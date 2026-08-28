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বুদ্ধদেবের 'আমরা 235, ওরা 30' মনে করিয়ে শুভেন্দুকে খোঁচা অভিষেকের

সাংসদের হুঁশিয়ারি, "যে নেতারা পিঠ বাঁচাতে দলবদল করেছেন এবং বিজেপির সুবিধা করে দিচ্ছেন তাঁদের আগামিদিনে তৃণমূল কংগ্রেস কোনও ছাড় দেবে না ।"

ABHISHEK ON SUVENDU
শুভেন্দুকে তোপ অভিষেকের (ছবি-পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 28, 2026 at 6:00 PM IST

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কলকাতা, 28 অগস্ট: দলীয় সমাবেশ থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে আক্রমণ করতে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর মন্তব্যকে হাতিয়ার করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি 208টি আসন পেয়েছে বলে বারবার মনে করিয়ে দেন শুভেন্দু । এই সূত্রে বুদ্ধদেবে উক্তি "আমরা 235, ওরা 30" মনে করালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ।

তাঁকে বলতে শোনা যায়, "2006 সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই মন্তব্য করার পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলার জনগণ সিপিএমকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল । আপনাদেরও শেষের শুরু হয়ে গিয়েছে। পাঁচ বছর পর দূরবীন দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাবে না। গণতন্ত্রে শেষ কথা পুলিশ বলে না । রাজনৈতিক নেতারাও বলেন না । বলেন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ।"

শুক্রবার ক্যাথিড্রাল রোডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস এবং রাখিবন্ধন উৎসব উদ্‌যাপনের মঞ্চ থেকে অভিষেক দাবি করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্পর্শ করা দূরের কথা বুকের পাটা থাকলে আগে ছাত্র-যুবদের সঙ্গে লড়ে দেখাক বিজেপি। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ভয় দেখিয়ে তৃণমূলকে দমানো যাবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। দলে 'বেইমানদের' ফেরা এবং তাঁর নামে ওঠা বিদেশে পালানোর জল্পনা নিয়েও কড়া ভাষায় তোপ দাগেন।

বক্তব্যের শুরুতেই দেশজুড়ে চলা ছাত্র আন্দোলনের প্রসঙ্গ তুলে এনে তিনি বলেন, "ছাত্র আন্দোলন সারা দেশকে কাঁপিয়ে দিয়েছে । দিল্লির জমিদাররাও ছাত্র-যুব সমাজের কাছে কার্যত মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে।" বিজেপির 'বিভাজনের রাজনীতি'র কড়া সমালোচনা করে তিনি আশা প্রকাশ করেন, রাখিবন্ধনের এই পবিত্র উৎসব সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে আরও সুদৃঢ় করবে। দলের প্রাক্তন নেতাদের একাংশকে নিশানা করে অভিষেক স্পষ্ট জানান, দলত্যাগীদের আর কোনওভাবেই তৃণমূলে ফেরানো হবে না। তিনি বলেন, "আমি বুক ঠুকে বলে যাচ্ছি, একজন বেইমানকেও আগামিদিনে দলে ফেরত নেওয়া হবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা ঠিক করবেন তা শিরোধার্য।"

সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমের একাংশে তাঁর আমেরিকা যাওয়া নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। বলা হয়েছিল, তিনি 25টি ব্যাগ নিয়ে দেশ ছেড়েছেন। এদিন সেই প্রসঙ্গের কড়া সমালোচনা করে অভিষেকের অভিযোগ, যে সংবাদমাধ্যম এই খবর পরিবেশন করেছে, তাদের কর্ণধারের 22 হাজার কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার।

দলীয় কর্মীদের আশ্বস্ত করে অভিষেকের বার্তা, "আপনাদের সংবাদমাধ্যম অনেক কিছু দেখাবে। বলবে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পালিয়ে গিয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ফেরার। কিন্তু যতদিন না আমার মৃতদেহ দেখবেন, আর মৃতদেহের উপর জোড়া ফুলের পতাকা দেখবেন, ততদিন কোনও কথা বিশ্বাস করবেন না। এদের যা জেদ, তার দশগুণ জেদ আমার।"

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের অভিযোগ তুলে এদিন ফের সরব হন অভিষেক। তিনি বলেন, "লড়াই তো হবে। কত ধানে কত চাল বোঝাব। তোমার ইডি, তোমার সিবিআই, তোমার কলকাতা পুলিশ, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, এসটিএফ, সিআইডি—সবাইকে লাগাও। যত ক্ষমতা আছে প্রয়োগ করো, তাও 'জয় বাংলা', 'জয় হিন্দ', 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ' বলব, মাথা নত হবে না।"

পাশাপাশি তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের সাইনবোর্ড বেআইনিভাবে খোলার চেষ্টার অভিযোগ তুলেও বিজেপিকে কড়া সমালোচনা করেন তিনি। রাজনৈতিক আক্রমণের পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি নিয়েও মোদি সরকারকে তুলোধোনা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

চিনি, পেঁয়াজ, লেবু থেকে শুরু করে পেট্রোল-ডিজেলের দাম কীভাবে সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে, তার পরিসংখ্যান তুলে ধরেন তিনি। রাজ্যের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, "ডবল ইঞ্জিনের সরকার মোদি বাবুর সাহায্য নিয়েও দেড় কোটি মহিলাকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার (অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার) দিতে পারছে না, এটাই আমাদের সঙ্গে বিজেপির পার্থক্য।"

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শুভেন্দুকে তোপ অভিষেকের
ABHISHEK ON SUVENDU

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