SIR'র বিরুদ্ধে নভেম্বরে পথে তৃণমূল, আসন বৃদ্ধিতে আত্মবিশ্বাসী অভিষেক
বিহারের পর বাংলায় ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন ৷ তবে এই নিয়ে তৃণমূল একটুও ভীত নয়, জানিয়ে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : October 17, 2025 at 10:16 AM IST
কলকাতা, 17 অক্টোবর: বিহারের পর বাংলা ৷ 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (SIR)-এর শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি তুঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ৷ এই আবহে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, এসআইআর করে কমিশন যতই নাম বাদ দিক, একটি হলেও আসন বাড়বে তৃণমূলের ৷ সূত্রের খবর, SIR-এর প্রতিবাদে নভেম্বরে শহিদ মিনারে একটি বড় সভা করার পরিকল্পনা নিয়েছে তৃণমূল ।
দলীয় সূত্রে খবর, দিন ঠিক হতে পারে 16 বা 17 নভেম্বর । সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । যদিও মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি এখনও চূড়ান্ত নয় । প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল 2 নভেম্বর শহিদ মিনারে সভা করা হবে । কিন্তু ওই দিন অন্য একটি অনুষ্ঠান থাকায় সেই পরিকল্পনা থেকে সরে আসে দল । এখন বিকল্প হিসেবে ভাবা হচ্ছে 1, 11 নভেম্বর অথবা নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ । কয়েকদিনের মধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে সভার দিন ও স্থান । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি সভায় থাকবেন এবং এসআইআর নিয়ে দলের অবস্থান সোজাসুজি জানাবেন জনতার সামনে ।
বৃহস্পতিবার বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন অভিষেক ৷ তিনি বলেন, "কমিশন যতই নাম বাদ দিক, তৃণমূলের আসন একটা হলেও বাড়বে । বিজেপি যতই চেষ্টা করুক, ভোটের ব্যবধান 7 থেকে 7.5 শতাংশের মধ্যেই থাকবে ।"
দলের 'সেকেন্ড ইন কমান্ডের' দাবি, বিজেপি এক-আধ শতাংশ ভোট বাড়ালেও সেই বৃদ্ধি আসবে বামেদের খরচে ৷ ফলে, তৃণমূলের কোনও ক্ষতি হবে না । তাঁর মতে, "ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া আমাদের জন্য বড় সমস্যা নয় ৷ কারণ তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তিই আমাদের আসল অস্ত্র ।"
তবে বিরোধীদের দাবি, রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে অন্তত 12 থেকে 15 হাজার মৃত ভোটারের নাম রয়েছে । অনেক এলাকায় জয়ের ব্যবধানও প্রায় সেই সংখ্যার কাছাকাছি । তাঁদের অভিযোগ, এই মৃত ভোটারদের নামেই বহু আসনে জিতে এসেছে তৃণমূল । যদিও শাসকদলের নেতারা এই নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে চাননি । দলের ভিতরে অনেকেই বলছেন, ভোটার তালিকা নিয়ে যত গর্জন হচ্ছে, বাস্তবে তত বর্ষণ হবে না । সংগঠনই তাঁদের সবচেয়ে বড় শক্তি ।
আগামী বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হবেন অভিষেক ?
এই প্রশ্নের উত্তরে তৃণমূল সাংসদ বলেন, "দলই সিদ্ধান্ত নেবে । আপাতত সংসদেই আমি সক্রিয় থাকতে চাই ৷ কারণ আগামী তিন-চার বছর সংসদ খুব গুরুত্বপূর্ণ ।" কংগ্রেসের সঙ্গে সম্ভাব্য জোট প্রসঙ্গে অভিষেকের অবস্থান স্পষ্ট, "বিধানসভায় কোনও জোটের প্রয়োজন নেই । কংগ্রেস প্রস্তাব দিলেও গ্রহণ করার মতো কারণ দেখছি না ।"
গত 2021 সালের বিধানসভা ভোট থেকেই রাজ্যে রাজনীতি ক্রমশ মেরুকরণের পথে এগিয়েছে । 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে সেই প্রবণতা আরও গভীর হয়েছে । 2026 সালের ভোটে সেই মেরুকরণ চরমে পৌঁছবে বলে মনে করছেন অভিষেক । তাঁর বক্তব্য, বিজেপি এসআইআর-কেও মেরুকরণের হাতিয়ার করতে চাইছে ৷ কিন্তু তৃণমূল মানুষকে পাশে নিয়েই রাজপথে লড়াই করবে । ভোটের দিন বোঝা যাবে, জনগণের রায় আবারও তৃণমূলের পক্ষেই থাকবে বলে জানান তিনি ।