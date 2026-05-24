বাড়ির বেআইনি অংশ ভাঙার নোটিশে জল্পনা, 10 দিন সময় চাইলেন অভিষেক

আইনজীবীর মাধ্যমে কলকাতা পুরনিগমকে 10 দিন সময় চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

কলকাতা পুরনিগমের কাছে 10 দিনের সময় চাইলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 24, 2026 at 12:23 PM IST

4 Min Read
কলকাতা, 24 মে: কলকাতা পুরনিগমের কড়া নোটিশের মুখে পড়ে এবার আইনি পথে হেঁটে সময় চাইলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । কালীঘাটে তাঁর বাসভবনের বেআইনি অংশ ভেঙে ফেলা এবং তাঁর নিজস্ব সম্পত্তির পুনর্মূল্যায়নের বিষয়ে পুরনিগমের দেওয়া কড়া নোটিশের প্রেক্ষিতে এবার আইনজীবীর মাধ্যমে চিঠি পাঠালেন তিনি ।

জানা গিয়েছে, রবিবার সকালেই নিজের আইনজীবীর মাধ্যমে কলকাতা পুরনিগমকে ওই চিঠি পাঠিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ । সেই চিঠিতে পুর কর্তৃপক্ষের কাছে এই বিষয়ে জবাব দেওয়ার জন্য আরও 10 দিন সময় চেয়ে আবেদন করা হয়েছে । এই পদক্ষেপের পরেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে, তবে কি আইনি জটিলতা এড়াতেই এবার সুর নরম করলেন তৃণমূলের এই হেভিওয়েট নেতা?​

উল্লেখ্য, গত সোমবারই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু'টি ঠিকানায় - কালীঘাট রোড এবং হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে কলকাতা পুরনিগমের তরফ থেকে জোড়া নোটিশ পাঠানো হয়েছিল । কালীঘাটে তাঁর বাড়ি 'শান্তিনিকেতন'-এর দেওয়ালে রীতিমতো নোটিশ সেঁটে দিয়ে এসেছিলেন পুর আধিকারিকরা । পুরসভার ওই নোটিশে মূল প্রশ্ন তোলা হয়েছিল যে, ওই বাড়িতে যে অতিরিক্ত নির্মাণকাজ করা হয়েছে, তার জন্য কি পুর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনও পূর্বানুমতি নেওয়া হয়েছিল?

শুধু তাই নয়, ওই বাড়ির বেআইনি অংশ ভেঙে ফেলারও স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল পুরনিগমের ওই নোটিশে । পাশাপাশি, তৃণমূল নেতার আরও 17টি সম্পত্তির দিকেও কড়া নজর রয়েছে কলকাতা পুরনিগমের । এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই রাজ্য রাজনীতিতে জোর গুঞ্জন ও চর্চা শুরু হয় । ​

পুরনিগম সূত্রে খবর, ওই নোটিশের জবাব দেওয়ার জন্য যে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, তা শেষ হচ্ছে 25 মে অর্থাৎ সোমবার । সময়সীমা পার হওয়ার পর পুরনিগম বেআইনি নির্মাণ ভাঙার জন্য কী ধরনের আইনি বা প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, তা নিয়ে সর্বত্র জোর জল্পনা শুরু হয়েছিল । কিন্তু সেই চরম সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই রবিবার সকালে চিঠি দিয়ে সময় চেয়ে নিলেন অভিষেক । তাঁর আইনজীবীর পক্ষ থেকে পাঠানো ওই চিঠিতে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথ জবাব দেওয়ার জন্য 10 দিন সময় চাওয়া হয়েছে ।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সাধারণত পুরনিগমের নিয়মানুযায়ী এই ধরনের ক্ষেত্রে কোনও নাগরিক সময় চেয়ে আবেদন করলে প্রশাসনিক স্তর থেকে তাঁকে তা দেওয়া হয় । তাই মনে করা হচ্ছে, এই জোড়া নোটিশের ক্ষেত্রে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য এই বাড়তি সময়টুকু পুরনিগমের তরফে মঞ্জুর করা হতে পারে । ​এই চিঠি দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তৃণমূল নেতার 'সুর নরম' করার বিষয়টি সামনে আসছে । কারণ, দিন কয়েক আগেই এই একই ইস্যু নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়ে প্রকাশ্য রাস্তায় রীতিমতো মেজাজ হারাতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে ।

কালীঘাটে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সেরে বেরনোর সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । গাড়িতে ওঠার মুখে তাঁকে ঘিরে ধরেন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা এবং পুরনিগমের এই পদক্ষেপ ও নোটিশ নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকেন । প্রথমদিকে এই বিষয়ে কোনও উত্তর দিতে চাননি তিনি । কিন্তু ক্রমাগত প্রশ্নের মুখে একসময় গাড়ির কাঁচ নামিয়ে আঙুল উঁচিয়ে বেশ কড়া ভাষাতেই জবাব দেন । রীতিমতো ধমকের সুরে তিনি বলেন, "নির্দিষ্ট করে জেনে আসুন বাড়ির কোন অংশটা অবৈধ । তারপর আমাকে প্রশ্ন করুন, উত্তর দেব ।"

সেদিন সাংবাদিকদের সামনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ধমক দেওয়ার সুর এবং মেজাজ হারানো নিয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল । অনেকেই মনে করেছিলেন, পুরনিগমের এই পদক্ষেপকে তিনি হয়তো সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানাবেন বা কড়া অবস্থান নেবেন ।

কিন্তু নোটিশের সময়সীমা শেষ হওয়ার ঠিক আগের দিন আইনজীবীর মাধ্যমে চিঠি দিয়ে সময় চাওয়ার এই পদক্ষেপ থেকে মনে করা হচ্ছে যে, আপাতত কোনও সংঘাতে না-গিয়ে নিয়ম মেনেই বিষয়টি মেটাতে চাইছেন তিনি । আর সেই কারণেই চর্চা শুরু হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত কলকাতা পুরনিগমের কড়া নোটিশের সামনে আইনি পথেই হাঁটতে বাধ্য হলেন এবং সুর নরম করলেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক । আগামী 10 দিনে এই জল কোন দিকে গড়ায়, এখন সেদিকেই নজর ওয়াকিবহাল মহলের ।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
অভিষেক বাড়ির বেআইনি অংশ
সম্পাদকের পছন্দ

