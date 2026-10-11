বিলবোর্ড-কাণ্ডে ফের অভিষেকের বাড়িতে পুলিশ, সোমবার সকালে হাজিরার নোটিশ
Camac Street Billboard Incident: রবিবার পুলিশ 121 নম্বর কালীঘাট রোডের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠিকানায় যায় । সেখানেই তাঁর বাড়িতে এই নোটিশ দেওয়া হয় ।
Published : October 11, 2026 at 5:02 PM IST
কলকাতা, 11 অক্টোবর: রবিবারের ছুটির দুপুর । আচমকাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে হাজির পুলিশ । উদ্দেশ্য, একটি হাজিরার নোটিশ দেওয়া। ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের অফিসের বিলবোর্ড খোলাকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি যে গোলমালের সৃষ্টি হয়েছিল, এটি তারই জের ।
কলকাতা পুরনিগমের দায়ের করা এফআইআরের ভিত্তিতে সোমবার সকাল 10টায় তৃণমূল সাংসদকে শেক্সপিয়র সরণি থানায় হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । রবিবার শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ আধিকারিকরা কালীঘাট থানাকে সঙ্গে নিয়ে 121 নম্বর কালীঘাট রোডের ওই ঠিকানায় যান । সেখানেই তাঁর বাড়িতে এই নোটিশ দেওয়া হয় ।
পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার অভিষেকের বাড়িতে পৌঁছে আধিকারিকদের বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় । প্রায় 20 মিনিট অপেক্ষার পর বাড়ির সদর দরজা খোলা হয় । এরপর পুলিশকর্মীরা সাংসদকে নোটিশ দেন । তবে এই প্রথম নয় । গত বুধবারও কলকাতা পুরনিগমের অন্য একটি এফআইআরের ভিত্তিতে অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে গিয়েছিল শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ । কিন্তু সেদিন অভিষেক বাড়িতে না থাকায় নোটিশ দেওয়া সম্ভব হয়নি । রবিবার আর সেই পরিস্থিতি তৈরি হয়নি ।
ঘটনার সূত্রপাত গত 27 অগস্ট । কলকাতা পুরনিগমের দাবি, ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে থাকা একটি বিলবোর্ড সম্পূর্ণ 'বেআইনি' । সেটি খুলতেই ওই দিন সেখানে অভিযানে যান পুরকর্মীরা । অভিযোগ, সেই কাজে ব্যাপক বাধা দেওয়া হয় । খোদ সাংসদের বিরুদ্ধেও কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে । পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশ পৌঁছলে গোলমাল আরও বাড়ে । অভিযোগ, কলার ধরে পুলিশকর্মীদের মারধর করা হয় । ধস্তাধস্তির জেরে পুলিশকর্মীরা সিঁড়ি থেকে পড়ে যান ।
শুধু তাই নয়, মহিলা পুলিশকর্মীদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহারের গুরুতর অভিযোগ ওঠে । পুরকর্মীদেরও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ । যদিও শেষ পর্যন্ত ওই বিলবোর্ডটি খুলে দেয় কলকাতা পুরনিগম । গোলমালের জেরে সেই দিন বেশ কয়েকজনকে আটকও করেছিল পুলিশ । এই ঘটনার পর কলকাতা পুরনিগমের অভিযোগের ভিত্তিতে শেক্সপিয়র সরণি থানায় মোট তিনটি মামলা দায়ের হয় ।
পুলিশ সূত্রের খবর, এর মধ্যে দু’টি মামলায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর অধীনে জামিন অযোগ্য ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে । অভিযোগপত্রে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও ডেরেক ও'ব্রায়েন, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় এবং প্রাক্তন আইপিএস আধিকারিক হুমায়ুন কবীর-সহ একাধিক তৃণমূল নেতার নাম রয়েছে । এর আগেও বিলবোর্ড বিতর্কে কলকাতা পুরনিগমের দায়ের করা একটি মামলায় অভিষেককে টানা পাঁচ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল পুলিশ । এবার রবিবার পুরনিগমেরই করা অপর একটি মামলায় তাঁকে ফের তলব করা হল ।
তদন্তকারীদের অনুমান, এই মামলায় তৃণমূল সাংসদকে নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে । তাই ছুটির দিন দুপুরেই তাঁর বাড়িতে নোটিশ নিয়ে পৌঁছয় পুলিশের দল । সব মিলিয়ে বিলবোর্ড বিতর্ক যে এখনই থামছে না, তা রবিবারের পুলিশের উপস্থিতি থেকেই স্পষ্ট । এখন প্রশ্ন একটাই । সোমবার সকাল 10টায় শেক্সপিয়র সরণি থানায় কি হাজিরা দেবেন অভিষেক? তার উত্তর দেবে সময় ।