জমি মামলায় মেদিনীপুর আদালতে সুমিত ! ডিম থেরাপি আটকাতে পুলিশে ছয়লাপ
Abhishek Banerjee PA Sumit Roy: ডিম থেরাপি আটকাতে মেদিনীপুর আদালত চত্বরে পুলিশ বাহিনী দিয়ে মুড়ে ফেলা হয়। জমি মামলায় গতকালই গ্রেফতার করা হয়েছিল সুমিতকে ৷
Published : September 11, 2026 at 12:32 PM IST
মেদিনীপুর, 11 সেপ্টেম্বর: দীর্ঘদিন পর অবশেষে গ্রেফতার হন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়। বৃহস্পতিবার তাঁকে গ্রেফতার করার পর শুক্রবার মেদিনীপুরের জেলা আদালতে তোলা হয়।
শালবনির জমি মামলায় সুমিতের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। জমি মামলায় মেদিনীপুরের তৃণমূল বিধায়ক সুজয় হাজরা গ্রেফতার হয়েছেন দীর্ঘদিন আগে। ইতিমধ্যে তাঁর ওই মামলায় হাজিরা চলছে মেদিনীপুর আদালতে। তবে, এতদিন ধরে সিআইডি সুমিতকে খুঁজছিল বিভিন্ন জায়গায়। সুপ্রিম কোর্টের রক্ষাকবচ উঠতেই বৃহস্পতিবার তাঁকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি।
এরপর সুমিতকে হেফাজতে নেওয়ার জন্য মেদিনীপুর আদালতে তোলা হয় ৷ অন্যদিকে, ডিম থেরাপি আটকাতে মেদিনীপুর আদালত চত্বর পুলিশ বাহিনী দিয়ে মুড়ে ফেলা হয় এদিন। পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে প্রচুর পুলিশ হাজির হন কোর্ট চত্বরে।