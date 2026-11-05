সাজানো প্রমাণ, সরিষায় তৃণমূল কার্যালয়ে কোটি টাকা উদ্ধারের পিছনে ষড়যন্ত্র দেখছেন অভিষেক

সাজানো প্রমাণ, সরিষায় তৃণমূল কার্যালয়ে কোটি টাকা উদ্ধারের পিছনে ষড়যন্ত্র দেখছেন অভিষেক
Abhishek Banerjee on TMC Party Office Money Recovered: তদন্তের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সোশাল মিডিয়ায় রাজ্য সরকার ও পুলিশ প্রশাসনকে একযোগে তোপ দাগলেন অভিষেক ।
Published : November 5, 2026 at 12:45 PM IST
কলকাতা, 5 নভেম্বর: দক্ষিণ 24 পরগনায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় থেকে এক কোটিরও বেশি নগদ উদ্ধারের ঘটনায় রাজ্যের বর্তমান শাসকদল ও পুলিশের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর একদা শাসকদল ভেঙে তিন টুকরো হয়েছে । তার মধ্যে মমতা তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেকের বিরুদ্ধে পুলিশের তৎপরতা চলছেই ।
ইতিমধ্যে তাঁর প্রাক্তন আপ্তসহায়ক সুমিত রায় গ্রেফতার হয়ে জেলে। এবার দক্ষিণ 24 পরগনার কার্যালয় থেকে বিপুল অর্থ পাওয়ার ঘটনায় বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেকের দিকে আঙুল তুলেছেন । সেই প্রেক্ষিতেই তদন্তের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সোশাল মিডিয়ায় রাজ্য সরকার ও পুলিশ প্রশাসনকে একযোগে তোপ দাগলেন অভিষেক ।
The deliberate planting of fake and fabricated evidence at a property vandalised six months ago by BJP goons, which subsequently became a scene of crime under police investigation, is a brazen attempt to subvert justice, manipulate the investigation and misuse the machinery of law. Let this be an unequivocal warning to those orchestrating this sinister conspiracy and those acting at their behest: You will be held personally accountable for every act of fabrication, manipulation and abuse of authority. Do not mistake political patronage, official position or the misuse of police powers for immunity from prosecution. The law will catch up with every individual involved, regardless of rank, position or political affiliation. Prepare yourselves to face the full force of the law. There will be no compromise, no retreat and no escape from legal accountability.— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) November 4, 2026
ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের অভিযোগ, ছ'মাস আগে শাসকদলের আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাতে ভাঙচুর হওয়া ওই কার্যালয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে টাকা রেখে ভুয়ো প্রমাণ সাজানো হয়েছে । সোশাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি লেখেন, "ছ'মাস আগে বিজেপির দুষ্কৃতীদের হাতে ভাঙচুর হওয়া একটি সম্পত্তিতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভুয়ো এবং সাজানো প্রমাণ রেখে দেওয়া হয়েছে ৷ যা পরবর্তীতে পুলিশের তদন্তাধীন অপরাধস্থল হিসেবে চিহ্নিত ছিল । এটা বিচারকে ব্যাহত করা, তদন্ত প্রভাবিত করা এবং আইনের শাসনকে অপব্যবহার করার এক নির্লজ্জ অপচেষ্টা ।"
প্রশাসনের একাংশকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে দাবি করে অভিষেক সাফ জানান, এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত কাউকেই রেয়াত করা হবে না । এই চক্রান্তের নেপথ্যে থাকা ব্যক্তিদের সরাসরি সতর্ক করে তিনি লেখেন, "এই অপবিত্র চক্রান্তের মূল চক্রী এবং তাঁদের নির্দেশে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের জন্য এটা এক দ্ব্যর্থহীন হুঁশিয়ারি । জালিয়াতি, তথ্যপ্রমাণ সাজানো এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রতিটি কাজের জন্য আপনাদের ব্যক্তিগতভাবে জবাবদিহি করতে হবে ।"
ক্ষমতার অপব্যবহার করে পুলিশ কর্তা বা রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের সুরক্ষিত মনে করলে ভুল করছেন বলে স্পষ্ট করেন অভিষেক । প্রশাসনকে কড়া ভাষায় সতর্ক করে তিনি জানান, "রাজনৈতিক ছত্রছায়া, সরকারি পদমর্যাদা কিংবা পুলিশি ক্ষমতার অপব্যবহারকে আইনি বিচারের হাত থেকে বাঁচার ছাড়পত্র বলে ভুল করবেন না ।"
রাজনৈতিক পরিচয় বা পদমর্যাদা যাই হোক না কেন, মিথ্যে মামলা সাজানো ও তথ্যপ্রমাণ বিকৃত করার জন্য প্রত্যেককে আইনের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে বলে দাবি করেন সাংসদ । পুরো শক্তি দিয়ে আইনি লড়াইয়ের বার্তা দিয়ে অভিষেক লেখেন, "পদমর্যাদা, অবস্থান কিংবা রাজনৈতিক পরিচয় যা-ই হোক না কেন, জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে আইন পৌঁছবেই । আইনের সম্পূর্ণ শক্তির মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন । কোনও আপোস হবে না, পিছু হটা হবে না এবং আইনি দায় এড়ানোর কোনও পথ নেই ।" সব মিলিয়ে কার্যালয়ে নগদ উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক সংঘাত এবার সরাসরি আইনি লড়াইয়ের হুঁশিয়ারিতে রূপ নিল ।