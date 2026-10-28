আরও প্য়াঁচে সুমিত ! 400 কোটি টাকার মাটি চুরির মামলায় ‘শোন অ্যারেস্ট’ অভিষেকের আপ্তসহায়ক

আরও প্য়াঁচে সুমিত ! 400 কোটি টাকার মাটি চুরির মামলায় ‘শোন অ্যারেস্ট’ অভিষেকের আপ্তসহায়ক
Sumit Roy Shone Arrest: ডায়মন্ড হারবার জেলার কালীতলা আশুতি থানায় নতুন মামলা । বুধবার ধৃতকে আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়েছে ।
Published : October 28, 2026 at 5:08 PM IST
কলকাতা, 28 অক্টোবর: কেলেঙ্কারির জালে ক্রমশ আরও জড়িয়ে পড়ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায় ৷ আইনি জটিলতা আরও বাড়ল তাঁর । এবার মাটি চুরির একটি মামলায় তাঁকে ‘শোন অ্যারেস্ট’ দেখাল ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ । বুধবার ধৃতকে আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়েছে ।
শালবনি জমি দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই বিচারাধীন বন্দি হিসেবে জেলে আছেন সুমিত । এবার ডায়মন্ড হারবার জেলার অন্তর্গত কালীতলা আশুতি থানায় তাঁর বিরুদ্ধে একটি নতুন মামলা রুজু হয় । আনুমানিক প্রায় 400 কোটি টাকার মাটি চুরির অভিযোগ রয়েছে সুমিতের বিরুদ্ধে ।
নিয়ম অনুযায়ী, অন্য মামলায় বন্দি থাকা কোনও অভিযুক্তকে নতুন মামলায় গ্রেফতার দেখাতে হলে আদালতে আবেদন জানিয়ে ‘শোন অ্যারেস্ট’ দেখাতে হয় । সেই আইনি প্রক্রিয়া মেনেই শালবনি থেকে সুমিত রায়কে আলিপুরে নিয়ে আসা হয় এবং বুধবার তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে আদালতে পেশ করে পুলিশ ।
আদালতে সুমিতের আইনজীবী জামিনের আবেদন করেছেন বলে জানা গিয়েছে । প্রসঙ্গত, এর আগে শালবনি জমি দুর্নীতি মামলায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল । বিশেষ করে যখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়ি থেকে সুমিত রায়কে গ্রেফতার করেছিল সিআইডি তখন চর্চা তুঙ্গে উঠেছিল ।
তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, শালবনি এলাকায় খাস সরকারি জমি বেআইনিভাবে ভুয়ো নথি তৈরি করে বিক্রি করার মূল চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি । শালবনির এক জমি সংক্রান্ত অভিযোগ থেকে এই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে । অভিযোগকারী শেখ ইমরানের দাবি ছিল, জমি বিক্রির কথা বলে তাঁর কাছ থেকে 10 লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছিল । পরে তিনি জানতে পারেন, যে জমি তাঁকে বিক্রি করা হয়েছিল, তার মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে । চুক্তিপত্র বা বৈধ নথি না-পাওয়া এবং টাকা ফেরত না-দেওয়ার অভিযোগ তুলে তিনি শালবনি থানায় অভিযোগ করেন ।
এই ঘটনার তদন্তে নেমে প্রথমে প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরাকে গ্রেফতার করে পুলিশ । তাঁকে দীর্ঘক্ষণ জেরা করেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎকালীন আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের নাম জানতে পারেন তদন্তকারীরা ।
পরবর্তীতে তদন্তকারী সংস্থা যে চার্জশিট আদালতে জমা দেয়, তাতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয় যে, এই জমি কেলেঙ্কারির বেআইনি লেনদেনের টাকা সুজয় হাজরার হাত ঘুরে সুমিত রায়ের অফিসে এসে পৌঁছত । শালবনি জমি দুর্নীতি মামলায় জেলের অন্দরে দিন কাটানোর মধ্যেই ডায়মন্ড হারবারের মাটি চুরির এই নতুন মামলা সুমিত রায়ের আইনি লড়াইকে আরও কঠিন করে তুলল । রাজনৈতিক মহলের মতে, 400 কোটি টাকার মাটি চুরির এই ঘটনায় নাম জড়ানোয় এবং পুলিশের পরপর পদক্ষেপে সুমিতের ওপর চাপ এখন চরমে ।