কলকাতা হাইকোর্টের শো-কজ: পালটা বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন অভিষেকের
Abhishek Banerjee Alleges False Case: 7 নভেম্বর তাঁর বাড়িতে হামলার ঘটনায় শ্লীলতাহানির মিথ্যে মামলা দায়ের করার অভিযোগ অভিষেকের ৷
Published : November 17, 2026 at 7:40 PM IST
বিধাননগর, 17 নভেম্বর: আদালত অবমাননার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্ট শো-কজ নোটিশ পাঠিয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ তবে, সেই নোটিশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফের বিচার ব্যবস্থার একাংশের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
মঙ্গলবার দিল্লি থেকে ফিরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি ঘুরিয়ে অভিযোগ করলেন, দেশ জুড়ে বিজেপির নেতারা আদালতের রায়কে অমান্য করলেও, তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয় না ৷ এ প্রসঙ্গে সরাসরি বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভিষেক ৷
এদিন বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে অভিষেক দাবি করেন, বিচারব্যবস্থার একটি অংশ চাপে পড়ে কাজ করছে ৷ তাঁর অভিযোগ, "আমার ক্ষেত্রে চার-ছ'দিনের মধ্যে শো-কজ নোটিশ দেওয়া হয় ৷ অথচ গত বছর বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বলেছিলেন, দেশে ধর্মযুদ্ধ লাগানোর জন্য সুপ্রিম কোর্ট দায়ী ৷ চার বছর আগে বিপ্লব দেব বলেছিলেন, কোর্ট যাই আদেশ দিক না-কেন, শেষ পর্যন্ত রাজ্য পুলিশই ঠিক করে কাকে জেলে পাঠানো হবে ৷ শুভেন্দু অধিকারী বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন এক সপ্তাহ আগেই আদালতের রায় কী হবে বলে দিতেন ৷ তাঁদের কারও বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা হয়নি ৷"
আইন সবার জন্য সমান হওয়া উচিত বলে দাবি করে ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ জানান, বিজেপি করার সময় মুকুল রায়, অর্জুন সিং বা শুভেন্দু অধিকারীকে আদালত আইনি সুরক্ষা দিয়েছিল ৷ অথচ তিনি বিরোধী রাজনীতি করা সত্ত্বেও সেই সুরক্ষা পাচ্ছেন না ৷ এমনকি বড় শিল্পপতিদের মামলা একদিনে নিষ্পত্তি হলেও, সাধারণ নাগরিক বা সাংসদের রিট পিটিশন মাসের পর মাস ঝুলে থাকে বলেও অভিযোগ করেন অভিষেক ৷ পাশাপাশি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করা সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন বা রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব ও ডিজিপি-র বিরুদ্ধে কেন আদালত অবমাননার পদক্ষেপ করা হচ্ছে না, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি ৷
অন্যদিকে, নিজের ও দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলার অভিযোগে অভিষেক বলেন, "গত সাত তারিখ আমার বাড়িতে হামলার পর উলটে, আমার বিরুদ্ধেই শ্লীলতাহানির মামলা দেওয়া হয়েছে, যেখানে অভিযোগকারী ঘটনাস্থলেই ছিলেন না ৷ দক্ষিণ কলকাতার যুব সভাপতি ক্ষিতীশ দাস-সহ একাধিক তৃণমূল বিধায়ক ও নেতাকে মিথ্যা মামলায় জেল খাটানো এবং এনআইএ নোটিশ দিয়ে হয়রান করছে ৷ গত 19 জুন বিমানবন্দরের 3সি গেটের বাইরে বন্দুক নিয়ে এক দুষ্কৃতী আমাকে খুন করতে এসেছিল এবং দু’দিন আগে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সেই ব্যক্তির ছবি সোশাল মিডিয়ায় দেখা গিয়েছে ৷"
উল্লেখ্য, গত 7 নভেম্বর নিজের নিরাপত্তা সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারব্যবস্থার একাংশ এবং কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণ রাও-এর নাম উল্লেখ করে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এনিয়ে রাজ্য সরকারের আর্জির ভিত্তিতে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করে মঙ্গলবারই অভিষেককে শো-কজ নোটিশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট ৷ কেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা রুজু হবে না, তা জানতে চেয়ে 15 দিনের মধ্যে জবাব তলব করা হয়েছে ৷
রাজ্যে সাম্প্রতিক এনকাউন্টারের ঘটনা নিয়েও প্রশাসনকে বিঁধেছেন তৃণমূল সাংসদ ৷ তাঁর মতে, "এনকাউন্টার প্রমাণ করে বাংলায় আইনের শাসন ভেঙে পড়েছে ৷ এনকাউন্টার করেই যদি সমাধান হতো, তবে গত চার-পাঁচ মাসে বাংলায় আড়াই হাজার ধর্ষণ আর 600-র ওপর খুন হল কেন ? অপরাধীরা পুলিশের অস্ত্র ছিনিয়ে পালাচ্ছে কেন ?"
রবীন্দ্রনাথের পঙক্তি উদ্ধৃত করে অভিষেক হুঁশিয়ারি দেন, তিনি মাথা নত করে লড়ার লোক নন এবং আগামী দু-বছরের মধ্যে আইন বহির্ভূত কাজ করা পুলিশ আধিকারিকদের আইনের পরিধিতে এনে সুবিচার করা হবে ৷
অভিষেকের এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছে বিজেপি ৷ পদ্মশিবিরের মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার পালটা তোপ দেগে বলেন, "একবার নাকখত দেওয়ার কথা বলেছে, তার পরেও কোনও পরিবর্তন নেই ৷ দেশের সংবিধান ও আদালতকে পদদলিত করে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা ৷ এর শেষ হতে পারে জেলে গিয়ে ৷ বারবার বারণ করলেও যখন করছেন, চাইছেন বোধহয় শহিদ হতে ৷ কিন্তু, ভারতীয় সংবিধান এতটা ঠুনকো নয় ৷ বর্তমানে মমতার সরকার নয়, এই রাষ্ট্রবাদী সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ না-বুঝলে বুঝিয়ে দেওয়া হবে ৷"