি ওয়ার্ডই তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে রয়েছে । সবকটি ওয়ার্ড জেতা থাকার কারণে দলের নেতা বা কর্মীদের মধ্যে যাতে কোনও প্রকার আত্মতুষ্টি বা 'কমপ্লেসেন্সি' তৈরি না হয়, সে বিষয়ে এদিন কড়া সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে ।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কাউন্সিলর এবং বুথ সভাপতিদের উদ্দেশে জানান, তাঁরা যেন প্রচারের কাজে একে অপরের জন্য অপেক্ষা না করেন । প্রতিদিন কে কোথায় প্রচার করছেন, তার একটি দৈনিক 'রিপোর্ট কার্ড' তৈরি করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । তিনি বলেন, "স্থানীয় কাউন্সিলরদের শুধু বাড়িতে বসে থাকলে চলবে না, তাঁদের এলাকার চায়ের দোকানে, বাজারে গিয়ে বসতে হবে এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হবে ।" প্রয়োজনে এক ব্যক্তির সঙ্গে দশবার কথা বলারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি ।
ভবানীপুর এলাকাকে রাজনৈতিক মহলে 'মিনি ইন্ডিয়া' বলা হয়ে থাকে । কারণ, এখানে নানা ভাষাভাষী ও সংস্কৃতির মানুষ, বিশেষ করে অবাঙালি ভোটারদের একটি বড় অংশ বসবাস করেন । তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, বিরোধী দল বিজেপি ধর্মের নামে রাজনীতি করে এই অবাঙালি ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে । সেই কারণে এই কেন্দ্রকে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং হিসেবে দেখছে রাজ্যের শাসকদল । বিজেপির এই কৌশলকে রুখতেই তৃণমূল কর্মীদের আরও বেশি করে ময়দানে নামার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । সব মিলিয়ে ভবানীপুর থেকে নিজেদের রাজনৈতিক আধিপত্য ধরে রাখতে এখন থেকেই কোমর বেঁধে ময়দানে নামল তৃণমূল কংগ্রেস ।