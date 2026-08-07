গ্রেফতারির ভয়ে ফের হাইকোর্টে সুমিত রায়, জরুরি শুনানির আর্জি খারিজ

গ্রেফতারির ভয়ে ফের হাইকোর্টে সুমিত রায়, জরুরি শুনানির আর্জি খারিজ
এর আগে শালবনি-মামলায় সুপ্রিম কোর্ট থেকে এবং ডেবরা-মামলায় হাইকোর্ট থেকে রক্ষাকবচ পেয়েছেন সুমিত রায় ৷ এবার আরও চারটি এফআইআর-এর ক্ষেত্রেও রক্ষাকবচ চান তিনি ৷
Published : August 7, 2026 at 4:52 PM IST
কলকাতা, 7 অগস্ট: পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি ও ডেবরা থানায় যে অভিযোগগুলি জমা পড়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত-সহায়ক সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে, সেই নিয়ে তিনি আগেই আদালত থেকে রক্ষাকবচ পেয়েছেন ৷ তার পরও গ্রেফতারির ভয় পাচ্ছেন সুমিত রায় ৷ একাধিক থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগে গ্রেফতারির আশঙ্কা করছেন তিনি ৷ তাই আবার তিনি দ্বারস্থ হয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের ৷
সুমিত রায় চেয়েছিলেন হাইকোর্ট তাঁর আবেদনের শুনানি জরুরি ভিত্তিতে করুক ৷ সেই আর্জি অবশ্য খারিজ করে দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷ আগামী 11 অগস্ট এই মামলার শুনানি হতে পারে ৷
সাম্প্রতিক সময়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত-সহায়ক সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্যের একাধিক থানায় একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ প্রথম অভিযোগটি দায়ের হয় পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি থানায় ৷ এর পর ডেবরা থানাতেও অভিযোগ দায়ের হয় ৷ এই দু’টি অভিযোগে গ্রেফতারির আশঙ্কা করে আগেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সুমিত রায় ৷ তিনি রক্ষাকবচও পেয়েছেন ৷
সুমিত রায়ের আইনজীবীরা জানিয়েছেন, এছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে কালীতলা থানায় একটি এফআইআর হয়েছে ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার বিষ্ণুপুর থানাতেও তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে দু’টি এফআইআর ৷ রবীন্দ্রনগর থানায় একটি এফআইআর হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে । রবীন্দ্রনগর থানার মামলায় তাঁকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে । স্বাভাবিকভাবে গ্রেফতারির আশঙ্কা করছেন তিনি । সেই জন্য ফের আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন সুমিত রায় ।
শুক্রবার তাঁর আইনজীবীরা আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এই বিষয়ে ৷ আদালতের কাছে অভিযোগ করা হয়, শুধুমাত্র অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত-সহায়ক ছিলেন বলেই তাঁকে হেনস্তা করা হচ্ছে । মনগড়া অভিযোগ তৈরি করা হয়েছে । এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ৷ অবিলম্বে তা খারিজ করা হোক ৷ জরুরি শুনানির আর্জি জানানো হয় সুমিত রায়ের আইনজীবীদের তরফে ৷
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মামলা দায়েরের অনুমতি দেন ৷ তবে জরুরি শুনানির আর্জি খারিজ করে দেন ৷ আগামী 11 অগস্ট অর্থাৎ আগামী মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি হতে পারে ৷ ফলে গ্রেফতারির আশঙ্কা নিয়ে আরও চারদিন অপেক্ষা করতেই হবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত-সহায়ককে ৷
উল্লেখ্য, এর আগে শালবনি ও ডেবরা থানায় দায়ের অভিযোগের বিরুদ্ধে সুমিত রায় কলকাতা হাইকোর্টে যে মামলা করেছিলেন, তার শুনানি হয়েছিল বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে ৷ শালবনির মামলায় সুমিতকে রক্ষাকবচ দেয়নি হাইকোর্ট ৷ তবে ডেবরার মামলাতে তাঁকে রক্ষাকবচ দেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ৷ তাঁকে দশদিনের মধ্যে থানায় হাজির হয়ে পুলিশি তদন্তে সহযোগিতারও নির্দেশ দেন বিচারপতি ৷
পরে শালবনি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন সুমিত রায় ৷ শীর্ষ আদালত তাঁকে রক্ষাকবচ দেয় ৷ এখন দেখার নতুন করে তিনি যে মামলা দায়ের করেছেন, সেই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট কী নির্দেশ দেয় !