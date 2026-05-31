রাহুল-অখিলেশকে ধন্যবাদ, 'আমি রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট সন্ত্রাসের শিকার'; অভিষেকের নিশানায় বিজেপি

সোনারপুরের সাধারণ উন্মত্ত জনতা এই হামলা চালায়নি বলে জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এই আক্রমণ সুপরিকল্পিত বলে অভিযোগ তৃণমূল সাংসদের ৷

সোনারপুরে আক্রান্ত তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (ছবি: পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 31, 2026 at 4:30 PM IST

কলকাতা, 31 মে: তাঁর উপর হামলা কোনও বিচ্ছিন্ন বা উন্মত্ত জনতার কাজ নয়, বরং সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক সন্ত্রাস বলে দাবি করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার 26 দিনের মাথায় গতকাল প্রথমবার অভিযানে বেরিয়ে আক্রান্ত হন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি-সহ ইন্ডিয়া শিবিরের সব দলই এই ঘটনার কড়া সমালোচনা করেছে ৷

এর পরদিন রবিবার সোশাল মিডিয়ায় কড়া ভাষায় প্রতিক্রিয়া জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এদিন এক্স হ্যান্ডেলে পরপর দু'টি পোস্ট করে তিনি সরাসরি রাজ্যের শাসক দল বিজেপিকে নিশানা করেছেন ৷ এই কঠিন সময়ে তাঁর পাশে দাঁড়ানোর জন্য এবং তাঁকে সমর্থন জানানোর জন্য লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি ৷

এদিন লোকসভার বিরোধী দলনেতা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধিকে তাঁর উদ্বেগ এবং নিরন্তর সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন অভিষেক ৷ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি রক্ষা এবং সংবিধানের মূল্যবোধ বজায় রাখার লড়াইয়ে তাঁরা যে ঐক্যবদ্ধ, সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি ৷ এরপরই জাতীয়তাবাদের ইস্যুতে বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি ৷ অভিষেক একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করে লেখেন, "গত বছর, আমি 'অপারেশন সিঁদুর'-এর প্রচারে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলের অংশ হিসেবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে পাঁচটি দেশে গিয়েছিলাম ৷ আমি আমার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিলাম ৷"

সোনারপুরে আক্রান্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (ছবি: পিটিআই)

বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে সেই অতীতের বৈপরীত্য তুলে ধরে লোকসভার ফ্লোর লিডার ক্ষোভের সঙ্গে জানান, আজ তিনি নিজেই রাজনৈতিক হিংসা এবং 'রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট সন্ত্রাসের' শিকার ৷ যারা নিজেদের জাতীয়তাবাদের রক্ষক বলে দাবি করে, তারাই এই সন্ত্রাস চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি ৷

অভিষেকের কটাক্ষ, "এটাই আজকের বিজেপির আসল চেহারা ৷ আপনি যদি তাদের সমর্থন করেন, তবে আপনি দেশপ্রেমিক ৷ আর যদি আপনি তাদের প্রশ্ন করেন, তবে আপনি তাদের নিশানায় পরিণত হবেন ৷ যাঁরা তাদের পাশে থাকে, তাদের উদযাপন করা হয় ৷ আর যাঁরা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তাদের কণ্ঠারোধ করার চেষ্টা করে ৷"

এই রাজনৈতিক চাপের কাছে তিনি কোনওভাবে নতিস্বীকার করবেন না, জানিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ ৷ অভিষেক লিখেছেন, "ক্ষমতা সাময়িক ৷ জনগণের ইচ্ছাই চিরস্থায়ী ৷ আমি কেবল জনগণের কাছেই মাথা নত করব, ক্ষমতসীনদের কাছে কখনওই নয় ৷"

সমাজবাদী পার্টির প্রধান সাংসদ অখিলেশ যাদবকে ধন্যবাদ জানিয়েছে একটি দীর্ঘ পোস্টে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, গতকাল তাঁর উপর যে হামলা হয়েছে, তা আগে থেকে ছক কষে করা হয়েছিল ৷ সমাজবাদী পার্টির প্রধানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি লেখেন, "গতকাল যা ঘটেছে, তা কয়েকজন উত্তেজিত মানুষের কাজ নয় ৷ সরকার শুধু কী করছে তার ভিত্তিতে নয়, বরং তারা জেনেবুঝে কোন কাজগুলি করছে না, তার ভিত্তিতেও তাদের বিচার করা হয় ৷" এরপরই প্রশাসনের চরম গাফিলতির দিকে আঙুল তুলে অভিষেক অভিযোগ করেন যে, একজন বিরোধী সাংসদের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া, হামলার স্পষ্ট সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পুলিশ মোতায়েন না-করা এবং সশস্ত্র দুষ্কৃতীদের অবাধে তাণ্ডব চালাতে দেওয়ার ঘটনা একটি উদ্বেগজনক সত্যকে সামনে নিয়ে আসে ৷

তাঁর অভিযোগ, এটি নিছক কোনও কর্তব্যে অবহেলা ছিল না ৷ বরং প্রশাসন ও পুলিশের দায়িত্ব থেকে সুপরিকল্পিতভাবে সরে দাঁড়ানোর একটি দৃষ্টান্ত, যা এই রাজনৈতিক হিংসার পথকে প্রশস্ত করেছে ৷ তবে বিরোধীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, যারা মনে করে হিংসার আশ্রয় নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মনোবল ভেঙে দেওয়া যাবে, তারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ৷ অভিষেকের কথায়, "প্রতিটি আক্রমণ আমাদের সংকল্পকে আরও দৃঢ় করছে এবং ভারতের জনগণের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার প্রতিশ্রুতিকে আরও মজবুত করছে ৷"

সবশেষে, 'ইন্ডিয়া' (INDIA) শিবির যে ঐক্যবদ্ধ রয়েছে, সেই বার্তা দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দেশের বিভাজনকারী শক্তি এবং যারা গণতন্ত্রকে দুর্বল করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে এই লড়াই চলবে ৷ ভয়, ঘৃণা, হিংসা ও হুমকির রাজনীতিকে পরাস্ত করে শেষ পর্যন্ত জনগণের কণ্ঠস্বরই জয়ী হবে ৷ উল্লেখ্য, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক উত্তাপ অব্যাহত রয়েছে, আর এই জোড়া পোস্টে সেই উত্তাপকে আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷

