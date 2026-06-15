একাধিক মামলায় জুড়েছে নাম ! হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন অভিষেকের আপ্ত সহায়কের

একাধিক মামলায় জুড়েছে নাম ! হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন অভিষেকের আপ্ত সহায়কের
অভিযুক্ত সুমিত রায়কে খুঁজছে পুলিশ ৷ তাঁকে খুঁজে পাওয়া না গেলেও তাঁর আগাম জামিনের আবেদন করলেন আইনজীবী ৷
Published : June 15, 2026 at 12:33 PM IST
কলকাতা, 15 জুন: কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায় । সম্প্রতি তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার ঘটনায় দায়ের হয়েছে এফআইয়ার । সেই অভিযোগের তদন্তে পুলিশ ইতিমধ্যেই সুমিত রায়ের খোঁজ শুরু করেছে ।
এই পরিস্থিতিতে আজ সোমবার সকালে আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে তাঁর আগাম জামিনের আবেদন গ্রহণ করে দ্রুত শুনানির আর্জি জানান । বিচারপতি মামলা দায়ের করে আসার নির্দেশ দিয়েছেন । আপাতত জরুরি শুনানির আবেদন গ্রহণ করেননি বিচারপতি ।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, জমি দুর্নীতি, আর্থিক প্রতারণা-সহ একাধিক অভিযোগে শালবনি থানায় সম্প্রতি এফআইয়ার দায়ের হয়েছে । তারপরই সুমিতের খোজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ।
এই সুমিতের খোঁজ পেতেই 13 জুন শনিবার ভোররাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হানা দেয় পুলিশ ৷ দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর তাঁরা তালা ভেঙে বাড়ির ভিতরে ঢুকে তল্লাশি চানান বলে সেদিন দাবি করেন অভিষেক ৷ তবে সুমিত রায়কে সেখানে পাওয়া না যাওয়ায় খালি হাতেই পুলিশ আধিকারিকরা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের বাড়ি ছাড়েন ৷
এরপর সেদিনই শ্রীরামপুরে সুমিতের শ্বশুরবাড়িতেও হানা দেয় পুলিশ ৷ তবে সেখানেও তাঁকে পাওয়া যায়নি ৷ এহেন পরিস্থিতিতে গ্রেফতারি এড়াতে কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবী মারফত আজকে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছেন 'নিখোঁজ' সুমিত ।
রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই সমস্ত তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একাধিক মামলায় হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ প্রথমে তা এড়িয়ে গেলেও শুক্রবার তিনি প্রথম ভবানী ভবনে হাজিরা দিতে যান ৷ সেখানে প্রায় সাড়ে 5 ঘণ্টা জেরার পর তিনি বাইরে আসেন ৷ এরপর রবিবার ফের তাঁকে ডাকে সিআইডির সদর দফতর ৷ সেখানে কুণাল ঘোষ ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হয় বলে খবর ৷ এদিন প্রায় আট ঘণ্টা অভিষেককে জেরা করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷ সোমে ফের ইডির তলবে হাজিরা দিতে যান অভিষেক ৷ আর এদিনই তাঁর আপ্ত সহায়ক আগাম জামিনের আবেদন করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷