লেক কালীবাড়িতে পুজো দিলেন অভিষেক, মঙ্গলে যাবেন নৈহাটির বড়মা’র মন্দিরে
বড়মা মন্দির কর্তৃপক্ষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য একটি কষ্টি পাথরের বড়মা’র প্রতিকৃতি তৈরি করেছে ৷ সেটি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেবে মন্দির কমিটি ৷
Published : October 20, 2025 at 9:31 PM IST
কলকতা ও ব্যারাকপুর, 20 অক্টোবর: প্রতি বছর কালীপুজোর দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে উপস্থিত থাকেন তাঁর ভাইপো তথা তৃণমূলের সেকেন্ড ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ পরিবারের সবার সঙ্গে মিলেমিশে পুজোর প্রস্তুতি, অতিথি আপ্যায়ন এবং মাতৃ আরাধনায় অংশ নেন তিনি ৷ কিন্তু, এ বছর ছবিটা পুরোপুরি বদলে গেল ৷ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে দেখা গেল, কালীপুজোর সকালে দক্ষিণ কলকাতার বিখ্যাত লেক কালীবাড়িতে ৷ উল্লেখ্য, এ দিন রাতে নৈহাটির বড়মা’র পুজোয় যাবেন অভিষেক ৷ সূত্রের খবর, সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য অভিষেকের হাতে বড়মা মূর্তির একটি প্রতিকৃতি তুলে দেবে মন্দির কর্তৃপক্ষ ৷
লেক কালীবাড়িতে এ দিন মায়ের করুণাময়ীরূপের আরাধনা করেন অভিষেক ৷ মেয়েকে সঙ্গে নিয়েই লেক কালীবাড়িতে গিয়েছিলেন অভিষেক ৷ এরপর অভিষেক সেখান থেকে কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়িতে পৌঁছান ৷ যেখানে প্রতিবছরের মতো কালীপুজোর জমকালো আয়োজন হয়েছে ৷
উল্লেখ্য, কালীপুজো উপলক্ষে লেক কালীবাড়িতে সকাল থেকেই উপচে পড়া ভিড় ৷ করুণাময়ী কালীমায়ের আরাধনায় ভক্তদের ধ্বনি, কাঁসর, ঘণ্টা ও ঢাকের শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা পরিবেশ ৷ সেখানে সকাল থেকেই চলছে দেবীর বিশেষ পুজো, মহাস্নান ও আরতি ৷ সারাদিন ধরে চলবে দেবীর আরাধনা ও প্রসাদ বিতরণ ৷ রাতে হবে দীপান্বিতা অমাবস্যার পুজো ৷
উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির কালীপুজোর পরে আগামিকাল দুপুরে নৈহাটিতে যাবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেখানে ঐতিহ্যবাহী 102 বছরের পুরনো বড়মা’র মন্দিরে যাবেন তিনি ৷ সুউচ্চ ঘন কৃষ্ণবর্ণের বড়মা’র পুজো দেবেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ ৷ সেখান থেকে তিনি যাবেন বড়মার মূল মন্দিরে ৷ সেখানে গর্ভগৃহে থাকা বড়মা’র পুজো দেবেন অভিষেক ৷
বড়মা মন্দির কর্তৃপক্ষের সূত্রে খবর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য কষ্টি পাথরের তৈরি বড়মা’র একটি প্রতিকৃতি তুলে দেওয়া হবে ৷ উল্লেখ্য, মমতা নিজে মন্দির কমিটির কাছে অনুরোধ করেছিলেন, বাড়িতে পুজো করার জন্য বড়মা’র ছোট মূর্তি তাঁকে দেওয়ার জন্য ৷ সেই মতো মন্দির কর্তৃপক্ষ শিল্পী শুভেন্দু সরকারকে কালো পাথরের বড়মার ছোট একটি মূর্তি তৈরি করতে বলেন ৷ যে মূর্তির অলঙ্কার তৈরি করা হয়েছে পাথর খোদাই করে ৷
এদিকে, শাসকদলের হেভিওয়েট নেতার নৈহাটি সফর ঘিরে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে পুলিশ প্রশাসনে ও মন্দির কমিটির তরফে ৷ নিরাপত্তাও যথেষ্ট আঁটোসাঁটো করা হয়েছে ৷ এই বিষয়ে ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার মুরলীধর শর্মা বলেন, "ভিভিআইপি-র পুজো দেওয়ার সময়েও আগত ভক্তরা সুষ্ঠুভাবে পুজো দিতে পারবেন ৷ প্রতিদিনই প্রায় এক হাজার পুলিশ মোতায়েন থাকবে বড়মা’র মন্দিরে ৷"
এই নিয়ে নৈহাটি বড়কালী পুজো সমিতির সম্পাদক তাপস ভট্টাচার্য বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাদরে গ্রহণ করতে মন্দির কমিটি প্রস্তুত রয়েছে ৷ মঙ্গলবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বড়মা’র মন্দিরে আসার পর, তাঁর হাতে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য বড়মার একটি ছোট মূর্তি তুলে দেওয়ার ইচ্ছে রয়েছে আমাদের ৷ মূর্তিটি তৈরি করার পর সেটি শুদ্ধিকরণও হয়ে গিয়েছে ৷"
অন্যদিকে, দীপান্বিতা অমাবস্যায় টালিগঞ্জের করুণাময়ী মন্দিরেও সকালে অনুষ্ঠিত হয় কুমারী পুজোর ৷ ছোট্ট এক বালিকাকে মাতৃরূপে পুজো করা হয় ৷ ফিরিঙ্গি কালীবাড়িতেও সকাল থেকে ভক্তদের ঢল ৷ দেবীকে সাজানো হয়েছে বেনারসি শাড়ি ও অলঙ্কারে ৷ সেখানে প্রচলিত বলি প্রথা এখন প্রতীকী আকারে রয়ে গেছে—ছাগ বলির পরিবর্তে আখ, শসা এবং নির্দিষ্ট ফলের মাধ্যমে প্রতীকী বলি দেওয়া হয় মাকে ৷