রাহুল-অখিলেশকে ধন্যবাদ, 'আমি রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট সন্ত্রাসের শিকার'; অভিষেকের নিশানায় বিজেপি

রাহুল-অখিলেশকে ধন্যবাদ, 'আমি রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট সন্ত্রাসের শিকার'; অভিষেকের নিশানায় বিজেপি
সোনারপুরের সাধারণ উন্মত্ত জনতা এই হামলা চালায়নি বলে জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এই আক্রমণ সুপরিকল্পিত বলে অভিযোগ তৃণমূল সাংসদের ৷
Published : May 31, 2026 at 4:30 PM IST
কলকাতা, 31 মে: তাঁর উপর হামলা কোনও বিচ্ছিন্ন বা উন্মত্ত জনতার কাজ নয়, বরং সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক সন্ত্রাস বলে দাবি করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার 26 দিনের মাথায় গতকাল প্রথমবার অভিযানে বেরিয়ে আক্রান্ত হন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি-সহ ইন্ডিয়া শিবিরের সব দলই এই ঘটনার কড়া সমালোচনা করেছে ৷
এর পরদিন রবিবার সোশাল মিডিয়ায় কড়া ভাষায় প্রতিক্রিয়া জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এদিন এক্স হ্যান্ডেলে পরপর দু'টি পোস্ট করে তিনি সরাসরি রাজ্যের শাসক দল বিজেপিকে নিশানা করেছেন ৷ এই কঠিন সময়ে তাঁর পাশে দাঁড়ানোর জন্য এবং তাঁকে সমর্থন জানানোর জন্য লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি ৷
Thank you, Rahul ji, for your concern and constant support. We stand united and resolute in our fight to protect the soul of India, defend its democratic institutions and uphold the values enshrined in our Constitution.— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) May 31, 2026
এদিন লোকসভার বিরোধী দলনেতা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধিকে তাঁর উদ্বেগ এবং নিরন্তর সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন অভিষেক ৷ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি রক্ষা এবং সংবিধানের মূল্যবোধ বজায় রাখার লড়াইয়ে তাঁরা যে ঐক্যবদ্ধ, সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি ৷ এরপরই জাতীয়তাবাদের ইস্যুতে বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি ৷ অভিষেক একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করে লেখেন, "গত বছর, আমি 'অপারেশন সিঁদুর'-এর প্রচারে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলের অংশ হিসেবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে পাঁচটি দেশে গিয়েছিলাম ৷ আমি আমার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিলাম ৷"
বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে সেই অতীতের বৈপরীত্য তুলে ধরে লোকসভার ফ্লোর লিডার ক্ষোভের সঙ্গে জানান, আজ তিনি নিজেই রাজনৈতিক হিংসা এবং 'রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট সন্ত্রাসের' শিকার ৷ যারা নিজেদের জাতীয়তাবাদের রক্ষক বলে দাবি করে, তারাই এই সন্ত্রাস চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি ৷
অভিষেকের কটাক্ষ, "এটাই আজকের বিজেপির আসল চেহারা ৷ আপনি যদি তাদের সমর্থন করেন, তবে আপনি দেশপ্রেমিক ৷ আর যদি আপনি তাদের প্রশ্ন করেন, তবে আপনি তাদের নিশানায় পরিণত হবেন ৷ যাঁরা তাদের পাশে থাকে, তাদের উদযাপন করা হয় ৷ আর যাঁরা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তাদের কণ্ঠারোধ করার চেষ্টা করে ৷"
এই রাজনৈতিক চাপের কাছে তিনি কোনওভাবে নতিস্বীকার করবেন না, জানিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ ৷ অভিষেক লিখেছেন, "ক্ষমতা সাময়িক ৷ জনগণের ইচ্ছাই চিরস্থায়ী ৷ আমি কেবল জনগণের কাছেই মাথা নত করব, ক্ষমতসীনদের কাছে কখনওই নয় ৷"
I am deeply grateful for your support and solidarity, @yadavakhilesh Ji.— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) May 31, 2026
What transpired yesterday was not the act of a few unruly elements.
Governments are judged not only by what they do, but also by what they deliberately choose not to do.
সমাজবাদী পার্টির প্রধান সাংসদ অখিলেশ যাদবকে ধন্যবাদ জানিয়েছে একটি দীর্ঘ পোস্টে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, গতকাল তাঁর উপর যে হামলা হয়েছে, তা আগে থেকে ছক কষে করা হয়েছিল ৷ সমাজবাদী পার্টির প্রধানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি লেখেন, "গতকাল যা ঘটেছে, তা কয়েকজন উত্তেজিত মানুষের কাজ নয় ৷ সরকার শুধু কী করছে তার ভিত্তিতে নয়, বরং তারা জেনেবুঝে কোন কাজগুলি করছে না, তার ভিত্তিতেও তাদের বিচার করা হয় ৷" এরপরই প্রশাসনের চরম গাফিলতির দিকে আঙুল তুলে অভিষেক অভিযোগ করেন যে, একজন বিরোধী সাংসদের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া, হামলার স্পষ্ট সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পুলিশ মোতায়েন না-করা এবং সশস্ত্র দুষ্কৃতীদের অবাধে তাণ্ডব চালাতে দেওয়ার ঘটনা একটি উদ্বেগজনক সত্যকে সামনে নিয়ে আসে ৷
তাঁর অভিযোগ, এটি নিছক কোনও কর্তব্যে অবহেলা ছিল না ৷ বরং প্রশাসন ও পুলিশের দায়িত্ব থেকে সুপরিকল্পিতভাবে সরে দাঁড়ানোর একটি দৃষ্টান্ত, যা এই রাজনৈতিক হিংসার পথকে প্রশস্ত করেছে ৷ তবে বিরোধীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, যারা মনে করে হিংসার আশ্রয় নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মনোবল ভেঙে দেওয়া যাবে, তারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ৷ অভিষেকের কথায়, "প্রতিটি আক্রমণ আমাদের সংকল্পকে আরও দৃঢ় করছে এবং ভারতের জনগণের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার প্রতিশ্রুতিকে আরও মজবুত করছে ৷"
সবশেষে, 'ইন্ডিয়া' (INDIA) শিবির যে ঐক্যবদ্ধ রয়েছে, সেই বার্তা দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দেশের বিভাজনকারী শক্তি এবং যারা গণতন্ত্রকে দুর্বল করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে এই লড়াই চলবে ৷ ভয়, ঘৃণা, হিংসা ও হুমকির রাজনীতিকে পরাস্ত করে শেষ পর্যন্ত জনগণের কণ্ঠস্বরই জয়ী হবে ৷ উল্লেখ্য, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক উত্তাপ অব্যাহত রয়েছে, আর এই জোড়া পোস্টে সেই উত্তাপকে আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷